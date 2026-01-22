Mad Bubble
Fashion 22.01.2026

O Jaden Smith παρουσιάζει την πρώτη του συλλογή για τον οίκο Louboutin

jaden_smith
Ο Jaden Smith αναλαμβάνει ως creative director της ανδρικής συλλογής Louboutin, φέρνοντας υβριδικά υποδήματα και νέα οπτική στην ανδρική μόδα
Μαρία Χατζηγιάννη

Η ανακοίνωση της συνεργασίας του Jaden Smith με τον Christian Louboutin ως πρώτο creative director για ανδρική μόδα σκόρπισε έκπληξη στον κόσμο της μόδας. «Με εξέπληξε όταν επικοινώνησε μαζί μου ο Christian. Αλλά με εντυπωσίασε ακόμη περισσότερο η άμεση χημεία μεταξύ μας. Ταιριάξαμε αμέσως», λέει ο Jaden κατά την παρουσίαση της πρώτης του συλλογής. Η εμπιστοσύνη που αναπτύχθηκε μεταξύ τους φαίνεται να αποτελεί τη βάση αυτής της τολμηρής συνεργασίας.

Το ταξίδι προς τη θέση αυτή δεν ήταν σύντομο. Ο Jaden και ο Louboutin συναντήθηκαν για πρώτη φορά στο Paris Fashion Week το 2019, κρατώντας επαφή με διαλείμματα μέχρι που, το 2025, ο θρυλικός shoemaker του προσέφερε τη θέση. Παρά την κριτική που δέχτηκε λόγω του status του ως «nepo-baby» και της έλλειψης επίσημης εκπαίδευσης στην υποδηματοποιία, ο Jaden απαντά με σαφήνεια: «Μερικές φορές όσοι δεν έχουν παραδοσιακή εκπαίδευση δεν ξέρουν τους κανόνες, οπότε τους σπάνε με δημιουργικό τρόπο».

louboutin_smith
https://www.instagram.com/christianlouboutin/

Διάβασε επίσης: Total red look για τον Jaden Smith στο Παρίσι, λίγο πριν την πρώτη του συλλογή για τον οίκο Louboutin

Μόλις ανέλαβε, ο Jaden ξεκίνησε ένα road trip στα εργοστάσια της Campania, στην Ιταλία, όπου παράγεται η ανδρική συλλογή Louboutin, που αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τέταρτο των εσόδων της μάρκας. Η επαφή με τις οικογενειακές παραδόσεις χειροτεχνίας και την κουλτούρα της κατασκευής υποδημάτων του άλλαξε την οπτική του για τη μόδα και τα παπούτσια, ενισχύοντας την προσέγγισή του που συνδυάζει το avant-garde με τη λειτουργικότητα.

smith_louboutin
https://www.instagram.com/christianlouboutin/

https://www.instagram.com/christianlouboutin/

Μια συλλογή υβριδικών τάσεων

Η πρώτη συλλογή του Jaden Smith για τον Louboutin αναδεικνύει την αγάπη του για τη γέφυρα ανάμεσα στα είδη. Aπό ένα μαύρο split-toe penny loafer, ιδανικό τόσο για περίπατο στη θάλασσα όσο και για το γραφείο, μέχρι ένα μαύρο Chelsea boot που μπορεί να μεταβεί αβίαστα από μονοπάτι πεζοπορίας σε επίσημο event. Τα cowboy boots του, με εκτυπωμένη σκηνή πλήθους από φωτογραφία στο Παρίσι, προορίζονται για club, συναυλίες ή ακόμα και περιβάλλοντα με μεγαλύτερη πρόκληση, ενώ το κλασικό dress shoe με «τρυπητό» μοτίβο θυμίζει τις τρύπες του ελβετικού τυριού, προσφέροντας άπειρους συνδυασμούς. Η συλλογή περιλαμβάνει επίσης κόκκινα faux-fur μποτάκια και προσεκτικά oversized υβριδικά moon boots/hiking shoes.

https://www.instagram.com/christianlouboutin/
https://www.instagram.com/christianlouboutin/
smith_louboutin
https://www.instagram.com/christianlouboutin/

Statement αξεσουάρ

Μαζί με τα υποδήματα, ο Jaden σχεδίασε μια σειρά από αξεσουάρ, όπως αθλητικές τσάντες, ζώνες, chrome keychains διακοσμημένα με πινέλα και άλλα πρωτότυπα αντικείμενα. Ξεχωρίζει το 12-pocket leather backpack του, με κάθε θήκη επιμελώς σημειωμένη σύμφωνα με τη χρήση που οραματίστηκε ο σχεδιαστής, καθιστώντας το κεντρικό κομμάτι της συλλογής.

Διάβασε επίσης: Ο Jaden Smith γίνεται ο πρώτος καλλιτεχνικός διευθυντής της ανδρικής σειράς του οίκου Louboutin

