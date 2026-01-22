Mad Bubble
Mad Bubble
Celeb News 22.01.2026

Φωτεινή Αθερίδου: Η εξομολόγηση για τις κρίσεις πανικού και τη ψυχοθεραπεία

Η ηθοποιός απαντά με ειλικρίνεια για ένα πολύ ευαίσθητο θέμα που αντιμετώπισε
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Φωτεινή Αθερίδου μίλησε στην εκπομπή Happy Day και αναφέρθηκε τόσο στην προσωπική και οικογενειακή ζωή της όσο και σε δυσκολίες που έχει να αντιμετωπίσει στην καθημερινότητα της.

«Βρισκόμαστε στις πρόβες, η «Πιο υπέροχη χειρότερη του κόσμου. Η ομάδα είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να μου συμβεί. Πρόκειται για ένα υπαρξιακό έργο με ζητήματα που μας αφορούν καθημερινά, όπως η κρίση πανικού, η κατάθλιψη και η ανασφάλεια και είναι το πιο προσωπικό πράγμα που έχω γράψει μέχρι τώρα. Χρόνια περνούσα κρίσεις πανικού και μετά που γέννησα ακόμα περισσότερο. Πήρα αγωγή στην αρχή, μετά προσωπική δουλειά, ψυχοθεραπεία, συζητήσεις, μεγάλωσα, ωρίμασα, τοποθέτησα πράγματα στη σωστή σειρά, ανέλαβα ευθύνες. Δεν είναι ότι το αποκλείω να μου ξανασυμβεί. Τα παιδιά με βοηθάνε να μην ασχολούμαι τόσο με τον εαυτό μου».

Για το αν υπάρχουν κρίσεις στον γάμο, η ηθοποιός απάντησε:«Βεβαίως έχουμε περάσει κρίσεις. Πάρα πολλές φορές», ωστόσο, τόνισε ότι δεν πιστεύει σε έτοιμες συνταγές: «Δεν ξέρω ποιο είναι το μυστικό, δεν έχω ιδέα. Στο τέλος βρίσκουμε έναν τρόπο να συνεννοηθούμε, πάντα με αγάπη και φροντίδα».


Aναφερόμενη στην επιστροφή της στη δουλειά μετά το δεύτερο παιδί, είπε : «Το είχα πολύ ανάγκη. Μετά το δεύτερο παιδί έχω φορτσάρει πολύ, είμαι σε φάση “ναι σε όλα”» ενώ όταν η συζήτηση πήγε στην προσωπική ζωή του πατέρα της, Θοδωρή Αθερίδη, η ηθοποιός προτίμησε να μην απαντήσει.

ηθοποιοί Φωτεινή Αθερίδου
