Στράτος Τζώρτζογλου: Μιλά πρώτη φορά για τον χωρισμό του από την Σοφία Μαριόλα

Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno» βρέθηκε σήμερα ο Στράτος Τζώρτζογλου, ο οποίος δεν απέφυγε να μιλήσει για το τέλος της σχέσης του με τη Σοφία Μαριόλα. Ο γνωστός ηθοποιός θέλησε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση και να μοιραστεί με το κοινό τα συναισθήματά του, δείχνοντας παράλληλα σεβασμό και τρυφερότητα προς την πρώην σύντροφό του.

«Η Σοφία είναι ένας πανέμορφος άγγελος. Αυτές οι σχέσεις ποτέ δεν τελειώνουν. Θα αγαπάω τη Σοφία για πάντα, είτε είμαστε στον ίδιο χώρο, είτε όχι. Το ίδιο κι εκείνη, με λατρεύει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Στράτος Τζώρτζογλου, τονίζοντας ότι ο δεσμός τους δεν σβήνει απλώς επειδή άλλαξαν οι συνθήκες.

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός εξήγησε ότι η επικοινωνία τους παραμένει καθημερινή: «Την αγαπώ πολύ τη Σοφία, μιλάμε κάθε μέρα στο τηλέφωνο. Η σχέση μας εξελίχθηκε με τον χρόνο. Δεν θέλαμε να διαρρεύσει ο χωρισμός μας, και δεν ξέρω αν είναι οριστικό! Την αγαπάω και τα λέμε όλα. Τώρα, αν ερωτευτεί κάποιον ή εγώ κάποιον, φυσικά και θα αλλάξει εκ των πραγμάτων».

Ο Στράτος περιέγραψε με χιούμορ και ελαφριά διάθεση τη σύνθετη κατάσταση: «Στην ουσία δεν χωρίζεις, απλά αλλάξαμε χώρο. Ήταν παρεξήγηση αυτό που έγινε με την Σταματίνα Τσιμτσιλή. Το “όχι” που έγραψα στην Όλγα Λαφαζάνη ήταν για άλλη ερώτηση. Χωρίσαμε, αλλά δεν χωρίσαμε! Μου αρέσει πολύ αυτός ο τίτλος».





Με τα λόγια του αυτά, ο ηθοποιός έστειλε ένα μήνυμα ότι οι πραγματικές σχέσεις δεν τελειώνουν απλώς με τον χωρισμό, και ότι η αγάπη και ο σεβασμός μπορούν να παραμείνουν ακόμα και όταν οι δρόμοι χωρίζουν. Η στάση του Στράτου Τζώρτζογλου δείχνει μια ωριμότητα και συναισθηματική ωριμότητα που σπάνια βλέπουμε σε δημόσιες δηλώσεις για χωρισμούς.

