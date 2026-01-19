Το Book Club της Reese Witherspoon αλλάζει τη σχέση με τα βιβλία

Πολλές φορές ξεκινάμε ένα βιβλίο με τις καλύτερες προθέσεις, αλλά σύντομα το αφήνουμε στην άκρη. Άλλοτε γιατί δεν μας κερδίζει η ιστορία, άλλοτε γιατί η καθημερινότητα δεν αφήνει χρόνο. Η ανάγνωση βιβλίων δυστυχώς περνά σταδιακά σε δεύτερη μοίρα, παρά τις αρχικές καλές προθέσεις. Εκεί ακριβώς παρεμβαίνει η Reese Witherspoon, προτείνοντας έναν απλό αλλά αποτελεσματικό τρόπο επανασύνδεσης με τη λογοτεχνία, μέσα από μια σταθερή μηνιαία επιλογή βιβλίου που έχει ήδη αποκτήσει εκατομμύρια πιστούς αναγνώστες παγκοσμίως.

Η Reese Witherspoon έγινε ευρύτερα γνωστή από την ταινία «Legally Blonde», βραβεύτηκε με Όσκαρ για την ερμηνεία της στο «Walk the Line» και σήμερα πρωταγωνιστεί στη σειρά «The Morning Show». Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να καθιερωθεί ως κάτι πολύ περισσότερο από μια επιτυχημένη ηθοποιό του Χόλιγουντ. Το 2017 δημιούργησε το Reese’s Book Club, μια αναγνωστική λέσχη που βασίζεται σε μια απλή ιδέα, την επιλογή ενός βιβλίου κάθε μήνα, το οποίο παρουσιάζεται μέσα από ειδική πλατφόρμα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, περισσότερα από 100 βιβλία έχουν αναδειχθεί μέσα από το Reese’s Book Club, αξιοποιώντας τη μεγάλη απήχηση και την επιρροή της Reese Witherspoon. Η ίδια δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό του club στο Instagram ένα βίντεο μαζί με την Jennifer Garner, όπου οι δύο ηθοποιοί μίλησαν με ενθουσιασμό για την επιλογή του Ιανουαρίου, το μυθιστόρημα «The First Time I Saw Him» της Laura Dave.

Ο προσανατολισμός της λέσχης είναι ξεκάθαρος και σταθερός. Το 2025, η Reese Witherspoon είχε δηλώσει στο περιοδικό People ότι βρίσκεται «πάντα σε αναζήτηση εξαιρετικών ιστοριών για γυναίκες που ξεπερνούν εμπόδια». Όπως είχε εξηγήσει, «πιστεύω ότι οι γυναίκες έχουν μοναδικές διαδρομές ζωής και έρχονται αντιμέτωπες με πλήθος δυσκολιών και συνθηκών που δεν καθορίζονται από τις δικές τους επιλογές». Στην ίδια συνέντευξη είχε τονίσει ότι την ενδιαφέρουν ιδιαίτερα «οι νέοι τρόποι με τους οποίους μια γυναίκα χαράζει τον δρόμο προς ένα καλύτερο και πιο αισιόδοξο μέλλον, περνώντας μέσα από μια βαθιά ανθρώπινη εμπειρία και καταφέρνοντας τελικά να βρει τον εαυτό της».

Αυτή η φιλοσοφία αποτυπώνεται ξεκάθαρα στην επιλογή του Ιανουαρίου 2026. Το «The First Time I Saw Him» της Laura Dave αποτελεί συνέχεια του «The Last Thing He Told Me» και αφηγείται την ιστορία της Hannah Hall, μιας γυναίκας που πιστεύει ότι έχει βρει τον έρωτα της ζωής της, μέχρι τη στιγμή που εκείνος εξαφανίζεται. Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα που εστιάζει στη δύναμη της αντοχής, στις δύσκολες αποφάσεις και στη διαδικασία της προσωπικής ανασυγκρότησης.

Το Reese’s Book Club δεν περιορίζεται όμως σε ένα μόνο είδος. Ανάμεσα στις προηγούμενες επιλογές περιλαμβάνονται το «Yellowface» της R F Kuang, μια αιχμηρή κριτική στον χώρο των εκδόσεων, το «Once Upon a Time in Dollywood» της Ashley Jordan, μια συναισθηματική ρομαντική ιστορία, καθώς και το «Society of Lies» της Lauren Ling Brown, ένα ψυχολογικό θρίλερ που εξερευνά τον κόσμο των κοινωνικών ελίτ. Ορισμένα από αυτά τα βιβλία δεν έχουν ακόμη μεταφραστεί εκτός αγγλόφωνων αγορών, γεγονός που ενισχύει τον διεθνή χαρακτήρα της λέσχης.

Η επιρροή της Reese Witherspoon ξεπερνά πλέον τα όρια της ψυχαγωγίας. Το 2023 ανακηρύχθηκε η πλουσιότερη ηθοποιός στον κόσμο, με περιουσία που εκτιμήθηκε στα 440 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το περιοδικό Forbes. Την ίδια χρονιά ανακοίνωσε τον χωρισμό της από τον Jim Toth. Μητέρα τριών παιδιών, της Ava Phillippe που είναι 26 ετών, του Deacon Phillippe που είναι 22 ετών και του Tennessee Phillippe που είναι 13 ετών, συνεχίζει να επηρεάζει την ποπ κουλτούρα τόσο μέσα από τις ερμηνείες της όσο και μέσα από τις αναγνωστικές της επιλογές. Παράλληλα με τη δράση της στο Reese’s Book Club, η Reese Witherspoon αναμένεται να επιστρέψει τηλεοπτικά στις νέες σεζόν των σειρών «Big Little Lies» και «The Morning Show», ενώ θα πρωταγωνιστήσει και στην ταινία «Legally Blonde 3».

Με το Reese’s Book Club, η Reese Witherspoon δεν προτείνει απλώς βιβλία αλλά έναν βιώσιμο τρόπο να ενταχθεί η ανάγνωση στην καθημερινότητα. Ένα βιβλίο τον μήνα, με σαφή θεματική και ανθρώπινο προσανατολισμό, λειτουργεί ως αντίδοτο στην αναγνωστική κόπωση και αποδεικνύει ότι η λογοτεχνία μπορεί ακόμη να δημιουργεί κοινότητες, συζητήσεις και ουσιαστική σύνδεση με τον σύγχρονο κόσμο.

