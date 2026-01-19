Mad Bubble
Mad Bubble
TV 19.01.2026

Πρεμιέρα με αλλαγές για το Masterchef 2026 – Οι 5 πρώτοι παίκτες που κέρδισαν λευκές ποδιές

Νέο format, ξεχωριστά σπίτια και έντονος ανταγωνισμός
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η αυλαία του επετειακού MasterChef σηκώθηκε το βράδυ της 18ης Ιανουαρίου, φέρνοντας μαζί της σημαντικές αλλαγές, δυνατές μαγειρικές παρουσίες και τις πρώτες λευκές ποδιές της φετινής σεζόν. Οι τρεις κριτές υποδέχθηκαν το κοινό και τους διαγωνιζόμενους, ανακοινώνοντας ένα διαφορετικό format που ανεβάζει τον βαθμό δυσκολίας από το πρώτο κιόλας επεισόδιο.

Για 10η συνεχόμενη χρονιά, ο Πάνος Ιωαννίδης, ο Σωτήρης Κοντιζάς και ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος επέστρεψαν στις θέσεις τους, παρουσιάζοντας ένα MasterChef με εορταστικό χαρακτήρα αλλά και αυξημένες απαιτήσεις. Το μεγάλο έπαθλο της χρονιάς φτάνει τις 100.000 ευρώ, ενώ η πιο ηχηρή αλλαγή αφορά τη λειτουργία των μπριγάδων. Φέτος, οι δύο ομάδες θα λειτουργούν σε πλήρη άγνοια η μία για την ύπαρξη της άλλης, καθώς οι παίκτες θα μένουν σε ξεχωριστά σπίτια. Η επαφή τους θα περιορίζεται μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες, με τη σύγκρουση να είναι διαρκής μέχρι τη στιγμή που θα σχηματιστεί η τελική δεκάδα, η οποία και θα συγκατοικήσει.

Διάβασε επίσης: MasterChef: Οι κριτές… καλομαθαίνουν τον εαυτό τους πριν οι κουζίνες πάρουν φωτιά

Οι πέντε παίκτες που φόρεσαν λευκή ποδιά στην πρεμιέρα

Η πρώτη λευκή ποδιά της χρονιάς κατέληξε στον Ανδρέα, ο οποίος ταξίδεψε από την Ελβετία και παρουσίασε ένα πιάτο με ελάφι, εντυπωσιάζοντας τους κριτές με την τεχνική και τη σύνθεσή του. Πολύ θετικά σχόλια απέσπασε και ο Άρης, χάρη στη γαριδομακαρονάδα του που κέρδισε τις εντυπώσεις σε γεύση και ισορροπία.

Τη θέση της στον διαγωνισμό εξασφάλισε και η Μενεξιά από τη Θεσσαλονίκη, η οποία κατάφερε να φορέσει τη λευκή ποδιά, παρά το γεγονός ότι δεν έλαβε ομόφωνο «ναι» από την κριτική επιτροπή. Ανάμεσα στους νικητές της βραδιάς ήταν και ο Άγγελος, που ξεχώρισε με ένα ιδιαίτερο ριζότο παντζαριού. Την πεντάδα συμπλήρωσε ο Φίλιπ, ο οποίος ταξίδεψε από τη Μελβούρνη για να δοκιμάσει τις δυνάμεις του και στο ελληνικό MasterChef, έχοντας ήδη εμπειρία από τη συμμετοχή του στο αντίστοιχο format της Αυστραλίας.

Οι διαγωνιζόμενοι που δεν πέρασαν στην επόμενη φάση

Στον αντίποδα, ο Μοχάμεντ από την Αίγυπτο, αν και συγκίνησε με την προσωπική του ιστορία –με τον Πάνο Ιωαννίδη να αποκαλύπτει πως τον γνωρίζει επαγγελματικά– δεν κατάφερε να πείσει με το πιάτο που παρουσίασε. Εκτός συνέχειας έμεινε και η Ντίνα, η οποία δήλωσε αποφασισμένη να επιστρέψει πιο δυναμικά στο μέλλον. Η ίδια αναφέρθηκε ανοιχτά σε σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε και ξεπέρασε, ενώ μοιράστηκε και την εμπειρία της από συμμετοχή σε διαγωνισμό κοκτέιλ στην Κύπρο, όπου είχε κατακτήσει την πέμπτη θέση. Η πρεμιέρα έδωσε το στίγμα μιας σεζόν με έντονο ανταγωνισμό, νέες ισορροπίες και παίκτες που δείχνουν από νωρίς έτοιμοι να διεκδικήσουν τη νίκη.

Διάβασε επίσης: «MCP Warrior»: Το νέο μαχητικό show με τον Γιώργο Αγγελόπουλο

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
MasterChef MasterChef 2026 Star tv
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Ανθή Σαββάκη στο Mad Radio 106,2: «Θα ήθελα να συνεργαστώ πολύ με τον Γιώργο Λάνθιμο»

Η Ανθή Σαββάκη στο Mad Radio 106,2: «Θα ήθελα να συνεργαστώ πολύ με τον Γιώργο Λάνθιμο»

19.01.2026
Επόμενο
H Caitlyn Jenner μιλά ανοιχτά για πρώτη φορά για τον Timothée Chalamet και τη σχέση του με την Kylie

H Caitlyn Jenner μιλά ανοιχτά για πρώτη φορά για τον Timothée Chalamet και τη σχέση του με την Kylie

19.01.2026

Δες επίσης

Δυναμικό comeback για το Grand Hotel – Η Αλίκη πέφτει στην αγκαλιά του Πέτρου!
TV

Δυναμικό comeback για το Grand Hotel – Η Αλίκη πέφτει στην αγκαλιά του Πέτρου!

19.01.2026
Ο Τάσος Δούσης στο After Dark: «Μεγάλωσα σε απίστευτα δύσκολες συνθήκες – Φορούσα τα ρούχα του πατέρα μου»
TV

Ο Τάσος Δούσης στο After Dark: «Μεγάλωσα σε απίστευτα δύσκολες συνθήκες – Φορούσα τα ρούχα του πατέρα μου»

18.01.2026
MasterChef: Οι κριτές… καλομαθαίνουν τον εαυτό τους πριν οι κουζίνες πάρουν φωτιά
TV

MasterChef: Οι κριτές… καλομαθαίνουν τον εαυτό τους πριν οι κουζίνες πάρουν φωτιά

16.01.2026
«MCP Warrior»: Το νέο μαχητικό show με τον Γιώργο Αγγελόπουλο
TV

«MCP Warrior»: Το νέο μαχητικό show με τον Γιώργο Αγγελόπουλο

15.01.2026
After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 00.45 στο Open
TV

After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 00.45 στο Open

15.01.2026
Ένα «κάμπινγκ» που δεν μοιάζει με κανένα άλλο έρχεται στο MEGA
TV

Ένα «κάμπινγκ» που δεν μοιάζει με κανένα άλλο έρχεται στο MEGA

14.01.2026
MasterChef 10: Ο επετειακός κύκλος που «τα καίει όλα» ξεκινάει την Κυριακή 18 Ιανουαρίου
TV

MasterChef 10: Ο επετειακός κύκλος που «τα καίει όλα» ξεκινάει την Κυριακή 18 Ιανουαρίου

14.01.2026
Γνώρισε τον μπαμπά-φυγά Αναστάση Ροϊλό από το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ»
TV

Γνώρισε τον μπαμπά-φυγά Αναστάση Ροϊλό από το «Μπαμπά, σ’ αγαπώ»

13.01.2026
Μια νύχτα μόνο: Επιστρέφει ξανά με νέες ανατροπές και πάθη
TV

Μια νύχτα μόνο: Επιστρέφει ξανά με νέες ανατροπές και πάθη

13.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα ζώδια που θα κάνουν μέχρι και μάγια για να εκδικηθούν έναν πρώην

Αυτά είναι τα ζώδια που θα κάνουν μέχρι και μάγια για να εκδικηθούν έναν πρώην

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Στις «Τυπολογίες» την Κυριακή με «Παρόν»: Φάκελος περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες

Στις «Τυπολογίες» την Κυριακή με «Παρόν»: Φάκελος περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες

Αποκλειστική παγκόσμια συμφωνία Sony Pictures Entertainment-Netflix

Αποκλειστική παγκόσμια συμφωνία Sony Pictures Entertainment-Netflix

Το κοινό ψάχνει για ελληνικές ταινίες στους κινηματογράφους

Το κοινό ψάχνει για ελληνικές ταινίες στους κινηματογράφους

Μέγαρο Μαξίμου: Σε τροχιά αποδρομής – Όταν η επικοινωνία παύει να καλύπτει την πολιτική ουσία

Μέγαρο Μαξίμου: Σε τροχιά αποδρομής – Όταν η επικοινωνία παύει να καλύπτει την πολιτική ουσία

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται