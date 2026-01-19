Mad Bubble
Mad Bubble
Screen News 19.01.2026

Matt Damon: Η συνεργασία με τον Clint Eastwood έγινε μάθημα ζωής

Ο βραβευμένος ηθοποιός αποκαλύπτει πώς ο Clint Eastwood τον απέτρεψε από δεύτερη λήψη στα γυρίσματα του «Invictus» και του δίδαξε τη φιλοσοφία του στο πλατό
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Matt Damon μοιράστηκε μια χαρακτηριστική ιστορία από την πρώτη του συνεργασία με τον Clint Eastwood, φωτίζοντας τη λιτή αλλά απόλυτα αποτελεσματική σκηνοθετική φιλοσοφία του θρυλικού δημιουργού. Ο Αμερικανός ηθοποιός αναφέρθηκε στην εμπειρία του κατά τη διάρκεια πρόσφατης εμφάνισής του στο podcast του Conan O’Brien με τίτλο «Conan O’Brien Needs a Friend», περιγράφοντας πώς κατάλαβε από την πρώτη κιόλας ημέρα τι σημαίνει να δουλεύεις υπό τις οδηγίες του Clint Eastwood.

Ο Matt Damon πρωταγωνίστησε στην ταινία «Invictus» του 2009, όπου υποδύθηκε τον Νοτιοαφρικανό αρχηγό της εθνικής ομάδας ράγκμπι Francois Pienaar. Όπως εξήγησε, ο ρόλος απαιτούσε ιδιαίτερη γλωσσική προετοιμασία, καθώς η νοτιοαφρικανική προφορά αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητική. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι εργάστηκε για 6 μήνες με δάσκαλο διαλέκτου, με καθημερινά μαθήματα από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «ήταν πολλή δουλειά αλλά και διασκεδαστική και εξαιρετική εμπειρία».

Ο Clint Eastwood το 2010. https://en.wikipedia.org/

Διάβασε επίσης: Matt Damon: Η εντυπωσιακή μεταμόρφωση για τo «The Odyssey» – Έχασε 15 κιλά

Φτάνοντας στο πλατό, ο Matt Damon δήλωσε πως ένιωθε απόλυτα έτοιμος και ενθουσιασμένος για τη συνεργασία του με έναν από τους μεγάλους του ήρωες. Ωστόσο, η πρώτη λήψη αποδείχθηκε και η μοναδική. Όπως περιέγραψε, μετά το τέλος της σκηνής ο Clint Eastwood είπε απλώς «Στοπ, τυπώνουμε και συνεχίζουμε». Όταν ο Matt Damon ζήτησε να κάνει άλλη μία λήψη, επισημαίνοντας ότι ήταν η πρώτη του, ο Clint Eastwood απάντησε με τη χαρακτηριστική του ευθύτητα «Γιατί Θέλεις να χάσεις τον χρόνο όλων». Ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι εκείνη τη στιγμή κατάλαβε πως η σκηνή είχε ολοκληρωθεί και ότι το γύρισμα προχωρούσε.

Παρά την αυστηρότητα της στιγμής, ο Matt Damon ξεκαθάρισε ότι ο τόνος του Clint Eastwood δεν ήταν σκληρός. Αντιθέτως, όπως σημείωσε, «υπήρχε καλοσύνη στον τρόπο που το είπε» και πρόσθεσε ότι ο σκηνοθέτης είναι «ένας υπέροχος άνθρωπος». Ο ίδιος εξήγησε ότι η φιλοσοφία του Clint Eastwood βασίζεται στον σεβασμό προς το συνεργείο και στη διατήρηση της ενέργειας στο πλατό. Όπως είπε, «η λογική του ήταν ότι το συνεργείο θα κάνει τα πάντα για εσένα, αρκεί να μην τους εξαντλείς σε κάθε πλάνο».

Matt Damon
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η συνεργασία τους στο «Invictus» αποδείχθηκε καθοριστική για τον Matt Damon, καθώς η ερμηνεία του τού χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ Β ανδρικού ρόλου. Οι δύο άνδρες συνεργάστηκαν ξανά έναν χρόνο αργότερα στην ταινία «Hereafter», επιβεβαιώνοντας μια επαγγελματική σχέση που στηρίχθηκε στην αμοιβαία εκτίμηση.

Η αφήγηση του Matt Damon σκιαγραφεί με σαφήνεια το προφίλ του Clint Eastwood ως σκηνοθέτη που εμπιστεύεται τους ηθοποιούς του, αποφεύγει την υπερβολή και δίνει προτεραιότητα στη ροή και τη συγκέντρωση του συνόλου. Ένα μάθημα κινηματογραφικής πειθαρχίας που, όπως φαίνεται, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον ίδιο τον Matt Damon.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Δες το trailer του The Rip με τον Matt Damon και τον Ben Affleck

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Clint Eastwood Matt Damon
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Αυτά είναι τα χρώματα που αγαπούν να φορούν οι Γαλλίδες με το σοκολατί

Αυτά είναι τα χρώματα που αγαπούν να φορούν οι Γαλλίδες με το σοκολατί

19.01.2026
Επόμενο
Το Book Club της Reese Witherspoon αλλάζει τη σχέση με τα βιβλία

Το Book Club της Reese Witherspoon αλλάζει τη σχέση με τα βιβλία

19.01.2026

Δες επίσης

Η συμβουλή που δίνει η Sigourney Weaver στους νέους ηθοποιούς
Cinema

Η συμβουλή που δίνει η Sigourney Weaver στους νέους ηθοποιούς

19.01.2026
Η Cate Blanchett  στο καστ του How to Train Your Dragon 2
Cinema

Η Cate Blanchett  στο καστ του How to Train Your Dragon 2

19.01.2026
Ο Joachim Trier κυρίαρχος στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου με το «Sentimental Value»
Cinema

Ο Joachim Trier κυρίαρχος στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου με το «Sentimental Value»

18.01.2026
Η Jennifer Lawrence αποκαλύπτει τον ρόλο που έχασε γιατί… δεν ήταν αρκετά όμορφη
Cinema

Η Jennifer Lawrence αποκαλύπτει τον ρόλο που έχασε γιατί… δεν ήταν αρκετά όμορφη

18.01.2026
Η Bella Hadid θέλει μόνιμη παρουσία στην υποκριτική
Cinema

Η Bella Hadid θέλει μόνιμη παρουσία στην υποκριτική

18.01.2026
O Leonardo DiCaprio διατυπώνει δυσοίωνες προβλέψεις για το μέλλον των cinema
Cinema

O Leonardo DiCaprio διατυπώνει δυσοίωνες προβλέψεις για το μέλλον των cinema

18.01.2026
Τα teasers του Avengers: Doomsday ξεπέρασαν το 1 δισ. προβολές
Cinema

Τα teasers του Avengers: Doomsday ξεπέρασαν το 1 δισ. προβολές

17.01.2026
Sophie Turner και Kit Harington: Ξανά μαζί στο θρίλερ The Dreadful (Video)
Cinema

Sophie Turner και Kit Harington: Ξανά μαζί στο θρίλερ The Dreadful (Video)

17.01.2026
28 Χρόνια Μετά: Ξεκίνησε δυναμικά στο box office με 2,1 εκατ δολάρια
Cinema

28 Χρόνια Μετά: Ξεκίνησε δυναμικά στο box office με 2,1 εκατ δολάρια

17.01.2026
Τραπεζάκι σαλονιού: Πώς θα το διακοσμήσεις σαν να είσαι ειδικός

Τραπεζάκι σαλονιού: Πώς θα το διακοσμήσεις σαν να είσαι ειδικός

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα ζώδια που θα κάνουν μέχρι και μάγια για να εκδικηθούν έναν πρώην

Αυτά είναι τα ζώδια που θα κάνουν μέχρι και μάγια για να εκδικηθούν έναν πρώην

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

9 hacks για να πετυχαίνεις κάθε μέρα τον στόχο των 10.000 βημάτων

9 hacks για να πετυχαίνεις κάθε μέρα τον στόχο των 10.000 βημάτων

Στις «Τυπολογίες» την Κυριακή με «Παρόν»: Φάκελος περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες

Στις «Τυπολογίες» την Κυριακή με «Παρόν»: Φάκελος περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες

Αποκλειστική παγκόσμια συμφωνία Sony Pictures Entertainment-Netflix

Αποκλειστική παγκόσμια συμφωνία Sony Pictures Entertainment-Netflix

Το κοινό ψάχνει για ελληνικές ταινίες στους κινηματογράφους

Το κοινό ψάχνει για ελληνικές ταινίες στους κινηματογράφους