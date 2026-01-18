Mad Bubble
Mad Bubble
Μουσικά Νέα 18.01.2026

Ο Bad Bunny στέλνει μήνυμα ενότητας στο trailer του Super Bowl (video)

bad_bunny
Ο καλλιτέχνης στο trailer του Super Bowl προαναγγέλλει μια εμφάνιση που υπερασπίζεται την πολυπολιτισμικότητα και δηλώνει ξεκάθαρα ότι ο κόσμος θα χορέψει χωρίς εξαιρέσεις
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Bad Bunny παρουσίασε το πρώτο επίσημο trailer για την πολυαναμενόμενη εμφάνισή του στο Super Bowl LX και το μήνυμα που εκπέμπει είναι σαφές και αδιαπραγμάτευτο. Στο φινάλε του βίντεο, η φράση που δεσπόζει συνοψίζει τη φιλοσοφία του καλλιτέχνη. Ο κόσμος θα χορέψει. Όλος ο κόσμος, ανεξαρτήτως ηλικίας, φυλής ή ταυτότητας.

Το σύντομο φιλμ λειτουργεί ως μια ξεκάθαρη δήλωση ενότητας, με τον Bad Bunny να τοποθετεί τον εαυτό του στο επίκεντρο μιας παγκόσμιας συνάντησης πολιτισμών. Στις εικόνες τον βλέπουμε να περπατά σε ένα τροπικό δάσος που παραπέμπει έντονα στο Πουέρτο Ρίκο, τον τόπο καταγωγής του. Εκεί επιλέγει από το κινητό του τηλέφωνο το τραγούδι «Baile Inolvidable» (Αξέχαστος χορός), από τον πιο πρόσφατο δίσκο του «Debí tirar más fotos», ο οποίος έχει λάβει πολλαπλές υποψηφιότητες για βραβεία Grammy. Η επιλογή του τραγουδιού δεν είναι τυχαία, καθώς λειτουργεί ως θεματικός άξονας του μηνύματος που θέλει να μεταδώσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Οι top καλλιτέχνες του 2025 σύμφωνα με το Billboard

Σταδιακά, γύρω από τον Bad Bunny συγκεντρώνονται χορευτές από διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα. Άνδρες και γυναίκες, νέοι και μεγαλύτεροι, Λατίνοι, Μαύροι, Ασιάτες και λευκοί συνυπάρχουν στον ίδιο ρυθμό. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε εικόνες που μοιάζουν εσκεμμένα επιλεγμένες για να σπάσουν στερεότυπα. Ένας νεαρός με φανέλα αμερικανικού ποδοσφαίρου και καπέλο φορεμένο ανάποδα εμφανίζεται να χορεύει, ενώ αργότερα ένας λευκός άνδρας με τζιν, λευκό μπλουζάκι και καουμπόικο καπέλο εκτελεί έναν έντονο χορό τύπου country, με τον Bad Bunny να συμμετέχει ενεργά στη σκηνή. Το υπονοούμενο είναι ξεκάθαρο.

Το μήνυμα που συνοδεύει το trailer του Super Bowl LX είναι συνεπές με αυτή τη στάση ζωής. Όλοι είναι καλοδεχούμενοι, αλλά οι αξίες και η ταυτότητα του Bad Bunny δεν τίθενται σε διαπραγμάτευση. Με τη συγκεκριμένη εμφάνιση, ο καλλιτέχνης δεν προαναγγέλλει απλώς ένα μουσικό σόου υψηλών προδιαγραφών, αλλά μια πολιτισμική δήλωση που υπενθυμίζει ότι η μουσική μπορεί να λειτουργήσει ως κοινός τόπος συνάντησης, ακόμα και στις πιο διχασμένες εποχές.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο Bad Bunny έγραψε ιστορία στο Spotify Wrapped 2025

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Bad Bunny Super Bowl TRAILER
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Γιατί η νέα διατροφική πυραμίδα έφερε τα πάνω κάτω σε όσα ξέραμε

Γιατί η νέα διατροφική πυραμίδα έφερε τα πάνω κάτω σε όσα ξέραμε

18.01.2026
Επόμενο
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

18.01.2026

Δες επίσης

Το Ice Cream Man. της RAYE βραβεύεται ως σύμβολο κοινωνικής ευαισθητοποίησης
Μουσικά Νέα

Το Ice Cream Man. της RAYE βραβεύεται ως σύμβολο κοινωνικής ευαισθητοποίησης

17.01.2026
Ο 50 Cent αρνήθηκε συμφωνία 1.3 εκατομμυρίων ενώ ήταν άφραγκος
Μουσικά Νέα

Ο 50 Cent αρνήθηκε συμφωνία 1.3 εκατομμυρίων ενώ ήταν άφραγκος

17.01.2026
Eurovision 2026: Άκου τα πρώτα 14 τραγούδια που ανακοινώθηκαν από την ΕΡΤ
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Άκου τα πρώτα 14 τραγούδια που ανακοινώθηκαν από την ΕΡΤ

17.01.2026
Η Taylor Swift απογειώνει τις παγκόσμιες πωλήσεις κρασιού
Μουσικά Νέα

Η Taylor Swift απογειώνει τις παγκόσμιες πωλήσεις κρασιού

17.01.2026
Ο Hans Zimmer θα «ντύσει» μουσικά τη σειρά Harry Potter
Μουσικά Νέα

Ο Hans Zimmer θα «ντύσει» μουσικά τη σειρά Harry Potter

17.01.2026
The Romantic Tour: Ο Bruno Mars αποκαλύπτει το line up που απογειώνει την περιοδεία του
Μουσικά Νέα

The Romantic Tour: Ο Bruno Mars αποκαλύπτει το line up που απογειώνει την περιοδεία του

17.01.2026
BTS: Στο φως ο τίτλος του album που περιμένει όλος ο πλανήτης
Μουσικά Νέα

BTS: Στο φως ο τίτλος του album που περιμένει όλος ο πλανήτης

17.01.2026
Γιώργος Νταλάρας – Οιδίπους Τύραννος:  Κυκλοφορούν τα τραγούδια της παράστασης
Μουσική

Γιώργος Νταλάρας – Οιδίπους Τύραννος:  Κυκλοφορούν τα τραγούδια της παράστασης

16.01.2026
Χρήστος Μάστορας – «Μαργαρίτα»: Το πρώτο τραγούδι από το πρώτο προσωπικό album που ετοιμάζει
Μουσική

Χρήστος Μάστορας – «Μαργαρίτα»: Το πρώτο τραγούδι από το πρώτο προσωπικό album που ετοιμάζει

16.01.2026
Τραπεζάκι σαλονιού: Πώς θα το διακοσμήσεις σαν να είσαι ειδικός

Τραπεζάκι σαλονιού: Πώς θα το διακοσμήσεις σαν να είσαι ειδικός

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα ζώδια που θα κάνουν μέχρι και μάγια για να εκδικηθούν έναν πρώην

Αυτά είναι τα ζώδια που θα κάνουν μέχρι και μάγια για να εκδικηθούν έναν πρώην

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

9 hacks για να πετυχαίνεις κάθε μέρα τον στόχο των 10.000 βημάτων

9 hacks για να πετυχαίνεις κάθε μέρα τον στόχο των 10.000 βημάτων

Στις «Τυπολογίες» την Κυριακή με «Παρόν»: Φάκελος περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες

Στις «Τυπολογίες» την Κυριακή με «Παρόν»: Φάκελος περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες

Αποκλειστική παγκόσμια συμφωνία Sony Pictures Entertainment-Netflix

Αποκλειστική παγκόσμια συμφωνία Sony Pictures Entertainment-Netflix

Το κοινό ψάχνει για ελληνικές ταινίες στους κινηματογράφους

Το κοινό ψάχνει για ελληνικές ταινίες στους κινηματογράφους

Μέγαρο Μαξίμου: Σε τροχιά αποδρομής – Όταν η επικοινωνία παύει να καλύπτει την πολιτική ουσία

Μέγαρο Μαξίμου: Σε τροχιά αποδρομής – Όταν η επικοινωνία παύει να καλύπτει την πολιτική ουσία

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται