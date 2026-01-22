Mad Bubble
Celeb News 22.01.2026

Ο πρίγκιπας Harry κατονομάζει τον βασιλιά Κάρολο σε δικαστική κατάθεση

prince_harry
Ο πρίγκιπας Harry κατονόμασε τον William, την Kate και τον βασιλιά Κάρολο σε ένορκη κατάθεση κατά της Daily Mail
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο πρίγκιπας Harry προχώρησε σε μια σημαντική κίνηση στο πλαίσιο της αγωγής του κατά των εκδόσεων Associated Newspapers, κατόχων των εφημερίδων Daily Mail και Mail on Sunday, κατονομάζοντας τον αδελφό του, πρίγκιπα William, και τη νύφη του, Kate Middleton, σε ένορκη κατάθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 21 Ιανουαρίου. Η κατάθεση δόθηκε την ίδια μέρα που ο Δούκας του Σάσεξ εμφανίστηκε στο Ανώτερο Δικαστήριο του Λονδίνου για να καταθέσει, καθώς κατηγορεί τον εκδοτικό όμιλο για παράνομη συλλογή ιδιωτικών πληροφοριών, κατηγορίες που οι εκδότες αρνούνται κατηγορηματικά.

Σύμφωνα με την κατάθεση, η λίστα με τα ονόματα περιλαμβάνει τα πρόσωπα με τα οποία ο Harry ισχυρίζεται ότι βρισκόταν σε τακτική επικοινωνία κατά την περίοδο 1996-2014, με στόχο να αποδείξει ότι οι πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα ενημέρωσης θα μπορούσαν να έχουν αποκτηθεί μόνο με παράνομες μεθόδους. Ανάμεσα σε αυτά τα άτομα συγκαταλέγονται εκτός από τον William και την Kate, ο πατέρας του, βασιλιάς Κάρολος, καθώς και η πρώην σύντροφός του Chelsy Davy.

Πρίγκιπας Harry και βασιλιάς Κάρολος: Η επανένωση μετά από 19 μήνες στο Clarence House
https://www.instagram.com/sussexroyal/

Διάβασε επίσης: Πρίγκιπας Harry και βασιλιάς Κάρολος: Η επανένωση μετά από 19 μήνες στο Clarence House

Η αναφορά στον πρίγκιπα William υπογραμμίζει τη στενή σχέση που είχαν τα αδέλφια εκείνη την εποχή. Όπως αναφέρει ο Harry, η εμπιστοσύνη μεταξύ τους ήταν τέτοια που μοιράζονταν προσωπικές και οικογενειακές λεπτομέρειες, παρά το έντονο ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης γύρω από τον πρίγκιπα της Ουαλίας. «Ως αδέλφια, συζητούσαμε φυσικά προσωπικές πτυχές της ζωής μας, καθώς εμπιστευόμασταν ο ένας τον άλλον με ιδιαίτερα ευαίσθητες πληροφορίες που μοιραζόμασταν για την ιδιωτική, οικογενειακή και επαγγελματική μας ζωή», αναφέρει χαρακτηριστικά.


Παρά το γεγονός ότι η λίστα περιλαμβάνει πρόσωπα της βασιλικής οικογένειας, η τρέχουσα επίσκεψη του Harry στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν περιλαμβάνει καμία πρόθεση συνάντησης με τον William, ενώ οι εντάσεις μεταξύ των δύο αδελφών παραμένουν άλυτες. Αντίστοιχα, ο Harry αναφέρθηκε και στον πατέρα του, βασιλιά Κάρολο, σημειώνοντας τη συχνή επικοινωνία τους και την έντονη δημοσιογραφική προσοχή που συγκέντρωνε ο μονάρχης. «Οι ιδιωτικές μου πληροφορίες θα μπορούσαν να περιέχονται σε φωνητικά μηνύματα, με ιδιαίτερα προσωπικό, ιδιωτικό και ευαίσθητο περιεχόμενο», αναφέρει στην κατάθεση.

Το δικαστικό επεισόδιο έρχεται μήνες μετά τη συνάντηση των μελών της βασιλικής οικογένειας στο Λονδίνο τον Σεπτέμβριο, επιβεβαιώνοντας ότι, παρά τις δημόσιες εμφανίσεις, οι σχέσεις μέσα στην οικογένεια παραμένουν περίπλοκες και φορτισμένες. Η υπόθεση αναμένεται να ρίξει νέο φως στη διαμάχη ανάμεσα στον Harry και τον εκδοτικό όμιλο, ενώ οι καταθέσεις για τις προσωπικές σχέσεις του Δούκα με την οικογένειά του αναδεικνύουν τη λεπτότητα και την πολυπλοκότητα του ζητήματος.

Διάβασε επίσης: Πρίγκιπας Harry – Meghan Markle: Θα γίνει κουμπάρος τους αυτός ο Έλληνας;

