Εκπομπές Mad TV 16.01.2026

Ο Εντουάρντο Τεντέσκι στο Spill The Tea: «Εάν πήγαινα στον τελικό με τον Ανέστη, θα ήθελα να κερδίσω εγώ»

Ο Εντουάρντο Τεντέσκι μιλά στο «Spill The Tea» για την εμπειρία του στο GNTM, τη σχέση με τον αδερφό του και τα σχέδια για το μέλλον
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Εντουάρντο Τεντέσκι ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Spill The Tea» με τον Ανδρέα Ζωίτσα στο MAD TV, όπου μίλησε για την εμπειρία του στο GNTM και την πορεία του στον χώρο του modeling. Από την αρχή αποκάλυψε ότι η αφορμή να ασχοληθεί με το modeling ήρθε μέσα από τον αδερφό του, Ανέστη, που είχε ήδη μπει στον χώρο.

Όταν έμαθε για τη συμμετοχή του Ανέστη στο GNTM, αποφάσισε ότι ήθελε κι εκείνος να δοκιμάσει και μίλησε στην παραγωγή για να συμμετάσχει, περιγράφοντας την εμπειρία ως αρκετά σουρεάλ: «Βρήκαν πρώτα τον αδερφό μου και δεν μου το είχε πει ότι θα πάει, μου το είπε ένα μήνα μετά. Του είπα πως και εγώ θέλω να πάω και πήγα και μίλησα με την παραγωγή». Ωστόσο, τόνισε ότι αν έπρεπε να συμμετάσχει μόνος του, μάλλον δεν θα το είχε κάνει: «Δεν νομίζω να το έκανα μόνος μου. Με τον Ανέστη λέγαμε ότι ή θα πάμε μαζί ή δεν θα πάει κανένας».

Η συνύπαρξη δύο αδερφών στον ίδιο διαγωνισμό σήμαινε φυσικά και συγκρίσεις, τις οποίες όμως ο Εντουάρντο αντιμετωπίζει με ηρεμία: «Δεν με ενοχλεί πολύ αυτό. Ξέρω ότι αρέσω σε άτομα που δεν αρέσει ο Ανέστης και δεν αρέσω σε άτομα που τους αρέσει ο Ανέστης. Δεν με νοιάζει η σύγκριση, θέλω να βλέπω τον αδερφό μου να πετυχαίνει». Βέβαια, αν βρισκόταν αντίπαλος στον τελικό, παραδέχεται ότι θα ήθελε να έχει κερδίσει.

Παράλληλα, η εμπειρία στο παιχνίδι είχε και ρομαντική εξέλιξη, καθώς όπως λέει ο ίδιος: «Με την Ειρήνη τα πάμε πολύ καλά. Όταν την είδα πρώτη φορά είχα πει ένα ‘wow’, μου άρεσε πάρα πολύ αλλά δεν περίμενα ποτέ ότι θα κάνω σχέση».

Στην κουβέντα για τα πρόσωπα που γνώρισε στο παιχνίδι, ο Εντουάρντο εξομολογήθηκε ότι άλλαξε γνώμη για την Άννα, «γιατί μιλούσε περισσότερο απ’ ό,τι έδειχνε», ενώ το άτομο με το οποίο δεν θα ήθελε καμία επαφή ήταν ο Νάρκισσος. Μετά το τέλος του GNTM, έκανε και unfollow σε όσους δεν ήθελε να κρατήσει επαφή, ξεκινώντας από τη Ραφαηλία, επειδή όπως λέει «μιλούσε άσχημα για εμένα».

Όσο για τη σχέση του με τη δημοσιότητα, ο Εντουάρντο δήλωσε ότι του αρέσει η προσοχή του κόσμου: «Χαίρομαι πολύ όταν έρχονται και μου ζητούν φωτογραφίες. Αν δω να με κοιτούν ώρα θα γυρίσω να σπάσω τον πάγο». Το πιο περίεργο στιγμιότυπο που θυμάται ήταν όταν τον φώναζαν σε όλη την Ερμού.

Παράλληλα, εκμυστηρεύτηκε το ενδιαφέρον του για τη τηλεόραση και την υποκριτική, λέγοντας: «Με ενδιαφέρει πολύ ο κόσμος της τηλεόρασης, θα ήθελα πολύ να ασχοληθώ με την υποκριτική, να παίζω σε κάποια σειρά».

