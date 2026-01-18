A$AP Rocky: Η μητέρα του τον έπεισε να βγει με τη Rihanna

Ο ράπερ αποκαλύπτει πώς η Renee Rocky τον παρότρυνε να αφήσει την τότε σύντροφό του και να είναι με τη Rihanna πολύ πριν γίνουν ζευγάρι και γονείς

Πολύ πριν ο A$AP Rocky και η Rihanna εξελιχθούν σε ένα από τα πιο ισχυρά ζευγάρια της παγκόσμιας μουσικής σκηνής και αποκτήσουν μαζί τρία παιδιά, η σχέση τους περιοριζόταν σε μια στενή φιλία. Ωστόσο, όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο ράπερ, υπήρχε ένα πρόσωπο που από νωρίς ήταν βέβαιο ότι ανάμεσά τους υπήρχε κάτι περισσότερο, η μητέρα του, Renee Rocky.

Σε απόσπασμα από επερχόμενο επεισόδιο του New York Times Popcast, ο A$AP Rocky περιέγραψε πώς η μητέρα του προσπαθούσε επίμονα να τον φέρει κοντά στη Rihanna, χρόνια πριν η φιλία τους μετατραπεί σε ερωτική σχέση. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η Renee Rocky του έλεγε συχνά «Ξέρω ότι σου αρέσει το κορίτσι με το οποίο είσαι τώρα, δεν θα πω ονόματα, αλλά εγώ θέλω να είσαι με τη RiRi».

Ο ίδιος εξήγησε ότι τότε αντιδρούσε και προσπαθούσε να υποβαθμίσει τις παραινέσεις της, λέγοντάς της «Μαμά, γιατί το λες συνέχεια αυτό. Εκείνη δεν με θέλει έτσι. Είμαστε απλώς φίλοι, ηρέμησε». Παρά τις ενστάσεις του, η μητέρα του δεν υποχωρούσε και συνέχιζε να επιμένει, απαντώντας του με απόλυτη βεβαιότητα «Σου λέω ότι είναι αληθινή».

Χρόνια αργότερα, ο A$AP Rocky παραδέχεται ότι η μητρική διαίσθηση αποδείχθηκε σωστή. Συνοψίζοντας την εμπειρία του, σχολίασε με νόημα ότι οι μητέρες συνήθως γνωρίζουν καλύτερα.

Στην ίδια συζήτηση, ο ράπερ αναφέρθηκε και στη βαθύτερη επίδραση που είχε η Rihanna στη ζωή του, εξηγώντας ότι η σχέση τους του έδωσε μεγαλύτερη διαύγεια και τον βοήθησε να αντιληφθεί ποιες από τις ανθρώπινες σχέσεις του δεν του έκαναν καλό. Όπως είπε, η σύντροφός του είναι εκείνη που μπορεί να του ξεκαθαρίσει ποιοι άνθρωποι είναι πραγματικά φίλοι του και ποιοι όχι.

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει τρία παιδιά, τους γιους RZA και Riot Rose, καθώς και την κόρη τους Rocki, που γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο. Πρόσφατα, η Rihanna άφησε να εννοηθεί ότι δεν αποκλείεται να αποκτήσουν και τέταρτο παιδί.

