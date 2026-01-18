Mad Bubble
Mad Bubble
Celeb News 18.01.2026

A$AP Rocky: Η μητέρα του τον έπεισε να βγει με τη Rihanna

Ο ράπερ αποκαλύπτει πώς η Renee Rocky τον παρότρυνε να αφήσει την τότε σύντροφό του και να είναι με τη Rihanna πολύ πριν γίνουν ζευγάρι και γονείς
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Πολύ πριν ο A$AP Rocky και η Rihanna εξελιχθούν σε ένα από τα πιο ισχυρά ζευγάρια της παγκόσμιας μουσικής σκηνής και αποκτήσουν μαζί τρία παιδιά, η σχέση τους περιοριζόταν σε μια στενή φιλία. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο ράπερ, υπήρχε ένα πρόσωπο που από νωρίς ήταν βέβαιο ότι ανάμεσά τους υπήρχε κάτι περισσότερο, η μητέρα του, Renee Rocky.

Σε απόσπασμα από επερχόμενο επεισόδιο του New York Times Popcast, ο A$AP Rocky περιέγραψε πώς η μητέρα του προσπαθούσε επίμονα να τον φέρει κοντά στη Rihanna, χρόνια πριν η φιλία τους μετατραπεί σε ερωτική σχέση. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η Renee Rocky του έλεγε συχνά «Ξέρω ότι σου αρέσει το κορίτσι με το οποίο είσαι τώρα, δεν θα πω ονόματα, αλλά εγώ θέλω να είσαι με τη RiRi».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο A$AP Rocky αποκαλύπτει την track list του νέου album «Don’t Be Dumb»

Ο ίδιος εξήγησε ότι τότε αντιδρούσε και προσπαθούσε να υποβαθμίσει τις παραινέσεις της, λέγοντάς της «Μαμά, γιατί το λες συνέχεια αυτό. Εκείνη δεν με θέλει έτσι. Είμαστε απλώς φίλοι, ηρέμησε». Παρά τις ενστάσεις του, η μητέρα του δεν υποχωρούσε και συνέχιζε να επιμένει, απαντώντας του με απόλυτη βεβαιότητα «Σου λέω ότι είναι αληθινή».

Χρόνια αργότερα, ο A$AP Rocky παραδέχεται ότι η μητρική διαίσθηση αποδείχθηκε σωστή. Συνοψίζοντας την εμπειρία του, σχολίασε με νόημα ότι οι μητέρες συνήθως γνωρίζουν καλύτερα.

https://www.instagram.com/rihannaofficiall/

Στην ίδια συζήτηση, ο ράπερ αναφέρθηκε και στη βαθύτερη επίδραση που είχε η Rihanna στη ζωή του, εξηγώντας ότι η σχέση τους του έδωσε μεγαλύτερη διαύγεια και τον βοήθησε να αντιληφθεί ποιες από τις ανθρώπινες σχέσεις του δεν του έκαναν καλό. Όπως είπε, η σύντροφός του είναι εκείνη που μπορεί να του ξεκαθαρίσει ποιοι άνθρωποι είναι πραγματικά φίλοι του και ποιοι όχι.

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει τρία παιδιά, τους γιους RZA και Riot Rose, καθώς και την κόρη τους Rocki, που γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο. Πρόσφατα, η Rihanna άφησε να εννοηθεί ότι δεν αποκλείεται να αποκτήσουν και τέταρτο παιδί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: H Rihanna αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για 4o παιδί το 2026

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
A$ap Rocky Renee Rocky RIHANNA ΜΗΤΕΡΑ πεθερά
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

18.01.2026

Δες επίσης

Νεκρή σε τροχαίο με εγκατάλειψη η σταρ του Nickelodeon Kianna Underwood
Celeb News

Νεκρή σε τροχαίο με εγκατάλειψη η σταρ του Nickelodeon Kianna Underwood

17.01.2026
Kate Hudson: Πώς ο φόβος έγινε πυξίδα και άλλαξε την πορεία της
Celeb News

Kate Hudson: Πώς ο φόβος έγινε πυξίδα και άλλαξε την πορεία της

17.01.2026
Αγνώριστος ο γόης του Hollywood Michael Vartan
Celeb News

Αγνώριστος ο γόης του Hollywood Michael Vartan

16.01.2026
H Sharon Stone αποστομώνει νεαρούς που δεν την αναγνώρισαν και γίνεται viral
Celeb News

H Sharon Stone αποστομώνει νεαρούς που δεν την αναγνώρισαν και γίνεται viral

16.01.2026
Έφυγε από τη ζωή η Μέλπω Ζαρόκωστα
Celeb News

Έφυγε από τη ζωή η Μέλπω Ζαρόκωστα

16.01.2026
Η Έλενα Παπαρίζου ξεσηκώνει το Instagram με σέξι εμφάνιση στη σκηνή
Celeb News

Η Έλενα Παπαρίζου ξεσηκώνει το Instagram με σέξι εμφάνιση στη σκηνή

16.01.2026
Αιμίλιος Χειλάκης: Μιλά για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει
Celeb News

Αιμίλιος Χειλάκης: Μιλά για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει

16.01.2026
Χωρισμός μετά από 8 χρόνια γάμου για τον Στράτο Τζώρτζογλου και τη Σοφία Μαριόλα
Celeb News

Χωρισμός μετά από 8 χρόνια γάμου για τον Στράτο Τζώρτζογλου και τη Σοφία Μαριόλα

16.01.2026
Ελεονώρα Μελέτη: Η αποκάλυψη για κακοποίηση σε σχέση της μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Celeb News

Ελεονώρα Μελέτη: Η αποκάλυψη για κακοποίηση σε σχέση της μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

16.01.2026
Τραπεζάκι σαλονιού: Πώς θα το διακοσμήσεις σαν να είσαι ειδικός

Τραπεζάκι σαλονιού: Πώς θα το διακοσμήσεις σαν να είσαι ειδικός

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα ζώδια που θα κάνουν μέχρι και μάγια για να εκδικηθούν έναν πρώην

Αυτά είναι τα ζώδια που θα κάνουν μέχρι και μάγια για να εκδικηθούν έναν πρώην

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

9 hacks για να πετυχαίνεις κάθε μέρα τον στόχο των 10.000 βημάτων

9 hacks για να πετυχαίνεις κάθε μέρα τον στόχο των 10.000 βημάτων

Στις «Τυπολογίες» την Κυριακή με «Παρόν»: Φάκελος περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες

Στις «Τυπολογίες» την Κυριακή με «Παρόν»: Φάκελος περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες

Αποκλειστική παγκόσμια συμφωνία Sony Pictures Entertainment-Netflix

Αποκλειστική παγκόσμια συμφωνία Sony Pictures Entertainment-Netflix

Το κοινό ψάχνει για ελληνικές ταινίες στους κινηματογράφους

Το κοινό ψάχνει για ελληνικές ταινίες στους κινηματογράφους

Μέγαρο Μαξίμου: Σε τροχιά αποδρομής – Όταν η επικοινωνία παύει να καλύπτει την πολιτική ουσία

Μέγαρο Μαξίμου: Σε τροχιά αποδρομής – Όταν η επικοινωνία παύει να καλύπτει την πολιτική ουσία

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται