Screen News 19.01.2026

Η συμβουλή που δίνει η Sigourney Weaver στους νέους ηθοποιούς

Η θρυλική Ellen Ripley μιλά για το βάρος της κληρονομιάς του Alien και προτρέπει τους νέους ηθοποιούς να εμπιστεύονται τον εαυτό τους
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Sigourney Weaver, μία από τις πιο εμβληματικές παρουσίες στην ιστορία της επιστημονικής φαντασίας, αποκάλυψε τη βασική συμβουλή που δίνει σταθερά στους νεότερους συναδέλφους της, μιλώντας σε πάνελ στο New York Comic Con. Η ηθοποιός, που ταυτίστηκε παγκοσμίως με τον ρόλο της Ellen Ripley στις πρώτες τέσσερις ταινίες του «Alien», μίλησε με ειλικρίνεια για τη σχέση της με τη νέα γενιά καλλιτεχνών και για το πώς αντιλαμβάνεται σήμερα τη θέση της στον χώρο. Αναφερόμενη στη νέα τηλεοπτική σειρά «Alien Earth», την πρώτη τηλεοπτική παραγωγή του εμβληματικού franchise, η Sigourney Weaver εξέφρασε τον ενθουσιασμό και τη στήριξή της προς το καστ. Όπως εξήγησε στον συντονιστή της συζήτησης Josh Horowitz, είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τη Sydney Chandler και άλλα μέλη της παραγωγής και ένιωσε έντονη ταύτιση μαζί τους. «Βλέπω τον εαυτό μου σε αυτούς, γιατί ακόμη και τότε που η πρώτη ταινία δεν είχε αναγνωρισιμότητα, η ευθύνη ήταν τεράστια.

Η Sigourney Weaver υπογράμμισε ότι σήμερα η πίεση για τους νέους ηθοποιούς είναι ενδεχομένως μεγαλύτερη, ακριβώς επειδή οι ταινίες του «Alien» έχουν εξελιχθεί σε πολιτισμικά ορόσημα. «Τώρα που αυτές οι ιστορίες είναι τόσο αγαπητές, νομίζω ότι το βάρος μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερο», σημείωσε, αναγνωρίζοντας τη δυσκολία του να συνεχίσει κανείς μια τόσο βαριά κληρονομιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παράλληλα, η ηθοποιός μίλησε για τη χαρά που αντλεί από τη συνεργασία της με νεότερους συναδέλφους. «Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη που συνεχίζω να εργάζομαι, γιατί ως μεγαλύτερη ηθοποιός έχω την ευκαιρία να συνδεθώ με τους νεότερους», δήλωσε, τονίζοντας τη σημασία της ανταλλαγής εμπειριών και της ανθρώπινης επαφής μέσα στο επάγγελμα.

Η συμβουλή που επαναλαμβάνει πιο συχνά είναι απλή αλλά ουσιαστική. «Το μήνυμα που θέλω πάντα να στέλνω είναι να μην ανησυχούν τόσο πολύ. Όλα θα πάνε καλά. Απλώς να σταθούν στη θέση τους, να πουν τα λόγια τους, να τολμήσουν και να μην το κουβαλούν μαζί τους όταν γυρίζουν στο σπίτι», είπε, περιγράφοντας μια φιλοσοφία δουλειάς που βασίζεται στην εμπιστοσύνη και στην απελευθέρωση από τον φόβο της αποτυχίας.

Η Sigourney Weaver δεν έκρυψε τον θαυμασμό της για τη νέα σειρά, δηλώνοντας ότι έχει απόλυτη πίστη στους συντελεστές της. «Έχω εμπιστοσύνη σε αυτούς τους νέους ηθοποιούς. Το καστ του Alien Earth, η σκηνοθεσία και όλη η προσέγγιση είναι πραγματικά εξαιρετικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η σειρά «Alien Earth» έκανε πρεμιέρα στις 12 Αυγούστου στο Hulu και εκτυλίσσεται χρονικά πριν από την εμβληματική ταινία του Ridley Scott του 1979. Πρωταγωνίστρια είναι η Sydney Chandler στον ρόλο της Wendy, ενός ανθρωποειδούς ρομπότ που ηγείται μιας ομάδας στρατιωτών μετά από την αναγκαστική προσγείωση ενός διαστημοπλοίου στη Γη. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Timothy Olyphant, Alex Lawther, Babou Ceesay και Samuel Blenkin.

Η Sigourney Weaver, με μακρά πορεία που περιλαμβάνει επίσης τα franchises «Ghostbusters» και «Avatar», συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για το Χόλιγουντ. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να εμφανιστεί στην κινηματογραφική παραγωγή «The Mandalorian and Grogu», επιβεβαιώνοντας ότι η παρουσία της παραμένει ενεργή και ουσιαστική, τόσο καλλιτεχνικά όσο και συμβολικά για τις επόμενες γενιές.

