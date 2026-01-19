Στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα ο Τέρενς Κουίκ

Επιστροφή του Τέρενς Κουίκ στον ΑΝΤ1 σε ρόλο σχολιαστή στο «Το Πρωινό» τρεις φορές την εβδομάδα με στόχο την ενίσχυση του ενημερωτικού χαρακτήρα της εκπομπής

Η πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1 ενισχύεται με μία γνώριμη και έμπειρη παρουσία, καθώς ο Τέρενς Κουίκ επιστρέφει τηλεοπτικά και εντάσσεται στο δυναμικό της εκπομπής «Το Πρωινό» που παρουσιάζει ο Γιώργος Λιάγκας. Η συνεργασία σηματοδοτεί μια νέα σελίδα για τον δημοσιογράφο, ο οποίος επανέρχεται σε έναν σταθμό με τον οποίο διατηρεί μακρά και ουσιαστική σχέση.

Ο Τέρενς Κουίκ θα έχει ρόλο σχολιαστή και θα συμμετέχει στην εκπομπή τρεις φορές την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, αναλαμβάνοντας τον σχολιασμό της επικαιρότητας και των γεγονότων της ημέρας. Η παρουσία του στο πάνελ εντάσσεται στην προσπάθεια των συντελεστών να ενισχύσουν το ενημερωτικό σκέλος της εκπομπής και να ανταποκριθούν στον έντονο ανταγωνισμό της πρωινής ζώνης, όπου οι ισορροπίες αλλάζουν συχνά και οι τηλεθεάσεις δοκιμάζονται καθημερινά.

Η επιστροφή του Τέρενς Κουίκ στον ΑΝΤ1 έχει και έντονη συναισθηματική διάσταση. Σε ανάρτησή του, ο ίδιος μίλησε ανοιχτά για τη σχέση του με τον σταθμό, τον οποίο χαρακτήρισε ως «τηλεοπτικό του σπίτι». Όπως έγραψε, «από την άλλη εβδομάδα ξαναβρίσκω το τηλεοπτικό μου σπίτι, τον ΑΝΤ1 που έχτισα. Με χαρά θα βρίσκομαι Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή στις 09.00 στο διπλανό παράθυρο με τον Γιώργο Λιάγκα να συζητάμε και να σχολιάζουμε τα γεγονότα της ημέρας».

Η προσθήκη του Τέρενς Κουίκ θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την εκπομπή, καθώς πρόκειται για ένα πρόσωπο με πολυετή διαδρομή στη δημοσιογραφία και την τηλεόραση, με βαθιά γνώση της πολιτικής και κοινωνικής επικαιρότητας. Στόχος είναι να ενισχυθεί η ανάλυση και ο σχολιασμός σε μια περίοδο όπου το ενδιαφέρον του κοινού για τις εξελίξεις παραμένει υψηλό.

