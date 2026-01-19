Γιώργος Μαζωνάκης: Κέρασε σφηνάκια τον κόσμο έξω από το μαγαζί που τραγουδά (video)

Μια αυθόρμητη και ιδιαίτερα ζεστή κίνηση έκανε ο Γιώργος Μαζωνάκης προς τους θαυμαστές του, που περίμεναν υπομονετικά έξω από το νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται. Ο δημοφιλής τραγουδιστής αποφάσισε να βγει στον δρόμο και να τους προσφέρει σφηνάκια, θέλοντας –όπως σχολίασε χαριτολογώντας– να ανεβάσει τη διάθεση πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ του Σαββάτου 17 Ιανουαρίου, όταν ο καλλιτέχνης άφησε για λίγο τα παρασκήνια και πλησίασε τον κόσμο που είχε σχηματίσει ουρά στην είσοδο του μαγαζιού. Με χαμόγελο και οικειότητα, τους χαιρέτησε και αντάλλαξε λίγα λόγια μαζί τους, δημιουργώντας ένα κλίμα άμεσης επαφής και ενθουσιασμού.

Σε βίντεο που δημοσίευσε ο ίδιος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Γιώργος Μαζωνάκης ακούγεται να απευθύνεται στους παρευρισκόμενους με φιλικό τόνο, ενώ οι θαυμαστές του δεν έκρυψαν τη χαρά τους, φωνάζοντας συνθήματα και εκφράζοντας τον θαυμασμό τους. Λίγο αργότερα, ανακοίνωσε πως είχε ετοιμάσει ένα μικρό «κέφι» για τον κόσμο. Όπως φαίνεται στο σχετικό στιγμιότυπο, μέλος του προσωπικού βγήκε στον δρόμο κρατώντας δίσκο γεμάτο σφηνάκια, τα οποία μοιράστηκαν στους παρευρισκόμενους με πρωτοβουλία του τραγουδιστή. Ο ίδιος συνόδευσε το στιγμιότυπο με χιουμοριστική λεζάντα στο Instagram story του, δανεισμένη από γνωστό τραγούδι του.

Το βίντεο ολοκληρώνεται με τον Γιώργο Μαζωνάκη λίγο πριν ανέβει στη σκηνή, δηλώνοντας πως η βραδιά μόλις ξεκινά, δίνοντας το σύνθημα για ένα ακόμα δυναμικό live. Αξίζει να σημειωθεί πως δεν ήταν η πρώτη φορά που ο καλλιτέχνης επέλεξε να έρθει τόσο κοντά με το κοινό του. Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, στα τέλη Δεκεμβρίου, είχε επαναλάβει παρόμοια κίνηση, βγαίνοντας ξανά έξω από το μαγαζί για να χαιρετήσει προσωπικά τους θαυμαστές του που περίμεναν στην ουρά.

Σε βίντεο που είχε αναρτήσει τότε, ο τραγουδιστής φαίνεται να περπατά ανάμεσα στον κόσμο, ανταλλάσσοντας χειραψίες και ευχές, ενώ οι παρευρισκόμενοι τον υποδέχονταν με ενθουσιασμό, φωνάζοντας το όνομά του. Η αυθεντικότητα και η άμεση επικοινωνία με το κοινό του παραμένουν, όπως φαίνεται, βασικό στοιχείο της σχέσης του με τους θαυμαστές του.

