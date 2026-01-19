Mad Bubble
Μουσικά Νέα 19.01.2026

H Natasha Kay λέει «Game Over» και φέρνει τα ‘80s στο σήμερα

natasha_kay
Η Natasha Kay παρουσιάζει το «Game Over», ένα synthwave τραγούδι με vintage συνθεσάιζερ και δυναμικά φωνητικά
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Natasha Kay λέει «Game Over» μέσα από ένα synthwave hit που ενώνει το σήμερα με τα ‘80s, σε μουσική και παραγωγή του Νίκου Τερζή και στίχους του Νεκτάριου Τυράκη. Μάλιστα, το «Game Over» περιλαμβάνεται στο soundtrack της επιτυχημένης σειράς «Να Μ’ Αγαπάς» του Alpha.

Στο «Game Over», που κυκλοφορεί από την Panik Oxygen, vintage συνθεσάιζερ, ηλεκτρονικά ντραμς και synth-pop επιρροές δημιουργούν μια ρετρό-φουτουριστική αίσθηση που ενισχύεται από τα μοναδικά φωνητικά της Natasha Kay.

Η Natasha Kay λέει για το τραγούδι: «μου αρέσει όταν ένα κομμάτι δημιουργεί έντονο συναίσθημα και το “Game Over” με έκανε να νιώσω νοσταλγία και δυναμισμό από το πρώτο άκουσμα. Ήθελα πολύ να το ερμηνεύσω και να του δώσω ζωή με τη δική μου προσθήκη! Είναι μεγάλη μου χαρά που συνεργάζομαι με τον Νίκο Τερζή και τον Νεκτάριο Τυράκη σε αυτό το project, αλλά και που ένα τραγούδι μου ακούγεται σε μια πολυεπιτυχημένη και δημοφιλή τηλεοπτική σειρά του Alpha. Ελπίζω να λατρέψετε κι εσείς το ”Game Over” όσο κι εγώ!».

Το «Game Over» αποτελεί μέρος του soundtrack της σειράς «Να Μ’ Αγαπάς» του Alpha, μιας από τις μεγαλύτερες τηλεοπτικές επιτυχίες της σεζόν, που είναι σταθερά πρώτη σε τηλεθέαση στη ζώνη προβολής της. Το τραγούδι θα ακουστεί πρώτη φορά τηλεοπτικά στο νέο επεισόδιο που θα προβληθεί αυτή την Τέταρτη (21 Ιανουαρίου) στις 8 το βράδυ.

