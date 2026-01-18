Ο Bad Bunny στέλνει μήνυμα ενότητας στο trailer του Super Bowl (video)

Ο καλλιτέχνης στο trailer του Super Bowl προαναγγέλλει μια εμφάνιση που υπερασπίζεται την πολυπολιτισμικότητα και δηλώνει ξεκάθαρα ότι ο κόσμος θα χορέψει χωρίς εξαιρέσεις

Ο Bad Bunny παρουσίασε το πρώτο επίσημο trailer για την πολυαναμενόμενη εμφάνισή του στο Super Bowl LX και το μήνυμα που εκπέμπει είναι σαφές και αδιαπραγμάτευτο. Στο φινάλε του βίντεο, η φράση που δεσπόζει συνοψίζει τη φιλοσοφία του καλλιτέχνη. Ο κόσμος θα χορέψει. Όλος ο κόσμος, ανεξαρτήτως ηλικίας, φυλής ή ταυτότητας.

Το σύντομο φιλμ λειτουργεί ως μια ξεκάθαρη δήλωση ενότητας, με τον Bad Bunny να τοποθετεί τον εαυτό του στο επίκεντρο μιας παγκόσμιας συνάντησης πολιτισμών. Στις εικόνες τον βλέπουμε να περπατά σε ένα τροπικό δάσος που παραπέμπει έντονα στο Πουέρτο Ρίκο, τον τόπο καταγωγής του. Εκεί επιλέγει από το κινητό του τηλέφωνο το τραγούδι «Baile Inolvidable» (Αξέχαστος χορός), από τον πιο πρόσφατο δίσκο του «Debí tirar más fotos», ο οποίος έχει λάβει πολλαπλές υποψηφιότητες για βραβεία Grammy. Η επιλογή του τραγουδιού δεν είναι τυχαία, καθώς λειτουργεί ως θεματικός άξονας του μηνύματος που θέλει να μεταδώσει.

Σταδιακά, γύρω από τον Bad Bunny συγκεντρώνονται χορευτές από διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα. Άνδρες και γυναίκες, νέοι και μεγαλύτεροι, Λατίνοι, Μαύροι, Ασιάτες και λευκοί συνυπάρχουν στον ίδιο ρυθμό. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε εικόνες που μοιάζουν εσκεμμένα επιλεγμένες για να σπάσουν στερεότυπα. Ένας νεαρός με φανέλα αμερικανικού ποδοσφαίρου και καπέλο φορεμένο ανάποδα εμφανίζεται να χορεύει, ενώ αργότερα ένας λευκός άνδρας με τζιν, λευκό μπλουζάκι και καουμπόικο καπέλο εκτελεί έναν έντονο χορό τύπου country, με τον Bad Bunny να συμμετέχει ενεργά στη σκηνή. Το υπονοούμενο είναι ξεκάθαρο.

Το μήνυμα που συνοδεύει το trailer του Super Bowl LX είναι συνεπές με αυτή τη στάση ζωής. Όλοι είναι καλοδεχούμενοι, αλλά οι αξίες και η ταυτότητα του Bad Bunny δεν τίθενται σε διαπραγμάτευση. Με τη συγκεκριμένη εμφάνιση, ο καλλιτέχνης δεν προαναγγέλλει απλώς ένα μουσικό σόου υψηλών προδιαγραφών, αλλά μια πολιτισμική δήλωση που υπενθυμίζει ότι η μουσική μπορεί να λειτουργήσει ως κοινός τόπος συνάντησης, ακόμα και στις πιο διχασμένες εποχές.

