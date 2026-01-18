Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Η ΕΡΤ αποκαλύπτει τις συμμετοχές για τη Eurovision 2026 και το παιχνίδι μόλις ξεκίνησε. Ποιο τραγούδι θα ξεχωρίσει;

Ολοκληρώθηκε η παρουσίαση όλων των τραγουδιών που συμμετέχουν στην ελληνική διαδικασία επιλογής για τη Eurovision, με τη σημερινή προβολή των επόμενων συμμετοχών να συμπληρώνει το παζλ και να δίνει πλέον πλήρη εικόνα για το σύνολο των υποψηφίων.

Η εκκίνηση δόθηκε το Σάββατο μέσα από την πρεμιέρα της εκπομπής «EurovisionGR», με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο, όπου παρουσιάστηκαν σε πρώτη μετάδοση τα πρώτα δεκατέσσερα τραγούδια. Η παραγωγή ξεχώρισε από την αρχή για την υψηλής αισθητικής εικόνα της, που παρέπεμπε σε σύγχρονα music videos, καθώς και για τη σαφή σκηνοθετική ταυτότητα με την υπογραφή του Γιώργου Πετρόπουλου.

Οι πρώτες συμμετοχές έδωσαν τον τόνο, αναδεικνύοντας διαφορετικές μουσικές κατευθύνσεις και καλλιτεχνικές ταυτότητες. Από τον σύγχρονο dance ήχο της Evangelia μέχρι το δυναμικό comeback του Παναγιώτη Τσακαλάκου, την εκκεντρική προσέγγιση του Ακύλα και το εκρηκτικό pop στυλ της Marseaux, η αρχική ενότητα προκάλεσε έντονη συζήτηση και άμεσες αντιδράσεις. Τα τραγούδια του Β’ Ημιτελικού προκαλούν ήδη πανικό στα social media. Οι Koza Mostra επιστρέφουν με το «Bulletproof», ο good job Nicky σε μια «Dark Side of the Moon» εκδοχή και ο ZAF που υπόσχεται να μας συγκινήσει με το «Αστείο».

Με τη σημερινή παρουσίαση των υπόλοιπων τραγουδιών, η εικόνα ολοκληρώνεται. Πλέον, όλα τα κομμάτια έχουν ακουστεί, οι συγκρίσεις είναι αναπόφευκτες και η ελληνική Eurovisionική σκηνή περνά από το στάδιο της προσμονής σε αυτό της ουσιαστικής αξιολόγησης, καθώς το ενδιαφέρον στρέφεται στα επόμενα βήματα της διαδικασίας.

Αν έχασες την εκπομπή, ιδού τα tracks που διεκδικούν το εισιτήριο:

Η λίστα του Α’ Ημιτελικού (Παρουσιάστηκαν την Κυριακή 18 Ιανουαρίου):

RIKKI – «AGAPI»

GARVIN – «Back in the game»

Mikay – «Labyrinth»

Μαρίκα – «Daughters of the Sun»

D3lta – «mad about it»

ZAF – «Αστείο»

ΚΙΑΝΝΑ – «No More Drama»

Stella Kay – «You Are The Fire»

TIANORA – «Anatello»

Victoria Anastasia – «Whatcha Doin To Me»

BASILICA – «Set Everything On Fire»

good job Nicky – «Dark Side of the Moon»

KOZA MOSTRA – «Bulletproof»

leroybroughtflowers – «SABOTAGE!»

Η λίστα του Α’ Ημιτελικού (Παρουσιάστηκαν το Σάββατο 17 Ιανουαρίου):

Alexandra Sieti – «The other side»

THE Astrolabe – «Drop It»

Desi G – «Aphrodite»

Ακύλας – «Ferto»

Evangelia – «Parea»

Παναγιώτης Τσακαλάκος – «2nd Chance»

Niya – «Slipping Away»

Marseaux – «Χάνομαι»

Rosanna Mailan – «Άλμα»

STEFI – «Europa»

Revery – «The Songwriter»

Dinamiss – «Chaos»

STYLIANOS – «YOU & I»

Spheyiaa – «Χίλια Κομμάτια»

