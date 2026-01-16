Mad Bubble
Mad TV News 16.01.2026

Η Ματίνα Νταρζάνου στο Fitness O’ Clock: Δύναμη, πάθος και η ζωή στην κορυφή του ποδοσφαίρου

Η Ματίνα Νταρζάνου μιλά στο Fitness O’ Clock για την ποδοσφαιρική της πορεία, τις δυσκολίες του επαγγελματικού ποδοσφαίρου
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο τελευταίο επεισόδιο του Fitness O’ Clock, η Ματίνα Νταρζάνου, ποδοσφαιρίστρια της Μπόγκοντ στην Πολωνία και διεθνής με την εθνική ομάδα γυναικών, μιλά για την πορεία της στο ποδόσφαιρο, τις δυσκολίες και τις επιτυχίες της. Από τα πρώτα της βήματα με τον αδερφό της μέχρι την ένταξή της στις μικρές εθνικές ομάδες, η Ματίνα περιγράφει πώς η αγάπη της για το άθλημα έγινε στόχος ζωής και πώς η δουλειά και η αφοσίωση την οδήγησαν στην κλήση της στην εθνική ομάδα.

Η νεαρή αθλήτρια μοιράζεται επίσης τις προκλήσεις του να παίξει στο εξωτερικό, την ανάγκη ψυχολογικής δύναμης και την αξία της συνεργασίας με αθλητικό ψυχολόγο για τη διαχείριση τραυματισμών, άγχους και πίεσης. Η συζήτηση περιλαμβάνει και τις πιο συγκινητικές στιγμές της, όπως τον τελικό Κυπέλλου που έχασε με τον Παναθηναϊκό και το πρώτο της βήμα σε ένα νέο πρωτάθλημα στην Πολωνία.

Διάβασε επίσης: Ο Δημήτρης Παναγιώτου στο Fitness O’ Clock: «Ο αθλητισμός μου έμαθε ότι οι δυσκολίες σε κάνουν καλύτερο»

Η Ματίνα αναφέρεται στις διαφορές του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, στις απαιτήσεις και τις παροχές που συνοδεύουν το υψηλό επίπεδο, καθώς και στα σημαντικά προσωπικά της επιτεύγματα, όπως η βράβευσή της ως καλύτερη νέα ποδοσφαιρίστρια της περσινής χρονιάς. Κλείνοντας, μιλά για τα όνειρά της: να αγωνιστεί σε ένα από τα κορυφαία πέντε πρωταθλήματα της Ευρώπης και να συνεχίσει να εξελίσσεται ως αθλήτρια και άνθρωπος.

Διάβασε επίσης: H Ευαγγελία Αναστασιάδου στο Fitness O’ Clock: «Οι γονείς μου ήταν αυτοί κυρίως που με κράτησαν στην κωπηλασία»

16.01.2026

