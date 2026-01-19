6 hair trends που αξίζει να «κλέψεις» από τις celebrities μέσα στο 2026

Από τη Zoë Kravitz και τη Hailee Steinfeld μέχρι τη Daisy Edgar-Jones, οι celebrities δείχνουν τα hair trends που θα πρωταγωνιστήσουν το 2026

Δεν υπάρχει αμφιβολία, ένα νέο κούρεμα είναι μια μεγάλη αλλαγή. Είτε θέλεις να δοκιμάσεις το πιο hot hair trend της χρονιάς είτε μόλις πέρασες ένα σημαντικό life event (post-breakup bangs, ναι, υπάρχουν), ένα φρέσκο κούρεμα σε κάνει να νιώθεις σαν να μπαίνεις σε νέο δέρμα. Αν όμως αισθάνεσαι την ανάγκη για αλλαγή και δεν ξέρεις ακριβώς τι θέλεις, κοίταξε προς τα αστέρια όχι τα ουράνια, αλλά το κόκκινο χαλί!

It girls όπως η Zoë Kravitz, η Hailee Steinfeld και η Daisy Edgar-Jones καθορίζουν τις τάσεις για το 2026, με κοινό χαρακτηριστικό τα κομψά, σύντομα και ευέλικτα κουρέματα που είναι εύκολα στο καθημερινό styling. Τα κουρέματα επικεντρώνονται στο καθαρό σχήμα, την κίνηση και την ανάδειξη των φυσικών χαρακτηριστικών, χωρίς υπερβολικά layers ή ακατάστατη υφή.

Bixie

Η Zoë Kravitz μας διδάσκει ότι η τέλεια celebrity hairspo δεν γνωρίζει εποχές. Στην εμφάνισή της στο Academy Museum Gala το 2025, παρουσίασε ένα bixie, ένα υβρίδιο μεταξύ pixie και bob, με wispy, wavy bangs και baby curls στο πίσω μέρος του αυχένα. Το bixie είναι ιδανικό αν θέλεις να πας σύντομα χωρίς να δεσμευτείς σε pixie ή mullet.

Rounded Lob

Τα long bobs με στρογγυλεμένο τελείωμα είναι must για το 2026, όπως αποδεικνύουν η Hailee Steinfeld και η Selena Gomez. Το rounded lob είναι versatile, λειτουργεί σε κάθε ηλικία και διατηρεί το στυλ περισσότερο καιρό χωρίς συχνά touch-ups.

Modern Mullet

Το μοντέρνο mullet επανέρχεται, πιο polished και λιγότερο extreme από τα ’80s. Η Taylor Hill το φορά σε wavy, smooth curls με κοντό μήκος γύρω από τα αυτιά, συνδυάζοντας androgynous αισθητική και καθημερινή φιλικότητα.

Sculpted Bob

Τα sculpted bobs παραμένουν κλασικά και chic. Η Tyla φορά ένα sharply flipped bob με μικρά peekaboo braids, ιδανικό για glamorous εμφανίσεις.

Curtain Bangs

Τα curtain bangs είναι εδώ για να μείνουν και το 2026. Η Daisy Edgar-Jones δείχνει την πιο σύγχρονη εκδοχή: πιο πυκνά, ενσωματωμένα στα layers για εύκολο styling και καλύτερο grow-out.

Fringy Pixie

Αν έχεις σκεφτεί να επιλέξεις κάτι πιο κοντό, το 2026 είναι η χρονιά για soft pixies με μακριά fringe. Η Delilah Belle Hamlin δείχνει πώς ένα κομψό, versatile pixie μπορεί να αναδείξει το πρόσωπο και να είναι εύκολο στο καθημερινό styling.

