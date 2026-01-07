Δες το trailer του The Rip με τον Matt Damon και τον Ben Affleck

Το νέο αστυνομικό θρίλερ του Netflix εξερευνά την προδοσία και τα όρια της εμπιστοσύνης μέσα στην αστυνομία του Μαϊάμι

Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο trailer της ταινίας «The Rip», ενός αστυνομικού θρίλερ με πρωταγωνιστές τους Matt Damon και Ben Affleck. Οι δύο ηθοποιοί υποδύονται αστυνομικούς της δίωξης ναρκωτικών στο Μαϊάμι, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με ένα επικίνδυνο ηθικό δίλημμα όταν ανακαλύπτουν κρυμμένα μετρητά ύψους 20 εκατομμυρίων δολαρίων σε ένα εγκαταλελειμμένο κρησφύγετο.

Στο τρέιλερ, ο χαρακτήρας που υποδύεται ο Matt Damon αφήνει να εννοηθεί ότι «θα ήταν πολύ πιο εύκολο» να κρατήσουν τα χρήματα για τον εαυτό τους, μια σκέψη που πυροδοτεί αλυσιδωτές αντιδράσεις. Από εκείνη τη στιγμή, οι δύο πρωταγωνιστές καλούνται να συνεργαστούν στενά, όχι μόνο για να προστατεύσουν τα χρήματα, αλλά και για να επιβιώσουν σε ένα περιβάλλον όπου η εμπιστοσύνη καταρρέει και οι απειλές προέρχονται τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό.

Η επίσημη σύνοψη της ταινίας αναφέρει ότι «μετά την ανακάλυψη εκατομμυρίων σε μετρητά σε ένα εγκαταλελειμμένο κρησφύγετο, η εμπιστοσύνη μέσα σε μια ομάδα αστυνομικών του Μαϊάμι αρχίζει να διαλύεται. Καθώς εξωτερικές δυνάμεις πληροφορούνται το μέγεθος της κατάσχεσης, όλα τίθενται υπό αμφισβήτηση, ακόμη και το ποιον μπορούν πραγματικά να εμπιστευτούν». Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Joe Carnahan, ο οποίος αποκάλυψε ότι η έμπνευση για το «The Rip» προήλθε από μια προσωπική εμπειρία φίλου του, ο οποίος υπήρξε πατέρας αλλά και επικεφαλής τακτικής μονάδας δίωξης ναρκωτικών στην αστυνομία της κομητείας Miami Dade. Όπως ανέφερε, η ταινία αντλεί στοιχεία τόσο από τη ζωή αυτού του ανθρώπου όσο και από την αγάπη του για τα κλασικά αστυνομικά θρίλερ της δεκαετίας του 1970, τα οποία έδιναν έμφαση στον χαρακτήρα και στις ανθρώπινες σχέσεις, όπως τα «Serpico», «Prince of the City» και πιο πρόσφατα το «Heat» του Michael Mann.

Ο Joe Carnahan δήλωσε επίσης ότι η συνεργασία με τον Matt Damon και τον Ben Affleck υπήρξε καθοριστική για το αποτέλεσμα, σημειώνοντας ότι η συνύπαρξη δύο δημιουργών με ξεκάθαρη καλλιτεχνική ταυτότητα και ταυτόχρονα επικεφαλής του στούντιο δημιούργησε ιδανικές συνθήκες. Όπως τόνισε, «ποτέ δεν είχα τόσο ομαλή εμπειρία σε ταινία όσο στο The Rip, καθώς με στήριξαν σε κάθε απόφαση και μου παρείχαν απόλυτη δημιουργική ελευθερία».

Στο πλευρό των Matt Damon και Ben Affleck εμφανίζονται οι Steven Yeun, Teyana Taylor, Catalina Sandino Moreno, Sasha Calle, Néstor Carbonell, Lina Esco, Scott Adkins και Kyle Chandler, συνθέτοντας ένα πολυπρόσωπο καστ που ενισχύει τη δραματική ένταση της ιστορίας. Το «The Rip» αναμένεται να κυκλοφορήσει αποκλειστικά μέσω Netflix, προτείνοντας ένα σκοτεινό και αγωνιώδες αφήγημα γύρω από την απληστία, τη συντροφικότητα και το λεπτό όριο ανάμεσα στο καθήκον και την προδοσία.

