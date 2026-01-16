Mad Bubble
Mad Bubble
Mad TV News 16.01.2026

Ο Ορέστης Μήλιος στο Talk to MAD: «Η ανθρώπινη φωνή έχει κάτι μοναδικό που δεν μπορεί να αντικατασταθεί πλήρως από AI»

Από μιμήσεις που έγιναν viral μέχρι τη μεταγλώττιση video games και τη δημόσια συζήτηση για την ψυχική υγεία, ο Ορέστης Μήλιος ανοίγει τα χαρτιά του
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Αθήνα Κλήμη υποδέχτηκε στον καναπέ του Talk to MAD τον Ορέστη Μήλιο, voice actor, κομικό και συγγραφέα, ο οποίος έγινε viral μέσα από τις μιμήσεις του στο TikTok. Ο ίδιος μίλησε για την πορεία του στο voice acting, το νέο του βιβλίο, την εμπειρία του με την ψυχική υγεία και τη σχέση του με το κοινό.

«Το βιβλίο λέγεται ‘Άσε κάτω το ρημάδι’ και στην ουσία είναι ένας οδηγός, γραμμένος με απλό τρόπο, για το πώς να επικοινωνήσεις καλύτερα ένα μήνυμα, είτε είσαι δάσκαλος, είτε μαθητής, είτε μάνατζερ. Οποιοσδήποτε θέλει να παρουσιάσει κάτι σε ένα κοινό, από δύο έως εκατό άτομα», εξηγεί στην αρχή για το βιβλίο του.

Διάβασε επίσης: Στο Talk To MAD ο Αλέξης Βιδαλάκης και η Νικολίτσα Ντρίζη αποκαλύπτουν το παρασκήνιο και τις στιγμές από την παράστασή τους

Ο ίδιος μοιράστηκε ότι η έμπνευση για το βιβλίο προήλθε μέσα στην καραντίνα, όταν διάβαζε βιβλία για ομιλίες TEDx. «Μου φαινόταν ότι πολλά από αυτά ήταν πολύ απλοϊκά και εγώ θα το έλεγα αλλιώς», σημείωσε, προσθέτοντας ότι βασίστηκε στη δική του εμπειρία ετών στο public speaking και το θέατρο. Το βιβλίο περιλαμβάνει τεχνικές για storytelling, χιούμορ και διαχείριση άγχους κατά τη διάρκεια παρουσιάσεων.

Για τον ίδιο, η επαφή με το κοινό ήταν πάντα γεμάτη ένταση και αδρεναλίνη: «Αυτό που με γοητεύει είναι όλο αυτό το άγχος πριν ανέβω στη σκηνή και η απόλαυση μετά που το καταφέρνω. Είναι σαν bungee jumping για μένα».

Η πορεία του στο voice acting ξεκίνησε από μικρές διαφημίσεις, ενώ η πρώτη μεγαλύτερη δουλειά του ήταν σε τρέιλερ ταινίας του Χριστόφορου Παπακαλιάτη για την Κύπρο. «Από εκεί και πέρα, με πείσμα και προσπάθεια, δούλεψα πάνω σε κείμενα, ορθοφωνία και μεταγλώττιση. Η φωνή μου έγινε εργαλείο για να εκφραστώ και να παίξω με χαρακτήρες», είπε.

Ο ίδιος διευκρίνισε τη διαφορά μεταξύ voice over και voice acting: «Το voice over είναι οποιοδήποτε κείμενο έχει αφήγηση, διαφήμιση ή ντοκιμαντέρ. Το voice acting είναι υποκριτική φωνής, δίνεις τη φωνή σου σε έναν χαρακτήρα σε ταινία, καρτούν ή βιντεοπαιχνίδι».

Για τον ρόλο των social media και του AI στη βιομηχανία, ο Μήλιος εκφράζει επιφυλάξεις: «Η ανθρώπινη φωνή έχει κάτι μοναδικό που δεν μπορεί να αντικατασταθεί πλήρως από AI. Στο μέλλον θα υπάρχουν λιγότεροι ηθοποιοί φωνής, αλλά θα πληρώνονται καλύτερα, γιατί η δουλειά τους θα εκτιμάται περισσότερο».

Ο ίδιος δεν διστάζει να μιλήσει και για τα προσωπικά του βιώματα: «Ήμουν ένα παιδί με ευαισθησίες. Δυσκολίες όπως η κρίση πανικού με οδήγησαν να εκφράσω το μέσα μου μέσω της τέχνης. Το να γελάς με τους δαίμονες σου τους κάνει πιο αδύναμους».

Σχετικά με τα αγαπημένα του έργα, ξεχωρίζει τα video games με κοινωνικό χαρακτήρα, όπως παιχνίδια για άτομα με προβλήματα όρασης, όπου η φωνή του γίνεται οδηγός και συντροφιά. «Αυτά με αγγίζουν πολύ, γιατί η φωνή μου προσφέρει κάτι ουσιαστικό στην κοινωνία», σημείωσε.

Ο Ορέστης δεν παραλείπει να μοιραστεί και στιγμές χαλάρωσης: «Ένα guilty pleasure μου είναι ότι φτιάχνω κουμπούχα, ένα τσάι που ζυμώνει μύκητας, ζάχαρη και τσάι. Είναι πολύ καλό για το έντερο και μου δίνει χαρά η διαδικασία».

Τέλος, μοιράστηκε τις φιλοδοξίες του για το μέλλον: «Θα ήθελα να μπω περισσότερο στα media, να είμαι μπροστά από το μικρόφωνο και να συνεχίσω να δίνω φωνή σε κοινωνικά και δημιουργικά projects. Μου αρέσει η ανταλλαγή ενέργειας με το κοινό».

Διάβασε επίσης: Η Νεφέλη Μεγκ μίλησε ανοιχτά για την ψυχική υγεία στο Talk to Mad και την Αθηνά Κλήμη

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Talk To Mad Ορέστης Μήλιος
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Οι διατροφικές συνήθειες που θα «γεμίσουν» τις μπαταρίες σου

Οι διατροφικές συνήθειες που θα «γεμίσουν» τις μπαταρίες σου

16.01.2026
Επόμενο
H Τάνια Μπρεάζου στο OK!: «Λατρεύω το μυαλό του Γιώργου Αμούτζα»

H Τάνια Μπρεάζου στο OK!: «Λατρεύω το μυαλό του Γιώργου Αμούτζα»

16.01.2026

Δες επίσης

Η Ματίνα Νταρζάνου στο Fitness O’ Clock: Δύναμη, πάθος και η ζωή στην κορυφή του ποδοσφαίρου
Mad TV News

Η Ματίνα Νταρζάνου στο Fitness O’ Clock: Δύναμη, πάθος και η ζωή στην κορυφή του ποδοσφαίρου

16.01.2026
H Τάνια Μπρεάζου στο OK!: «Λατρεύω το μυαλό του Γιώργου Αμούτζα»
Mad TV News

H Τάνια Μπρεάζου στο OK!: «Λατρεύω το μυαλό του Γιώργου Αμούτζα»

16.01.2026
Ο Εντουάρντο Τεντέσκι στο Spill The Tea: «Εάν πήγαινα στον τελικό με τον Ανέστη, θα ήθελα να κερδίσω εγώ»
Mad TV News

Ο Εντουάρντο Τεντέσκι στο Spill The Tea: «Εάν πήγαινα στον τελικό με τον Ανέστη, θα ήθελα να κερδίσω εγώ»

16.01.2026
Talk to MAD: Η ενέργεια πίσω από τη σκηνή με τη Γιώτα Υφαντόπουλος και τον Γιάννη Αδαμόπουλο
Mad TV News

Talk to MAD: Η ενέργεια πίσω από τη σκηνή με τη Γιώτα Υφαντόπουλος και τον Γιάννη Αδαμόπουλο

13.01.2026
ΟΚ! Με τον Θέμη Γεωργαντά
Εκπομπές Mad TV

ΟΚ! Με τον Θέμη Γεωργαντά

13.01.2026
Ο Μελέτης Ηλίας στο OK!: «Δεν το περίμενα ότι το comeback της σειράς θα είχε τόσο μεγάλη επιτυχία»
Mad TV News

Ο Μελέτης Ηλίας στο OK!: «Δεν το περίμενα ότι το comeback της σειράς θα είχε τόσο μεγάλη επιτυχία»

12.01.2026
Ζήσης Ρούμπος στο OK!: «Νιώθω πολύ τυχερός που συμμετείχα στην παράσταση ‘Όλα Λάθος’»
Mad TV News

Ζήσης Ρούμπος στο OK!: «Νιώθω πολύ τυχερός που συμμετείχα στην παράσταση ‘Όλα Λάθος’»

09.01.2026
Η Fey Kross στο Talk to MAD: «Η μουσική με κρατάει ζωντανή και μου δίνει ελευθερία»
Mad TV News

Η Fey Kross στο Talk to MAD: «Η μουσική με κρατάει ζωντανή και μου δίνει ελευθερία»

09.01.2026
Ο Δημήτρης Παναγιώτου στο Fitness O’ Clock: «Ο αθλητισμός μου έμαθε ότι οι δυσκολίες σε κάνουν καλύτερο»
Mad TV News

Ο Δημήτρης Παναγιώτου στο Fitness O’ Clock: «Ο αθλητισμός μου έμαθε ότι οι δυσκολίες σε κάνουν καλύτερο»

09.01.2026
Τραπεζάκι σαλονιού: Πώς θα το διακοσμήσεις σαν να είσαι ειδικός

Τραπεζάκι σαλονιού: Πώς θα το διακοσμήσεις σαν να είσαι ειδικός

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα ζώδια που θα κάνουν μέχρι και μάγια για να εκδικηθούν έναν πρώην

Αυτά είναι τα ζώδια που θα κάνουν μέχρι και μάγια για να εκδικηθούν έναν πρώην

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

9 hacks για να πετυχαίνεις κάθε μέρα τον στόχο των 10.000 βημάτων

9 hacks για να πετυχαίνεις κάθε μέρα τον στόχο των 10.000 βημάτων

Αποκλειστική παγκόσμια συμφωνία Sony Pictures Entertainment-Netflix

Αποκλειστική παγκόσμια συμφωνία Sony Pictures Entertainment-Netflix

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών

Μέγαρο Μαξίμου: Σε τροχιά αποδρομής – Όταν η επικοινωνία παύει να καλύπτει την πολιτική ουσία

Μέγαρο Μαξίμου: Σε τροχιά αποδρομής – Όταν η επικοινωνία παύει να καλύπτει την πολιτική ουσία

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται