Mad Bubble
Beauty 19.01.2026

Το Babydoll μανικιούρ είναι η πιο γλυκιά τάση νυχιών του χειμώνα

babydoll_nixia
Απαλό, φωτεινό και ανεπιτήδευτο, το Babydoll μανικιούρ αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά των νυχιών και προτείνει μια κομψή εναλλακτική
Μαρία Χατζηγιάννη

Το ροζ αποτελεί διαχρονικό σύμβολο ρομαντισμού και θηλυκότητας, όμως φέτος επανέρχεται σε μια πιο εκλεπτυσμένη και σύγχρονη εκδοχή. Τον χειμώνα, η ανάγκη για απαλές αποχρώσεις που φωτίζουν την εμφάνιση χωρίς υπερβολή γίνεται πιο έντονη, και αυτό ακριβώς προσφέρει η νέα τάση στο μανικιούρ που κερδίζει συνεχώς έδαφος.

Η λεγόμενη «Babydoll» αισθητική στα νύχια βασίζεται στη φυσικότητα και τη διακριτική λάμψη. Πρόκειται για ένα μανικιούρ που δείχνει ανεπιτήδευτο, καθαρό και κομψό, λειτουργώντας ως ιδανική επιλογή τόσο για καθημερινές εμφανίσεις όσο και για πιο ρομαντικές περιστάσεις.

babydoll_nails
https://www.instagram.com/celissenails/

Διάβασε επίσης: Nails alert: Τα 5 viral χρώματα στο μανικιούρ του 2026

Τι είναι το Babydoll μανικιούρ

Το Babydoll μανικιούρ χαρακτηρίζεται από ένα απαλό, ημιδιάφανο ροζ χρώμα που αφήνει τα φυσικά νύχια να «αναπνέουν». Είναι λιγότερο αυστηρό και στιλιζαρισμένο από προηγούμενες minimal τάσεις και δίνει έμφαση στη φυσική όψη, χωρίς έντονες γραμμές ή περίπλοκα σχέδια. Η γοητεία του βρίσκεται στην απλότητά του και στη διακριτική του κομψότητα.

babydoll
Pinterest

Γιατί ξεχωρίζει αυτή η τάση

Η συγκεκριμένη επιλογή νυχιών προσφέρει ένα αποτέλεσμα που δείχνει φροντισμένο χωρίς να φαίνεται επιτηδευμένο. Το απαλό ροζ φωτίζει τα χέρια και ταιριάζει σε κάθε τόνο επιδερμίδας, ενώ η ημιδιάφανη υφή χαρίζει μια αίσθηση καθαρότητας και φρεσκάδας. Είναι μια τάση που δεν περιορίζεται από εποχές ή στιλιστικούς κανόνες.

babydoll_nixia
https://www.instagram.com/celissenails/

Σε ποια νύχια δείχνει καλύτερα

Το Babydoll μανικιούρ αναδεικνύεται περισσότερο σε φυσικά, κοντά ή μεσαίου μήκους νύχια. Η απουσία έντονου μήκους ή σχημάτων επιτρέπει στο χρώμα να πρωταγωνιστήσει και να δείξει κομψό αντί για υπερβολικό. Η φυσική βάση αποτελεί βασικό στοιχείο της αισθητικής αυτής.

nixia_babydoll
https://www.instagram.com/celissenails/

Πώς να πετύχεις το σωστό αποτέλεσμα

Το μυστικό βρίσκεται στις λεπτές στρώσεις χρώματος. Μία στρώση προσφέρει ένα εξαιρετικά διακριτικό αποτέλεσμα, ενώ δύο ή τρεις ενισχύουν την απόχρωση χωρίς να χάνεται η διαφάνεια. Δεν απαιτείται απόλυτη τελειότητα στην εφαρμογή, καθώς η φιλοσοφία του look βασίζεται στη χαλαρή και ανεπιτήδευτη εικόνα.

Διάβασε επίσης: Τα frosty lips είναι το trend που θα σου χαρίσει κινηματογραφική λάμψη

