Δημήτρης Σταρόβας: Η εξομολόγηση για τα παιδικά χρόνια, το κοινωνικό στίγμα και η μάχη μετά το εγκεφαλικό

Σε μια ιδιαίτερα προσωπική εξομολόγηση προχώρησε ο Δημήτρης Σταρόβας, φιλοξενούμενος στην εκπομπή «Αστερόσκονη». Ο γνωστός καλλιτέχνης άνοιξε την καρδιά του και μίλησε για κομβικές στιγμές της ζωής του, από τα δύσκολα παιδικά χρόνια μέχρι τη μάχη που έδωσε για να επιστρέψει στη σκηνή μετά το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε. Στη συνέντευξή του στον Νίκο Γρίτση, ο Δημήτρης Σταρόβας αναφέρθηκε χωρίς φίλτρα στη σκληρότητα της κοινωνίας απέναντι σε ένα παιδί που μεγάλωνε εκτός «καθιερωμένων» προτύπων. Η μητέρα του βρέθηκε μόνη της από πολύ νωρίς, όταν ο βιολογικός του πατέρας, μουσικός στο επάγγελμα με παρουσία ακόμη και στον κινηματογράφο, απομακρύνθηκε μόλις έμαθε για την εγκυμοσύνη της.

Όπως περιέγραψε, εκείνη ανέλαβε εξ ολοκλήρου την ανατροφή του, δίνοντας μάχη με τις οικονομικές δυσκολίες αλλά και με τον κοινωνικό στιγματισμό της εποχής. Αργότερα, όταν ο Δημήτρης Σταρόβας ήταν ακόμη παιδί, η μητέρα του παντρεύτηκε τον άνθρωπο από τον οποίο πήρε και το επίθετό του, σε μια προσπάθεια να προστατεύσει και τους δύο από τα σχόλια και τις προκαταλήψεις της γειτονιάς. Ο ίδιος θυμήθηκε με έντονη συναισθηματική φόρτιση τις στιγμές κοινωνικού αποκλεισμού, περιγράφοντας πώς η μητέρα και το παιδί βρέθηκαν στο στόχαστρο μιας μικρής κοινωνίας που δεν συγχωρούσε τη διαφορετικότητα. Παρά τις δυσκολίες, όμως, η δημιουργική του φύση δεν άργησε να φανεί.

Από πολύ μικρός ένιωθε την ανάγκη να εκφράζεται μέσα από τη μουσική. Τραγουδούσε σε οικογενειακές συγκεντρώσεις, άκουγε κασέτες και πειραματιζόταν διαρκώς με ήχους. Η πρώτη του επαφή με την κιθάρα ήρθε σχεδόν τυχαία στην εφηβεία, όταν αντάλλαξε ένα όργανο γυμναστικής με ένα παλιό μουσικό όργανο και άρχισε να παίζει μόνος του, χωρίς καμία καθοδήγηση. Η στιγμή που τον σημάδεψε, όπως εξομολογήθηκε, ήταν όταν άκουσε για πρώτη φορά μια συγχορδία να γεμίζει τον χώρο. Η πολυφωνία, ο ήχος και η αίσθηση της μουσικής τον έκαναν να καταλάβει πως αυτός θα ήταν ο δρόμος του.





Στη συνέχεια της συζήτησης, ο Δημήτρης Σταρόβας μίλησε για την εμπειρία του εγκεφαλικού επεισοδίου που υπέστη το 2024 και για τις πρώτες, εξαιρετικά δύσκολες ημέρες της νοσηλείας του. Περιέγραψε το σοκ της συνειδητοποίησης, όταν ξυπνούσε στο νοσοκομείο και προσπαθούσε να καταλάβει αν αυτό που ζούσε ήταν πραγματικότητα ή ένας εφιάλτης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη δυσκολία της επικοινωνίας, όταν συνειδητοποίησε πως δεν μπορούσε να εκφραστεί όπως πριν. Όπως τόνισε, το χιούμορ υπήρξε για εκείνον σωσίβιο σε όλη του τη ζωή και το ίδιο συνέβη και σε αυτή τη δοκιμασία.





Παρά τον θυμό και την απογοήτευση που ένιωσε όταν διαπίστωσε ότι δυσκολευόταν ακόμη και στον ρυθμό και στο τραγούδι, δεν το έβαλε κάτω. Με επιμονή και όπως είπε χαρακτηριστικά, με περίσσιο θράσος, κατάφερε να επιστρέψει στο θέατρο, προσαρμόζοντας τις απαιτήσεις πάνω στις νέες του δυνατότητες και αποδεικνύοντας ότι η δημιουργία βρίσκει πάντα τρόπο να συνεχίζεται.





