Διατροφή 16.01.2026

Οι διατροφικές συνήθειες που θα «γεμίσουν» τις μπαταρίες σου

Μικρές αλλαγές στη διατροφή που δίνουν περισσότερη ενέργεια και βοηθούν να κρατάς τον ρυθμό σου όλη την ημέρα
Μαρία Χατζηγιάννη

Σου έχει τύχει να νιώθεις εξαντλημένος στη δουλειά, ακόμα κι αν κοιμήθηκες καλά το προηγούμενο βράδυ και ήπιες αρκετό νερό; Πολλές φορές η αιτία δεν είναι μόνο η κούραση αλλά και η διατροφή σου. Μικρές αλλαγές στα γεύματα μπορούν να έχουν μεγάλη επίδραση στην ενέργεια, τη διάθεση και τη συνολική σου ευεξία.

Δεν χρειάζονται δραστικές αλλαγές για να δεις αποτέλεσμα. Αρκεί να αντικαταστήσεις μερικές θερμίδες με πιο θρεπτικά τρόφιμα, όπως φρούτα, λαχανικά, όσπρια ή ψάρια, και να δώσεις έμφαση σε ισορροπημένα γεύματα. Ακόμη και μικρές καθημερινές προσαρμογές μπορούν να κάνουν αισθητή διαφορά στην ενέργειά σου και στη συνολική αίσθηση ευεξίας.

Διάβασε επίσης: Οι 2 τρόποι να εκμεταλλευτείς το μεσημεριανό για περισσότερη καύση

Πρόσθεσε πρωτεΐνη στο πρωινό σου

Η πρωτεΐνη στο πρωινό σε κρατά χορτάτο και σου δίνει σταθερή ενέργεια μέχρι το επόμενο γεύμα. Ένα αυγό, λίγη φέτα ή τυρί cottage, γιαούρτι με σπόρους ή πλιγούρι με βούτυρο ξηρών καρπών σε βοηθούν να αποφύγεις απότομες αυξομειώσεις στο σάκχαρο και να παραμένεις ενεργός καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Ξεκίνα τα γεύματα με λαχανικά

Τα φυλλώδη λαχανικά, το μπρόκολο ή ο πράσινος αρακάς περιέχουν θρεπτικά συστατικά που ενισχύουν την ενέργεια και τη συνολική σου ευεξία. Ξεκινώντας το γεύμα σου με αυτά, εξασφαλίζεις ότι λαμβάνεις τα οφέλη τους πριν προχωρήσεις στα υπόλοιπα πιάτα. Μπορείς να προσθέτεις λαχανικά σε σούπες, σάντουιτς ή πιάτα ζυμαρικών για μεγαλύτερη ποικιλία.

Πρόσθεσε ένα ακόμα φρούτο ή λαχανικό στο πιάτο σου

Ακόμη και μία επιπλέον μερίδα φρούτων ή λαχανικών την ημέρα ενισχύει την καρδιακή σου υγεία και την ενέργειά σου. Προτίμησε ποικιλία χρωμάτων για να παίρνεις διαφορετικά θρεπτικά συστατικά. Ένα μπολ με φρούτα, προσθήκη μπρόκολου ή πιπεριών στα κυρίως πιάτα κάνουν μεγάλη διαφορά στην καθημερινή σου ευεξία.

Δοκίμασε δημητριακά ολικής αλέσεως

Τα δημητριακά ολικής αλέσεως, όπως το πλιγούρι βρώμης, η κινόα ή το φαγόπυρο, περιέχουν περισσότερες φυτικές ίνες και βιταμίνες, κρατούν σταθερό το σάκχαρο και αυξάνουν την αίσθηση κορεσμού. Μικρές αλλαγές στο είδος των δημητριακών μπορούν να βελτιώσουν την ενέργειά σου και να κάνουν τα γεύματά σου πιο θρεπτικά.

Συνδύασε τις λιχουδιές σου με θρεπτικά τρόφιμα

Δεν χρειάζεται να στερηθείς τα αγαπημένα σου σνακ. Συνδυάζοντάς τα με φρούτα, λαχανικά ή ξηρούς καρπούς, η απελευθέρωση της ζάχαρης γίνεται πιο αργή, αποφεύγοντας την ενεργειακή πτώση που ακολουθεί. Ένα παγωτό με φρούτα ή σοκολάτα με ξηρούς καρπούς μπορεί να είναι γλυκό αλλά και πιο ισορροπημένο.

Διάβασε επίσης: 30-30-3: Η μέθοδος που υπόσχεται υγιές έντερο και λιγότερο φούσκωμα σε λίγες μέρες

διατροφή ενέργεια
