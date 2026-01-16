Ο Ορέστης Μήλιος στο Talk to MAD: «Η ανθρώπινη φωνή έχει κάτι μοναδικό που δεν μπορεί να αντικατασταθεί πλήρως από AI»

Από μιμήσεις που έγιναν viral μέχρι τη μεταγλώττιση video games και τη δημόσια συζήτηση για την ψυχική υγεία, ο Ορέστης Μήλιος ανοίγει τα χαρτιά του

Η Αθήνα Κλήμη υποδέχτηκε στον καναπέ του Talk to MAD τον Ορέστη Μήλιο, voice actor, κομικό και συγγραφέα, ο οποίος έγινε viral μέσα από τις μιμήσεις του στο TikTok. Ο ίδιος μίλησε για την πορεία του στο voice acting, το νέο του βιβλίο, την εμπειρία του με την ψυχική υγεία και τη σχέση του με το κοινό.

«Το βιβλίο λέγεται ‘Άσε κάτω το ρημάδι’ και στην ουσία είναι ένας οδηγός, γραμμένος με απλό τρόπο, για το πώς να επικοινωνήσεις καλύτερα ένα μήνυμα, είτε είσαι δάσκαλος, είτε μαθητής, είτε μάνατζερ. Οποιοσδήποτε θέλει να παρουσιάσει κάτι σε ένα κοινό, από δύο έως εκατό άτομα», εξηγεί στην αρχή για το βιβλίο του.

Ο ίδιος μοιράστηκε ότι η έμπνευση για το βιβλίο προήλθε μέσα στην καραντίνα, όταν διάβαζε βιβλία για ομιλίες TEDx. «Μου φαινόταν ότι πολλά από αυτά ήταν πολύ απλοϊκά και εγώ θα το έλεγα αλλιώς», σημείωσε, προσθέτοντας ότι βασίστηκε στη δική του εμπειρία ετών στο public speaking και το θέατρο. Το βιβλίο περιλαμβάνει τεχνικές για storytelling, χιούμορ και διαχείριση άγχους κατά τη διάρκεια παρουσιάσεων.

Για τον ίδιο, η επαφή με το κοινό ήταν πάντα γεμάτη ένταση και αδρεναλίνη: «Αυτό που με γοητεύει είναι όλο αυτό το άγχος πριν ανέβω στη σκηνή και η απόλαυση μετά που το καταφέρνω. Είναι σαν bungee jumping για μένα».

Η πορεία του στο voice acting ξεκίνησε από μικρές διαφημίσεις, ενώ η πρώτη μεγαλύτερη δουλειά του ήταν σε τρέιλερ ταινίας του Χριστόφορου Παπακαλιάτη για την Κύπρο. «Από εκεί και πέρα, με πείσμα και προσπάθεια, δούλεψα πάνω σε κείμενα, ορθοφωνία και μεταγλώττιση. Η φωνή μου έγινε εργαλείο για να εκφραστώ και να παίξω με χαρακτήρες», είπε.

Ο ίδιος διευκρίνισε τη διαφορά μεταξύ voice over και voice acting: «Το voice over είναι οποιοδήποτε κείμενο έχει αφήγηση, διαφήμιση ή ντοκιμαντέρ. Το voice acting είναι υποκριτική φωνής, δίνεις τη φωνή σου σε έναν χαρακτήρα σε ταινία, καρτούν ή βιντεοπαιχνίδι».

Για τον ρόλο των social media και του AI στη βιομηχανία, ο Μήλιος εκφράζει επιφυλάξεις: «Η ανθρώπινη φωνή έχει κάτι μοναδικό που δεν μπορεί να αντικατασταθεί πλήρως από AI. Στο μέλλον θα υπάρχουν λιγότεροι ηθοποιοί φωνής, αλλά θα πληρώνονται καλύτερα, γιατί η δουλειά τους θα εκτιμάται περισσότερο».

Ο ίδιος δεν διστάζει να μιλήσει και για τα προσωπικά του βιώματα: «Ήμουν ένα παιδί με ευαισθησίες. Δυσκολίες όπως η κρίση πανικού με οδήγησαν να εκφράσω το μέσα μου μέσω της τέχνης. Το να γελάς με τους δαίμονες σου τους κάνει πιο αδύναμους».

Σχετικά με τα αγαπημένα του έργα, ξεχωρίζει τα video games με κοινωνικό χαρακτήρα, όπως παιχνίδια για άτομα με προβλήματα όρασης, όπου η φωνή του γίνεται οδηγός και συντροφιά. «Αυτά με αγγίζουν πολύ, γιατί η φωνή μου προσφέρει κάτι ουσιαστικό στην κοινωνία», σημείωσε.

Ο Ορέστης δεν παραλείπει να μοιραστεί και στιγμές χαλάρωσης: «Ένα guilty pleasure μου είναι ότι φτιάχνω κουμπούχα, ένα τσάι που ζυμώνει μύκητας, ζάχαρη και τσάι. Είναι πολύ καλό για το έντερο και μου δίνει χαρά η διαδικασία».

Τέλος, μοιράστηκε τις φιλοδοξίες του για το μέλλον: «Θα ήθελα να μπω περισσότερο στα media, να είμαι μπροστά από το μικρόφωνο και να συνεχίσω να δίνω φωνή σε κοινωνικά και δημιουργικά projects. Μου αρέσει η ανταλλαγή ενέργειας με το κοινό».

