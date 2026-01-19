Πρεμιέρα με αλλαγές για το Masterchef 2026 – Οι 5 πρώτοι παίκτες που κέρδισαν λευκές ποδιές

Η αυλαία του επετειακού MasterChef σηκώθηκε το βράδυ της 18ης Ιανουαρίου, φέρνοντας μαζί της σημαντικές αλλαγές, δυνατές μαγειρικές παρουσίες και τις πρώτες λευκές ποδιές της φετινής σεζόν. Οι τρεις κριτές υποδέχθηκαν το κοινό και τους διαγωνιζόμενους, ανακοινώνοντας ένα διαφορετικό format που ανεβάζει τον βαθμό δυσκολίας από το πρώτο κιόλας επεισόδιο.

Για 10η συνεχόμενη χρονιά, ο Πάνος Ιωαννίδης, ο Σωτήρης Κοντιζάς και ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος επέστρεψαν στις θέσεις τους, παρουσιάζοντας ένα MasterChef με εορταστικό χαρακτήρα αλλά και αυξημένες απαιτήσεις. Το μεγάλο έπαθλο της χρονιάς φτάνει τις 100.000 ευρώ, ενώ η πιο ηχηρή αλλαγή αφορά τη λειτουργία των μπριγάδων. Φέτος, οι δύο ομάδες θα λειτουργούν σε πλήρη άγνοια η μία για την ύπαρξη της άλλης, καθώς οι παίκτες θα μένουν σε ξεχωριστά σπίτια. Η επαφή τους θα περιορίζεται μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες, με τη σύγκρουση να είναι διαρκής μέχρι τη στιγμή που θα σχηματιστεί η τελική δεκάδα, η οποία και θα συγκατοικήσει.

Διάβασε επίσης: MasterChef: Οι κριτές… καλομαθαίνουν τον εαυτό τους πριν οι κουζίνες πάρουν φωτιά

Οι πέντε παίκτες που φόρεσαν λευκή ποδιά στην πρεμιέρα

Η πρώτη λευκή ποδιά της χρονιάς κατέληξε στον Ανδρέα, ο οποίος ταξίδεψε από την Ελβετία και παρουσίασε ένα πιάτο με ελάφι, εντυπωσιάζοντας τους κριτές με την τεχνική και τη σύνθεσή του. Πολύ θετικά σχόλια απέσπασε και ο Άρης, χάρη στη γαριδομακαρονάδα του που κέρδισε τις εντυπώσεις σε γεύση και ισορροπία.

Τη θέση της στον διαγωνισμό εξασφάλισε και η Μενεξιά από τη Θεσσαλονίκη, η οποία κατάφερε να φορέσει τη λευκή ποδιά, παρά το γεγονός ότι δεν έλαβε ομόφωνο «ναι» από την κριτική επιτροπή. Ανάμεσα στους νικητές της βραδιάς ήταν και ο Άγγελος, που ξεχώρισε με ένα ιδιαίτερο ριζότο παντζαριού. Την πεντάδα συμπλήρωσε ο Φίλιπ, ο οποίος ταξίδεψε από τη Μελβούρνη για να δοκιμάσει τις δυνάμεις του και στο ελληνικό MasterChef, έχοντας ήδη εμπειρία από τη συμμετοχή του στο αντίστοιχο format της Αυστραλίας.

Οι διαγωνιζόμενοι που δεν πέρασαν στην επόμενη φάση

Στον αντίποδα, ο Μοχάμεντ από την Αίγυπτο, αν και συγκίνησε με την προσωπική του ιστορία –με τον Πάνο Ιωαννίδη να αποκαλύπτει πως τον γνωρίζει επαγγελματικά– δεν κατάφερε να πείσει με το πιάτο που παρουσίασε. Εκτός συνέχειας έμεινε και η Ντίνα, η οποία δήλωσε αποφασισμένη να επιστρέψει πιο δυναμικά στο μέλλον. Η ίδια αναφέρθηκε ανοιχτά σε σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε και ξεπέρασε, ενώ μοιράστηκε και την εμπειρία της από συμμετοχή σε διαγωνισμό κοκτέιλ στην Κύπρο, όπου είχε κατακτήσει την πέμπτη θέση. Η πρεμιέρα έδωσε το στίγμα μιας σεζόν με έντονο ανταγωνισμό, νέες ισορροπίες και παίκτες που δείχνουν από νωρίς έτοιμοι να διεκδικήσουν τη νίκη.

Διάβασε επίσης: «MCP Warrior»: Το νέο μαχητικό show με τον Γιώργο Αγγελόπουλο

Δες κι αυτό…