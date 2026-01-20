Κατερίνα Καινούργιου: Η φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο στον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της

Στο νοσοκομείο βρέθηκε σήμερα, 20 Ιανουαρίου, η Κατερίνα Καινούργιου, γεγονός που την κράτησε εκτός τηλεοπτικού πλατό από την εκπομπή της στον ALPHA. Η παρουσιάστρια, η οποία βρίσκεται πλέον στον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της, θέλησε να καθησυχάσει το κοινό της και να ενημερώσει τους θαυμαστές της για την κατάστασή της.

Μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram, η Κατερίνα δημοσίευσε μια χαμογελαστή φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο, όπου εμφανίζεται μαζί με τους γιατρούς της, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ότι όλα είναι υπό έλεγχο.

Η ίδια εξήγησε ότι η παρουσία της στο νοσοκομείο οφειλόταν σε μια προγραμματισμένη ιατρική εξέταση στο μαιευτήριο, η οποία ήταν απαραίτητη για την παρακολούθηση της εγκυμοσύνης της. «Μια προγραμματισμένη εξέταση με κράτησε μακριά σας. Σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σας. Όλα είναι καλά, είμαι στα καλύτερα χέρια», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της, προσθέτοντας μια νότα αισιοδοξίας και ηρεμίας για τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η κίνηση αυτή της παρουσιάστριας δείχνει για ακόμα μια φορά την επαφή που διατηρεί με το κοινό της, αλλά και τη φροντίδα που δίνει στην προσωπική της υγεία και την υγεία του μωρού της, καθώς διανύει ένα τόσο σημαντικό στάδιο της ζωής της. Η Κατερίνα Καινούργιου αναμένεται να επιστρέψει στο τηλεοπτικό της πόστο μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εξετάσεις, συνεχίζοντας τη γνωστή δυναμική της παρουσία στον ALPHA.

