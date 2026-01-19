Mad Bubble
Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Η ημερομηνία και το μέρος του γάμου τους

Όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής για το ευτυχές γεγονός
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Σε μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της φαίνεται πως βρίσκεται η Αθηνά Οικονομάκου, η οποία μοιράζεται εδώ και μήνες έναν έντονο έρωτα με τον Μπρούνο Τσερέλα. Το ζευγάρι, που κρατά χαμηλούς τόνους όσον αφορά τις δημόσιες δηλώσεις, φέρεται να ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα, επισημοποιώντας τη σχέση του με γάμο.

Παρότι οι δύο τους αποφεύγουν να αποκαλύψουν λεπτομέρειες και δεν έχουν προβεί σε επίσημες ανακοινώσεις, νέες πληροφορίες ήρθαν στο φως μέσα από την τηλεοπτική εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται». Το μεσημέρι της Κυριακής 18 Ιανουαρίου, ο Χρήστος Κούτρας μετέφερε στον αέρα στοιχεία που αφορούν την ημερομηνία και τον τόπο του μυστηρίου. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο δημοσιογράφος, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα έχουν επιλέξει την Πάρο για να ενώσουν τις ζωές τους, με τον γάμο να έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 27 Ιουνίου. Το κυκλαδίτικο νησί φαίνεται πως ταιριάζει απόλυτα στο ύφος που επιθυμεί το ζευγάρι για την ιδιαίτερη αυτή στιγμή.

Πολυτελής γάμος για Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα – Το μέρος και η ημερομηνία

Η σχέση τους έγινε γνωστή στο κοινό το καλοκαίρι του 2024, λίγους μήνες μετά την ολοκλήρωση του γάμου της ηθοποιού με τον Φίλιππο Μιχόπουλο. Από τότε, οι δυο τους δεν κρύβουν τη μεταξύ τους ευτυχία, επιλέγοντας ωστόσο να μοιράζονται μόνο επιλεγμένες στιγμές από την καθημερινότητά τους. Η πρόταση γάμου πραγματοποιήθηκε σε ένα ταξίδι τους στη Λίμνη Κόμο, σε ιδιαίτερα ρομαντικό κλίμα, ενώ την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή η ίδια η Αθηνά Οικονομάκου λίγο αργότερα μέσα από τα social media.

Κατά καιρούς, τόσο η ηθοποιός όσο και ο σύντροφός της δημοσιεύουν φωτογραφίες και βίντεο στους προσωπικούς τους λογαριασμούς, μέσα από τα οποία αποτυπώνεται η χημεία και η καλή διάθεση που τους χαρακτηρίζει, χωρίς όμως να αποκαλύπτουν περισσότερα για τα σχέδιά τους.


