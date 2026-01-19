Η Cate Blanchett  στο καστ του How to Train Your Dragon 2

Η Cate Blanchett επιστρέφει στον μυθικό κόσμο του Μπερκ, καθώς επιβεβαιώθηκε η συμμετοχή της στη live action ταινία «How to Train Your Dragon 2». Η δύο φορές βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός θα ενσαρκώσει τη Valka, τον ίδιο χαρακτήρα στον οποίο είχε δανείσει τη φωνή της στην επιτυχημένη τριλογία κινουμένων σχεδίων της DreamWorks. Η νέα ταινία αποτελεί τη συνέχεια του live action «How to Train Your Dragon» και μεταφέρει τη δράση 5 χρόνια μετά τα γεγονότα της πρώτης ιστορίας. Ο Hiccup, πλέον 20 ετών, επιστρέφει μαζί με τους φίλους του σε μια περιπέτεια που φέρνει στο προσκήνιο τη Valka, τη χαμένη μητέρα του, ενώ παράλληλα καλούνται να αντιμετωπίσουν έναν επικίνδυνο αντίπαλο που επιδιώκει να κατακτήσει τον κόσμο δημιουργώντας έναν στρατό δράκων.

Το σύμπαν του «How to Train Your Dragon» αφηγείται την ιστορία του Hiccup, ενός αδύναμου και περιθωριοποιημένου εφήβου που δεν ανταποκρίνεται στα πρότυπα της κοινότητάς του. Η ζωή του αλλάζει όταν αναπτύσσει μια απρόσμενη φιλία με έναν τραυματισμένο δράκο, τον οποίο ονομάζει Toothless. Η σχέση τους αμφισβητεί παραδόσεις αιώνων, σύμφωνα με τις οποίες οι Βίκινγκς και οι δράκοι θεωρούνται θανάσιμοι εχθροί. Στο καστ της ταινίας, πέρα από την Cate Blanchett, συμμετέχουν οι Mason Thames, Nico Parker, Gerard Butler, Julian Dennison, Gabriel Howell, Bronwyn James και Harry Trevaldwyn, συνθέτοντας ένα σύνολο γνώριμων και νέων προσώπων για το κινηματογραφικό κοινό.

Το σενάριο και τη σκηνοθεσία του «How to Train Your Dragon 2» έχει αναλάβει ο Dean DeBlois, ο οποίος βρίσκεται πίσω και από την animated τριλογία. Οι προηγούμενες ταινίες «How to Train Your Dragon 2» του 2014 και «How to Train Your Dragon: The Hidden World» του 2019 σημείωσαν συνολικές εισπράξεις 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως. Ο ίδιος σκηνοθέτησε και το live action remake του 2025, το οποίο συγκέντρωσε 646 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office, κατακτώντας την τέταρτη θέση ανάμεσα στις μεγαλύτερες χολιγουντιανές κυκλοφορίες της χρονιάς.

Η Universal και η DreamWorks έχουν προγραμματίσει την κινηματογραφική έξοδο του live action «How to Train Your Dragon 2» για τις 11 Ιουνίου 2027. Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει μία εβδομάδα μετά το animated «Spider Man Beyond the Spider Verse» της Sony, σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική καλοκαιρινή περίοδο. Η επιστροφή της Cate Blanchett στον ρόλο της Valka προσδίδει επιπλέον βαρύτητα στη νέα παραγωγή, ενισχύοντας τη σύνδεση ανάμεσα στο animated παρελθόν και τη σύγχρονη live action εκδοχή του αγαπημένου franchise.

