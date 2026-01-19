Mad Bubble
Mad Bubble
TV 19.01.2026

Στο πλευρό του Γιώργου Λιάγκα ο Τέρενς Κουίκ

Επιστροφή του Τέρενς Κουίκ στον ΑΝΤ1 σε ρόλο σχολιαστή στο «Το Πρωινό» τρεις φορές την εβδομάδα με στόχο την ενίσχυση του ενημερωτικού χαρακτήρα της εκπομπής
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1 ενισχύεται με μία γνώριμη και έμπειρη παρουσία, καθώς ο Τέρενς Κουίκ επιστρέφει τηλεοπτικά και εντάσσεται στο δυναμικό της εκπομπής «Το Πρωινό» που παρουσιάζει ο Γιώργος Λιάγκας. Η συνεργασία σηματοδοτεί μια νέα σελίδα για τον δημοσιογράφο, ο οποίος επανέρχεται σε έναν σταθμό με τον οποίο διατηρεί μακρά και ουσιαστική σχέση.

Ο Τέρενς Κουίκ θα έχει ρόλο σχολιαστή και θα συμμετέχει στην εκπομπή τρεις φορές την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, αναλαμβάνοντας τον σχολιασμό της επικαιρότητας και των γεγονότων της ημέρας. Η παρουσία του στο πάνελ εντάσσεται στην προσπάθεια των συντελεστών να ενισχύσουν το ενημερωτικό σκέλος της εκπομπής και να ανταποκριθούν στον έντονο ανταγωνισμό της πρωινής ζώνης, όπου οι ισορροπίες αλλάζουν συχνά και οι τηλεθεάσεις δοκιμάζονται καθημερινά.

Το πρωινό Γιώργος Λιάγκας πρεμιέρα

Διάβασε επίσης: Ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε στο «Πρωινό» μετά το ατύχημά του – Τι είπε για την υγεία του

Η επιστροφή του Τέρενς Κουίκ στον ΑΝΤ1 έχει και έντονη συναισθηματική διάσταση. Σε ανάρτησή του, ο ίδιος μίλησε ανοιχτά για τη σχέση του με τον σταθμό, τον οποίο χαρακτήρισε ως «τηλεοπτικό του σπίτι». Όπως έγραψε, «από την άλλη εβδομάδα ξαναβρίσκω το τηλεοπτικό μου σπίτι, τον ΑΝΤ1 που έχτισα. Με χαρά θα βρίσκομαι Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή στις 09.00 στο διπλανό παράθυρο με τον Γιώργο Λιάγκα να συζητάμε και να σχολιάζουμε τα γεγονότα της ημέρας».

Ποσειδώνας Γιαννόπουλος Πρωινό παραίτηση

Η προσθήκη του Τέρενς Κουίκ θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την εκπομπή, καθώς πρόκειται για ένα πρόσωπο με πολυετή διαδρομή στη δημοσιογραφία και την τηλεόραση, με βαθιά γνώση της πολιτικής και κοινωνικής επικαιρότητας. Στόχος είναι να ενισχυθεί η ανάλυση και ο σχολιασμός σε μια περίοδο όπου το ενδιαφέρον του κοινού για τις εξελίξεις παραμένει υψηλό.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Γιώργος Λιάγκας και Γρηγόρης Αρναούτογλου συναντήθηκαν on air για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
ANT1 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ Τέρενς Κουίκ Το Πρωινό
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
H Natasha Kay λέει «Game Over» και φέρνει τα ‘80s στο σήμερα

H Natasha Kay λέει «Game Over» και φέρνει τα ‘80s στο σήμερα

19.01.2026
Επόμενο
Τα χρώματα που θα «εκτοξεύσουν» τη ντουλάπα σου το 2026

Τα χρώματα που θα «εκτοξεύσουν» τη ντουλάπα σου το 2026

19.01.2026

Δες επίσης

Δυναμικό comeback για το Grand Hotel – Η Αλίκη πέφτει στην αγκαλιά του Πέτρου!
TV

Δυναμικό comeback για το Grand Hotel – Η Αλίκη πέφτει στην αγκαλιά του Πέτρου!

19.01.2026
Πρεμιέρα με αλλαγές για το Masterchef 2026 – Οι 5 πρώτοι παίκτες που κέρδισαν λευκές ποδιές
TV

Πρεμιέρα με αλλαγές για το Masterchef 2026 – Οι 5 πρώτοι παίκτες που κέρδισαν λευκές ποδιές

19.01.2026
Ο Τάσος Δούσης στο After Dark: «Μεγάλωσα σε απίστευτα δύσκολες συνθήκες – Φορούσα τα ρούχα του πατέρα μου»
TV

Ο Τάσος Δούσης στο After Dark: «Μεγάλωσα σε απίστευτα δύσκολες συνθήκες – Φορούσα τα ρούχα του πατέρα μου»

18.01.2026
MasterChef: Οι κριτές… καλομαθαίνουν τον εαυτό τους πριν οι κουζίνες πάρουν φωτιά
TV

MasterChef: Οι κριτές… καλομαθαίνουν τον εαυτό τους πριν οι κουζίνες πάρουν φωτιά

16.01.2026
«MCP Warrior»: Το νέο μαχητικό show με τον Γιώργο Αγγελόπουλο
TV

«MCP Warrior»: Το νέο μαχητικό show με τον Γιώργο Αγγελόπουλο

15.01.2026
After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 00.45 στο Open
TV

After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 00.45 στο Open

15.01.2026
Ένα «κάμπινγκ» που δεν μοιάζει με κανένα άλλο έρχεται στο MEGA
TV

Ένα «κάμπινγκ» που δεν μοιάζει με κανένα άλλο έρχεται στο MEGA

14.01.2026
MasterChef 10: Ο επετειακός κύκλος που «τα καίει όλα» ξεκινάει την Κυριακή 18 Ιανουαρίου
TV

MasterChef 10: Ο επετειακός κύκλος που «τα καίει όλα» ξεκινάει την Κυριακή 18 Ιανουαρίου

14.01.2026
Γνώρισε τον μπαμπά-φυγά Αναστάση Ροϊλό από το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ»
TV

Γνώρισε τον μπαμπά-φυγά Αναστάση Ροϊλό από το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ»

13.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για τις περιφρερειακές τηλεοπτικές άδειες πριν καν ξεκινήσει ! Κύμα προσφυγών για το HD

Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για τις περιφρερειακές τηλεοπτικές άδειες πριν καν ξεκινήσει ! Κύμα προσφυγών για το HD

Τηλεθέαση: Πρώτα τα «άλλα» και την εβδομάδα 5 – 11 Ιανουαρίου 2026

Τηλεθέαση: Πρώτα τα «άλλα» και την εβδομάδα 5 – 11 Ιανουαρίου 2026

Top 10: Οι πολλοί είδαν «Survivor»

Top 10: Οι πολλοί είδαν «Survivor»

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΤΗΝ ΑΝOΧΥΡΩΤΗ ΧΩΡΑ! – Η EPPO ερευνά νέα σκάνδαλα: Οι αποκαλύψεις μας του 2018 επιβεβαιώνονται σήμερα!

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΤΗΝ ΑΝOΧΥΡΩΤΗ ΧΩΡΑ! – Η EPPO ερευνά νέα σκάνδαλα: Οι αποκαλύψεις μας του 2018 επιβεβαιώνονται σήμερα!

Μάνος Κρανίδης: Γιατί το ρεύμα στην Ελλάδα παραμένει ακριβό και ποιες είναι οι λύσεις που δεν εφαρμόζονται

Μάνος Κρανίδης: Γιατί το ρεύμα στην Ελλάδα παραμένει ακριβό και ποιες είναι οι λύσεις που δεν εφαρμόζονται

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Το πόρισμα για το FIR Αθηνών και η σιωπηλή κρίση της ψηφιακής διακυβέρνησης

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Το πόρισμα για το FIR Αθηνών και η σιωπηλή κρίση της ψηφιακής διακυβέρνησης