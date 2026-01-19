Mad Bubble
Fashion 19.01.2026

The Portrait of Man: Η συλλογή της Dolce & Gabbana ανατρέπει τα στερεότυπα στην ανδρική μόδα

Η νέα συλλογή ανδρικής μόδας του ιταλικού οίκου γιορτάζει την ατομικότητα, την κομψότητα και την ιταλική αυτοπεποίθηση
Μαρία Χατζηγιάννη

Αν κάποιος αμφέβαλλε για τη στιλιστική δύναμη της Dolce & Gabbana, η συλλογή Fall/Winter 2026-2027 διέλυσε αμέσως κάθε αμφιβολία. Με τίτλο «The Portrait of Man», το runway παρουσίασε μοναδικά και ακαταμάχητα looks που συνδυάζουν δομημένα, αρρενωπά κομμάτια με effortless κομψότητα, σχεδιασμένα να στρώνονται, να ανακατεύονται και να επανατοποθετούνται σύμφωνα με τους πιο προσωπικούς κανόνες του κάθε άνδρα. Η λέξη-κλειδί ήταν «presence», η χαρακτηριστική, ελαφρώς αλαζονική ιταλική αυτοπεποίθηση που οι Stefano και Domenico καλλιέργησαν από τη δεκαετία του ’80 και παραμένει οδηγός στη φιλοσοφία τους για τη σύγχρονη αρρενωπότητα.

Η συλλογή γιορτάζει την ατομικότητα και την πολυπλοκότητα του ανδρικού κόσμου. Οι σχεδιαστές τόνισαν ότι η κοινωνία συχνά επιβάλλει στερεοτυπικές εικόνες της αρρενωπότητας, ενώ εκείνοι ήθελαν να αναδείξουν τη μοναδικότητα κάθε άνδρα: τον στοχαστικό διανοούμενο, τον μεσογειακό γόη, τον επιχειρηματία και τον ιταλό flâneur. «Δεν υπάρχει ένας μόνο τρόπος να είσαι άνδρας», δήλωσαν. «Υπάρχουν τόσες δυνατότητες όσοι και οι άνδρες, και κάθε ένας αξίζει το δικό του πορτρέτο».

Στο show, τα προσεγμένα layers και οι κομψές γραμμές έκαναν τη διαφορά: faux-fur trench coats ως statement pieces, μαλακά μάλλινα κοστούμια salt-and-pepper με δυνατούς ώμους, double-breasted παλτό πάνω από high-waisted trousers και fluffy πλεκτά πουλόβερ. Μαύρες velvet ρόμπες φαντάζουν σαν για δανδή με αίσθηση πολυτέλειας, ενώ biker jackets και bombers layered πάνω από artfully ripped jeans ολοκλήρωσαν τα edgy looks. Το φινάλε παρουσίασε dark tuxedos cinched στη μέση με ζώνες που θύμιζαν κορσέ.

Όπως εξηγούν οι Stefano και Domenico: «Η μόδα σήμερα δεν αφορά πια τάσεις, είναι η δημιουργία του δικού σου δρόμου, των δικών σου κανόνων και της μοναδικής σου uniform. Η ιταλική έννοια του “ben vestire” παραμένει η βάση του timeless style μας, ριζωμένη στην τέχνη της παραδοσιακής ραπτικής».

Το show ξεδιπλώθηκε με δυναμικό ρυθμό, αναδεικνύοντας την κυριαρχία των σχεδιαστών σε κάθε τύπο silhouette. Το front row με τους Lucien Laviscount, Benson Boone, Kerem Bürsin και brand ambassador Haein Jung επιβεβαίωσε πως η Dolce & Gabbana βελτιώνεται με την ηλικία, παραμένοντας συνώνυμη της κομψότητας και της ιταλικής swagger.

Η συλλογή Fall/Winter 2026-2027 αποτελεί μια γιορτή της αρρενωπότητας, της αυτοπεποίθησης και της ατομικότητας, με κάθε look να αποτυπώνει το στυλ και την προσωπικότητα του σύγχρονου άνδρα μέσα από την υπογραφή του εμβληματικού ιταλικού οίκου.

Dolce & Gabbana Fashion fashion trends Εβδομάδα Μόδας Μιλάνου
