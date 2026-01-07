MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Streaming News 07.01.2026

Δες το trailer του The Rip με τον Matt Damon και τον Ben Affleck

Το νέο αστυνομικό θρίλερ του Netflix εξερευνά την προδοσία και τα όρια της εμπιστοσύνης μέσα στην αστυνομία του Μαϊάμι
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο trailer της ταινίας «The Rip», ενός αστυνομικού θρίλερ με πρωταγωνιστές τους Matt Damon και Ben Affleck. Οι δύο ηθοποιοί υποδύονται αστυνομικούς της δίωξης ναρκωτικών στο Μαϊάμι, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με ένα επικίνδυνο ηθικό δίλημμα όταν ανακαλύπτουν κρυμμένα μετρητά ύψους 20 εκατομμυρίων δολαρίων σε ένα εγκαταλελειμμένο κρησφύγετο.

Διάβασε επίσης: Η Emily επιστρέφει στο Netflix για 6η σεζόν με άρωμα Ελλάδας

Στο τρέιλερ, ο χαρακτήρας που υποδύεται ο Matt Damon αφήνει να εννοηθεί ότι «θα ήταν πολύ πιο εύκολο» να κρατήσουν τα χρήματα για τον εαυτό τους, μια σκέψη που πυροδοτεί αλυσιδωτές αντιδράσεις. Από εκείνη τη στιγμή, οι δύο πρωταγωνιστές καλούνται να συνεργαστούν στενά, όχι μόνο για να προστατεύσουν τα χρήματα, αλλά και για να επιβιώσουν σε ένα περιβάλλον όπου η εμπιστοσύνη καταρρέει και οι απειλές προέρχονται τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η επίσημη σύνοψη της ταινίας αναφέρει ότι «μετά την ανακάλυψη εκατομμυρίων σε μετρητά σε ένα εγκαταλελειμμένο κρησφύγετο, η εμπιστοσύνη μέσα σε μια ομάδα αστυνομικών του Μαϊάμι αρχίζει να διαλύεται. Καθώς εξωτερικές δυνάμεις πληροφορούνται το μέγεθος της κατάσχεσης, όλα τίθενται υπό αμφισβήτηση, ακόμη και το ποιον μπορούν πραγματικά να εμπιστευτούν». Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Joe Carnahan, ο οποίος αποκάλυψε ότι η έμπνευση για το «The Rip» προήλθε από μια προσωπική εμπειρία φίλου του, ο οποίος υπήρξε πατέρας αλλά και επικεφαλής τακτικής μονάδας δίωξης ναρκωτικών στην αστυνομία της κομητείας Miami Dade. Όπως ανέφερε, η ταινία αντλεί στοιχεία τόσο από τη ζωή αυτού του ανθρώπου όσο και από την αγάπη του για τα κλασικά αστυνομικά θρίλερ της δεκαετίας του 1970, τα οποία έδιναν έμφαση στον χαρακτήρα και στις ανθρώπινες σχέσεις, όπως τα «Serpico», «Prince of the City» και πιο πρόσφατα το «Heat» του Michael Mann.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Joe Carnahan δήλωσε επίσης ότι η συνεργασία με τον Matt Damon και τον Ben Affleck υπήρξε καθοριστική για το αποτέλεσμα, σημειώνοντας ότι η συνύπαρξη δύο δημιουργών με ξεκάθαρη καλλιτεχνική ταυτότητα και ταυτόχρονα επικεφαλής του στούντιο δημιούργησε ιδανικές συνθήκες. Όπως τόνισε, «ποτέ δεν είχα τόσο ομαλή εμπειρία σε ταινία όσο στο The Rip, καθώς με στήριξαν σε κάθε απόφαση και μου παρείχαν απόλυτη δημιουργική ελευθερία».

Στο πλευρό των Matt Damon και Ben Affleck εμφανίζονται οι Steven Yeun, Teyana Taylor, Catalina Sandino Moreno, Sasha Calle, Néstor Carbonell, Lina Esco, Scott Adkins και Kyle Chandler, συνθέτοντας ένα πολυπρόσωπο καστ που ενισχύει τη δραματική ένταση της ιστορίας. Το «The Rip» αναμένεται να κυκλοφορήσει αποκλειστικά μέσω Netflix, προτείνοντας ένα σκοτεινό και αγωνιώδες αφήγημα γύρω από την απληστία, τη συντροφικότητα και το λεπτό όριο ανάμεσα στο καθήκον και την προδοσία.

Διάβασε επίσης: Το φινάλε του Stranger Things εκτόξευσε τα τραγούδια του Prince

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
BEN AFFLECK Joe Carnahan Matt Damon netflix The Rip
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Αυτά τα βήματα θα σε κάνουν να ξεφορτωθείς μια για πάντα την ισιωτική σου

Αυτά τα βήματα θα σε κάνουν να ξεφορτωθείς μια για πάντα την ισιωτική σου

07.01.2026
Επόμενο
Διαmadάκια: Τα πιο άκυρα χριστουγεννιάτικα δώρα που λάβαμε ποτέ

Διαmadάκια: Τα πιο άκυρα χριστουγεννιάτικα δώρα που λάβαμε ποτέ

07.01.2026

Δες επίσης

Γιάννης Σμαραγδής για Καποδίστρια: «Έχουν κοπεί σε 2 εβδομάδες 480.000 εισιτήρια»
Cinema

Γιάννης Σμαραγδής για Καποδίστρια: «Έχουν κοπεί σε 2 εβδομάδες 480.000 εισιτήρια»

07.01.2026
Το φινάλε του Stranger Things εκτόξευσε τα τραγούδια του Prince
Cinema

Το φινάλε του Stranger Things εκτόξευσε τα τραγούδια του Prince

07.01.2026
Η Emily επιστρέφει στο Netflix για 6η σεζόν με άρωμα Ελλάδας
Cinema

Η Emily επιστρέφει στο Netflix για 6η σεζόν με άρωμα Ελλάδας

07.01.2026
Στρώνεται το κόκκινο χαλί για τις Χρυσές Σφαίρες – Οι υποψηφιότητες και τα τιμητικά βραβεία
Cinema

Στρώνεται το κόκκινο χαλί για τις Χρυσές Σφαίρες – Οι υποψηφιότητες και τα τιμητικά βραβεία

07.01.2026
Το τέλος πλησιάζει: Τι θα δούμε στη 4η και τελευταία σεζόν του Ginny & Georgia στο Netflix
Cinema

Το τέλος πλησιάζει: Τι θα δούμε στη 4η και τελευταία σεζόν του Ginny & Georgia στο Netflix

07.01.2026
Netflix Ιανουάριος 2026: Όλες οι σειρές και ταινίες που δεν πρέπει να χάσεις
Cinema

Netflix Ιανουάριος 2026: Όλες οι σειρές και ταινίες που δεν πρέπει να χάσεις

06.01.2026
Box office: Ξεκίνημα με το δεξί με το Avatar να ξεπερνά το 1 δις. δολάρια
Cinema

Box office: Ξεκίνημα με το δεξί με το Avatar να ξεπερνά το 1 δις. δολάρια

06.01.2026
Ο Cristiano Ronaldo ετοιμάζεται να παίξει σε μια από τις πιο δημοφιλείς ταινίες όλων των εποχών
Cinema

Ο Cristiano Ronaldo ετοιμάζεται να παίξει σε μια από τις πιο δημοφιλείς ταινίες όλων των εποχών

06.01.2026
The Pitt: Έρχεται με ανανεωμένο καστ η 2 σεζόν (video)
Cinema

The Pitt: Έρχεται με ανανεωμένο καστ η 2 σεζόν (video)

06.01.2026
Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Έριξαν κεραία 100 μέτρων για να φτιάξουν βίλες; Δολιοφθορά στην ΕΡΤ Χανίων, παρά τις προειδοποιήσεις

Έριξαν κεραία 100 μέτρων για να φτιάξουν βίλες; Δολιοφθορά στην ΕΡΤ Χανίων, παρά τις προειδοποιήσεις

Στον πρόεδρο του Eurogroup η ευθύνη για τη φορολόγηση των πλατφορμών

Στον πρόεδρο του Eurogroup η ευθύνη για τη φορολόγηση των πλατφορμών

Ακροαματικότητες: Πρώτος ο Όμιλος ΣΚΑΪ στο διάστημα 15/9/2025 – 9/11/2025

Ακροαματικότητες: Πρώτος ο Όμιλος ΣΚΑΪ στο διάστημα 15/9/2025 – 9/11/2025

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Νέα πρόκληση με την «λίστα EGAYDAAK» στο τραπέζι των Αμερικανών

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ – Νέα πρόκληση με την «λίστα EGAYDAAK» στο τραπέζι των Αμερικανών

Η αντίδραση της Τουρκίας επιβεβαιώνει την ορθότητα της προσέγγισης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Η αντίδραση της Τουρκίας επιβεβαιώνει την ορθότητα της προσέγγισης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Σπ. Τσιτσίγκος στο “Π”: Η πίστη κατά τη θρησκεία και την επιστήμη: Η Πρωτοχρονιά ως σύμβολο αρχής, ελπίδας και νοήματος

Σπ. Τσιτσίγκος στο “Π”: Η πίστη κατά τη θρησκεία και την επιστήμη: Η Πρωτοχρονιά ως σύμβολο αρχής, ελπίδας και νοήματος