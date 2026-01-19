Mad Bubble
Μουσικά Νέα 19.01.2026

Μάλτα: Ο Aidan με το «Bella» στη Eurovision 2026

Η επικράτηση του Aidan θεωρούνταν σχεδόν δεδομένη ήδη από τις πρώτες προβλέψεις, με τον ίδιο να ανταποκρίνεται στις υψηλές προσδοκίες και να ανεβαίνει στην κορυφή με το «Bella».
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Με λάμψη, ένταση και έντονο συναγωνισμό ολοκληρώθηκε ο εθνικός τελικός της Μάλτας για τη Eurovision 2026. Ανάμεσα σε δώδεκα φιναλίστ και πολλές δυνατές παρουσίες, ένας καλλιτέχνης ξεχώρισε από νωρίς και στο τέλος δικαιώθηκε πανηγυρικά και κατέκτησε το εισιτήριο για τη Eurovision 2026. Ο Aidan, με το τραγούδι «Bella», θα είναι εκείνος που θα εκπροσωπήσει τη Μάλτα στον επόμενο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Ο τελικός του Malta Eurovision Song Contest 2026 πραγματοποιήθηκε στο Malta Fairs and Conventions Centre στη Βαλέτα και επιβεβαίωσε τη φήμη του ως έναν από τους πιο καλοστημένους εθνικούς διαγωνισμούς της χρονιάς. Η επικράτηση του Aidan θεωρούνταν σχεδόν δεδομένη ήδη από τις πρώτες προβλέψεις, με τον ίδιο να ανταποκρίνεται στις υψηλές προσδοκίες και να ανεβαίνει στην κορυφή με το «Bella». Τον ρυθμό της βραδιάς κράτησαν τρία αγαπητά πρόσωπα για το μαλτέζικο κοινό. Η Destiny Chukunyere, η Gaia Cauchi και ο Keane Cutajar, οι οποίοι καθοδήγησαν με άνεση και χιούμορ το κοινό σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, ρυθμό και εντυπωσιακές στιγμές.

Από τον ημιτελικό στον τελικό

Η πορεία προς την τελική επιλογή ξεκίνησε λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 15 Ιανουαρίου, με τον ημιτελικό, όπου δεκαοκτώ καλλιτέχνες διεκδίκησαν μία από τις δώδεκα θέσεις στον μεγάλο τελικό. Το επίπεδο ήταν ιδιαίτερα υψηλό, γεγονός που έκανε την επιλογή των φιναλίστ απαιτητική τόσο για την κριτική επιτροπή όσο και για το τηλεοπτικό κοινό. Τα δώδεκα τραγούδια που διαγωνίστηκαν κάλυψαν ένα ευρύ μουσικό φάσμα από  σύγχρονες pop και dance προτάσεις, αλλά και πιο ατμοσφαιρικές, συναισθηματικές συνθέσεις.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζουν και τα καθιερωμένα postcards ανάμεσα στις εμφανίσεις. Οι διαγωνιζόμενοι ερμήνευσαν παλαιότερες συμμετοχές της Μάλτας στη Eurovision σε ακουστικές εκδοχές, με φόντο εντυπωσιακά εθνικά πάρκα και φυσικά τοπία του νησιού. Έτσι, η διοργάνωση κατάφερε να συνδυάσει με κομψό και ατμοσφαιρικό τρόπο τη μουσική παράδοση της χώρας με την προβολή της φυσικής της ομορφιάς.

Με τη νίκη του Aidan και το «Bella», η Μάλτα ξεκινά πλέον την αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη σκηνή της Βιέννης. Οι προσδοκίες είναι υψηλές και το τραγούδι ήδη συζητιέται έντονα στους κύκλους των φίλων της Eurovision ως μια συμμετοχή με ξεκάθαρη ταυτότητα και δυναμική. Το αν το «Bella» θα καταφέρει να χαρίσει στη Μάλτα μια ακόμη μεγάλη διάκριση θα το μάθουμε τον Μάιο. Προς το παρόν, όμως, ο Aidan μπορεί να απολαμβάνει τον τίτλο του μεγάλου νικητή του MESC 2026.

