H Τάνια Μπρεάζου στο OK!: «Λατρεύω το μυαλό του Γιώργου Αμούτζα»

Η Τάνια Μπρεάζου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή OK! με τον Θέμη Γεωργαντά, συμμετέχοντας στη στήλη Themis is Calling, όπου απάντησε σε γρήγορες ερωτήσεις με αυθορμητισμό και χιούμορ. Με αμεσότητα και παιχνιδιάρικη διάθεση, η τραγουδίστρια αποκάλυψε μικρές καθημερινές συνήθειες και στιγμές που τη χαρακτηρίζουν.

Όπως είπε η ίδια, αν έπρεπε να περιγράψει τον εαυτό της με τρεις λέξεις, αυτές θα ήταν «αισιόδοξη, ενθουσιώδης, υπερκινητική». Οι προσωπικές της συνήθειες δεν θα μπορούσαν να είναι πιο αληθινές: χορεύει και τραγουδά μπροστά στον καθρέφτη χωρίς λόγο, ακόμα κι όταν είναι στενοχωρημένη, ενώ οι ένοχες απολαύσεις της περιλαμβάνουν μαραθώνιο σειρών με ποπ κορν όταν μένει μόνη στο σπίτι.

Η Τάνια μίλησε και για μικρές προσωπικές αγάπες, όπως το celebrity crush της, τον Axel Rose των Guns n’ Roses, και τη σχέση της με τα social media, εξηγώντας με χιούμορ ότι δεν υπάρχει εφαρμογή στο κινητό της που να μπορεί να την εκθέσει. Χαμογελώντας, αποκάλυψε ακόμη ποιο θεωρεί το πιο σέξι χαρακτηριστικό της: «Θα σου έλεγα η φωνή μου, αλλά όχι. Είναι τα πόδια μου».

Η συζήτηση είχε και στιγμές χιούμορ γύρω από συνεργάτες και φίλους. Για παράδειγμα, για τον Γιώργο Αμούτζα είπε ότι λατρεύει το μυαλό του αλλά δεν αντέχει τη γκρίνια του όταν πεινάει, ενώ όταν της τέθηκε το δίλημμα Γιάννης Πλούταρχος ή Σταμάτης Γονίδης, η απάντησή της ήταν αυθόρμητη και χαριτωμένη: «Λόγω συνεργασίας θα σηκώσω τον Γιάννη Πλούταρχο, αλλά αγαπάω και τους δύο».

Με την αυθεντικότητα, το χιούμορ και την παιχνιδιάρικη διάθεσή της, η Τάνια Μπρεάζου απέδειξε ότι μπορεί να μοιραστεί μικρές προσωπικές στιγμές και ταυτόχρονα να καθηλώσει το κοινό με την ενέργεια και τη γοητεία της.

