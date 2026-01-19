Mad Bubble
Mad Bubble
Beauty 19.01.2026

6 hair trends που αξίζει να «κλέψεις» από τις celebrities μέσα στο 2026

kare_malli
Από τη Zoë Kravitz και τη Hailee Steinfeld μέχρι τη Daisy Edgar-Jones, οι celebrities δείχνουν τα hair trends που θα πρωταγωνιστήσουν το 2026
Μαρία Χατζηγιάννη

Δεν υπάρχει αμφιβολία, ένα νέο κούρεμα είναι μια μεγάλη αλλαγή. Είτε θέλεις να δοκιμάσεις το πιο hot hair trend της χρονιάς είτε μόλις πέρασες ένα σημαντικό life event (post-breakup bangs, ναι, υπάρχουν), ένα φρέσκο κούρεμα σε κάνει να νιώθεις σαν να μπαίνεις σε νέο δέρμα. Αν όμως αισθάνεσαι την ανάγκη για αλλαγή και δεν ξέρεις ακριβώς τι θέλεις, κοίταξε προς τα αστέρια όχι τα ουράνια, αλλά το κόκκινο χαλί!

It girls όπως η Zoë Kravitz, η Hailee Steinfeld και η Daisy Edgar-Jones καθορίζουν τις τάσεις για το 2026, με κοινό χαρακτηριστικό τα κομψά, σύντομα και ευέλικτα κουρέματα που είναι εύκολα στο καθημερινό styling. Τα κουρέματα επικεντρώνονται στο καθαρό σχήμα, την κίνηση και την ανάδειξη των φυσικών χαρακτηριστικών, χωρίς υπερβολικά layers ή ακατάστατη υφή.

kourema
https://www.instagram.com/daisyedgarjones/?hl=en

Διάβασε επίσης: Hair contouring: H νέα τάση στα μαλλιά που θα χαρίσει λάμψη στο πρόσωπό σου

Bixie

Η Zoë Kravitz μας διδάσκει ότι η τέλεια celebrity hairspo δεν γνωρίζει εποχές. Στην εμφάνισή της στο Academy Museum Gala το 2025, παρουσίασε ένα bixie, ένα υβρίδιο μεταξύ pixie και bob, με wispy, wavy bangs και baby curls στο πίσω μέρος του αυχένα. Το bixie είναι ιδανικό αν θέλεις να πας σύντομα χωρίς να δεσμευτείς σε pixie ή mullet.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Rounded Lob

Τα long bobs με στρογγυλεμένο τελείωμα είναι must για το 2026, όπως αποδεικνύουν η Hailee Steinfeld και η Selena Gomez. Το rounded lob είναι versatile, λειτουργεί σε κάθε ηλικία και διατηρεί το στυλ περισσότερο καιρό χωρίς συχνά touch-ups.

round_bob
https://www.instagram.com/haileesteinfeld/?hl=en

Modern Mullet

Το μοντέρνο mullet επανέρχεται, πιο polished και λιγότερο extreme από τα ’80s. Η Taylor Hill το φορά σε wavy, smooth curls με κοντό μήκος γύρω από τα αυτιά, συνδυάζοντας androgynous αισθητική και καθημερινή φιλικότητα.

kare
https://www.instagram.com/taylor_hill/?hl=en

Sculpted Bob

Τα sculpted bobs παραμένουν κλασικά και chic. Η Tyla φορά ένα sharply flipped bob με μικρά peekaboo braids, ιδανικό για glamorous εμφανίσεις.

tyla
https://www.instagram.com/tyla/?hl=en

Curtain Bangs

Τα curtain bangs είναι εδώ για να μείνουν και το 2026. Η Daisy Edgar-Jones δείχνει την πιο σύγχρονη εκδοχή: πιο πυκνά, ενσωματωμένα στα layers για εύκολο styling και καλύτερο grow-out.

afelies
https://www.instagram.com/daisyedgarjones/?hl=en

Fringy Pixie

Αν έχεις σκεφτεί να επιλέξεις κάτι πιο κοντό, το 2026 είναι η χρονιά για soft pixies με μακριά fringe. Η Delilah Belle Hamlin δείχνει πώς ένα κομψό, versatile pixie μπορεί να αναδείξει το πρόσωπο και να είναι εύκολο στο καθημερινό styling.

pixie
https://www.instagram.com/delilahbelle/?hl=en

Διάβασε επίσης: Αυτό είναι το σημάδι που σου δείχνει ότι έχεις το λάθος κούρεμα

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
beauty beauty trends hair trends
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
The Portrait of Man: Η συλλογή της Dolce & Gabbana ανατρέπει τα στερεότυπα στην ανδρική μόδα

The Portrait of Man: Η συλλογή της Dolce & Gabbana ανατρέπει τα στερεότυπα στην ανδρική μόδα

19.01.2026
Επόμενο
H Natasha Kay λέει «Game Over» και φέρνει τα ‘80s στο σήμερα

H Natasha Kay λέει «Game Over» και φέρνει τα ‘80s στο σήμερα

19.01.2026

Δες επίσης

Full κρυουλιάρικα: Αυτά είναι τα 3 ζώδια που μισούν τον χειμώνα
Life

Full κρυουλιάρικα: Αυτά είναι τα 3 ζώδια που μισούν τον χειμώνα

19.01.2026
Τα χρώματα που θα «εκτοξεύσουν» τη ντουλάπα σου το 2026
Fashion

Τα χρώματα που θα «εκτοξεύσουν» τη ντουλάπα σου το 2026

19.01.2026
The Portrait of Man: Η συλλογή της Dolce & Gabbana ανατρέπει τα στερεότυπα στην ανδρική μόδα
Fashion

The Portrait of Man: Η συλλογή της Dolce & Gabbana ανατρέπει τα στερεότυπα στην ανδρική μόδα

19.01.2026
Ο Ralph Lauren επιστρέφει στο Μιλάνο με μια ανδρική συλλογή γεμάτη vintage διάθεση
Fashion

Ο Ralph Lauren επιστρέφει στο Μιλάνο με μια ανδρική συλλογή γεμάτη vintage διάθεση

19.01.2026
Prada Fall/Winter 2026-2027: Όταν η κληρονομιά συναντά το μέλλον της ανδρικής μόδας
Fashion

Prada Fall/Winter 2026-2027: Όταν η κληρονομιά συναντά το μέλλον της ανδρικής μόδας

19.01.2026
Το Babydoll μανικιούρ είναι η πιο γλυκιά τάση νυχιών του χειμώνα
Beauty

Το Babydoll μανικιούρ είναι η πιο γλυκιά τάση νυχιών του χειμώνα

19.01.2026
Αυτά είναι τα χρώματα που αγαπούν να φορούν οι Γαλλίδες με το σοκολατί
Fashion

Αυτά είναι τα χρώματα που αγαπούν να φορούν οι Γαλλίδες με το σοκολατί

19.01.2026
Τα 3 ζώδια που θα βρουν τον έρωτα της ζωής τους το 2026
Life

Τα 3 ζώδια που θα βρουν τον έρωτα της ζωής τους το 2026

19.01.2026
Η συνταγή για pesto που φέρνει την Ιταλία στο πιάτο σου
Food

Η συνταγή για pesto που φέρνει την Ιταλία στο πιάτο σου

19.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για τις περιφρερειακές τηλεοπτικές άδειες πριν καν ξεκινήσει ! Κύμα προσφυγών για το HD

Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για τις περιφρερειακές τηλεοπτικές άδειες πριν καν ξεκινήσει ! Κύμα προσφυγών για το HD

Τηλεθέαση: Πρώτα τα «άλλα» και την εβδομάδα 5 – 11 Ιανουαρίου 2026

Τηλεθέαση: Πρώτα τα «άλλα» και την εβδομάδα 5 – 11 Ιανουαρίου 2026

Top 10: Οι πολλοί είδαν «Survivor»

Top 10: Οι πολλοί είδαν «Survivor»

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΤΗΝ ΑΝOΧΥΡΩΤΗ ΧΩΡΑ! – Η EPPO ερευνά νέα σκάνδαλα: Οι αποκαλύψεις μας του 2018 επιβεβαιώνονται σήμερα!

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΤΗΝ ΑΝOΧΥΡΩΤΗ ΧΩΡΑ! – Η EPPO ερευνά νέα σκάνδαλα: Οι αποκαλύψεις μας του 2018 επιβεβαιώνονται σήμερα!

Μάνος Κρανίδης: Γιατί το ρεύμα στην Ελλάδα παραμένει ακριβό και ποιες είναι οι λύσεις που δεν εφαρμόζονται

Μάνος Κρανίδης: Γιατί το ρεύμα στην Ελλάδα παραμένει ακριβό και ποιες είναι οι λύσεις που δεν εφαρμόζονται

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Το πόρισμα για το FIR Αθηνών και η σιωπηλή κρίση της ψηφιακής διακυβέρνησης

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Το πόρισμα για το FIR Αθηνών και η σιωπηλή κρίση της ψηφιακής διακυβέρνησης