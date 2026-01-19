H Caitlyn Jenner μιλά ανοιχτά για πρώτη φορά για τον Timothée Chalamet και τη σχέση του με την Kylie

Μετά την άκρως τρυφερή κοινή τους εμφάνιση στα Golden Globes στις 11 Ιανουαρίου, όπου δεν έκρυψαν τη χημεία και τα συναισθήματά τους, η σχέση της Kylie Jenner και του Timothée Chalamet συνεχίζει να μονοπωλεί το ενδιαφέρον. Αυτή τη φορά, στο προσκήνιο ήρθε η Caitlyn Jenner, η οποία μίλησε με ενθουσιασμό για τον διάσημο ηθοποιό.

Σε βίντεο που εξασφάλισε το TMZ, η 76χρονη Caitlyn χαρακτήρισε τον Timothée «ένα υπέροχο παιδί», ενώ σε ερώτηση δημοσιογράφων στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες για τη δημόσια σχέση της κόρης της, απάντησε με ειλικρίνεια: «Το μόνο που θέλω είναι η κόρη μου να είναι ευτυχισμένη. Και είναι. Και αυτό μου αρέσει πολύ». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Είναι καλό παιδί και φέρεται πολύ καλά στην Kylie. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό απ’ όλα». Η Caitlyn μοιράζεται τις κόρες της, Kylie και Kendall, με την πρώην σύζυγό της, Kris Jenner.

Διάβασε επίσης: Kylie Jenner – Timothée Chalamet: Η κάρτα που «φούντωσε» τις φήμες για κρυφό γάμο

Ένας έρωτας που λάμπει στα βραβεία

Παρότι στα πρώτα στάδια της σχέσης τους κράτησαν χαμηλό προφίλ, πλέον η Kylie και ο Timothée δεν κρύβουν τον έρωτά τους. Στην award season του 2026 εμφανίζονται πιο ερωτευμένοι από ποτέ, με την Kylie να βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό του αγαπημένου της, πανηγυρίζοντας τις μεγάλες του επιτυχίες.

Ο Timothée Chalamet σάρωσε φέτος τα βραβεία, κερδίζοντας τόσο στα Critics Choice Movie Awards όσο και στα Golden Globes για την ερμηνεία του στην ταινία Marty Supreme, η οποία απέσπασε διθυραμβικές κριτικές.

https://www.instagram.com/reels/DTjGgoFAc9S/

«Φαινόμενο» της υποκριτικής

Η Caitlyn Jenner δεν στάθηκε μόνο στον χαρακτήρα του, αλλά αποθέωσε και το ταλέντο του, χαρακτηρίζοντάς τον «φαινόμενο ηθοποιό». Ο Timothée έχει ήδη δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ: το 2018 για το Call Me By Your Name και το 2025 για τον ρόλο του Bob Dylan στο biopic A Complete Unknown.

Μετά και τη νίκη του ως Καλύτερος Ηθοποιός σε Δραματική Ταινία στα Golden Globes του 2026 για το Marty Supreme, πολλοί μιλούν ξανά για έντονο οσκαρικό buzz.

Διάβασε επίσης: Couples goals: O Timothée Chalamet και η Kylie Jenner σε απόλυτα ασορτί πορτοκαλί outfits

Δες κι αυτό…