Πόρτα κλείνει στο πρόσωπο της Rihanna και η αντίδρασή της «τρελαίνει» τα social media

Ένα στιγμιότυπο με τον σωματοφύλακά της γίνεται viral και αποκαλύπτει τη χαλαρή πλευρά της διάσημης τραγουδίστριας
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Rihanna απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι διατηρεί την ψυχραιμία και το χιούμορ της ακόμη και στις πιο απρόβλεπτες στιγμές. Η διάσημη τραγουδίστρια βρέθηκε στο επίκεντρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης όταν ένα απρόοπτο περιστατικό κατά την έξοδό της από ξενοδοχείο στη Νέα Υόρκη καταγράφηκε σε βίντεο και έγινε γρήγορα viral. Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από το Four Seasons Hotel. Ο σωματοφύλακας της Rihanna προπορεύτηκε βιαστικά, αφήνοντας πίσω του την πόρτα να κλείσει σχεδόν στο πρόσωπό της. Η τραγουδίστρια σταμάτησε για μια στιγμή και, με εμφανή ειρωνεία, απευθύνθηκε στον άνδρα της ασφάλειας λέγοντας «Τι κύριος που είσαι». Αμέσως μετά γέλασε μόνη της και επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητο που την περίμενε.

Το στιγμιότυπο διαδόθηκε ταχύτατα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χιλιάδες χρήστες να σχολιάζουν τη χαλαρή αντίδραση της Rihanna και την ικανότητά της να αντιμετωπίζει τέτοιες καταστάσεις χωρίς ένταση. Η 37χρονη τραγουδίστρια, βραβευμένη με Grammy, έδειξε για ακόμη μία φορά ότι δεν αφήνει μικρές ατυχίες να χαλάσουν τη διάθεσή της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

To περιστατικό συνέβη την ίδια ημέρα που ο σύντροφός της A$AP Rocky κυκλοφόρησε το τέταρτο άλμπουμ του με τίτλο «Don’t Be Dumb». Την επόμενη ημέρα ο A$AP Rocky εμφανίστηκε ως καλεσμένος στο «Saturday Night Live» και το ζευγάρι εθεάθη στο πάρτι που ακολούθησε την εκπομπή.

Ο A$AP Rocky, με τον οποίο η Rihanna έχει αποκτήσει δύο γιους, τον RZA ηλικίας 3 ετών και τον Riot ηλικίας 2 ετών, καθώς και μία κόρη, τη Rocki που γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο, μίλησε πρόσφατα για τη σχέση τους στο New York Times Popcast. Ο ράπερ αποκάλυψε ότι η μητέρα του Renee ήταν εκείνη που τον ενθάρρυνε να προσεγγίσει τη Rihanna. «Η μητέρα μου συνήθιζε να μου λέει ότι ήξερε ποια κοπέλα μου άρεσε, αλλά ήθελε να είμαι με τη RiRi. Της απαντούσα γιατί το λες αυτό, εκείνη ούτε που με θέλει. Οι μητέρες ξέρουν καλύτερα. Είμαι ευγνώμων που η Rihanna μπήκε στη ζωή μου εκείνη τη στιγμή, γιατί νωρίτερα δεν νομίζω ότι ήμουν έτοιμος, ούτε κι εκείνη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σε άλλη συνέντευξη, ο A$AP Rocky χαρακτήρισε τη Rihanna «πολύ ξεχωριστή γυναίκα», υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που έχει στη ζωή του. Παράλληλα, η Rihanna άφησε πρόσφατα να εννοηθεί ότι σκέφτεται το ενδεχόμενο να αποκτήσει ακόμη ένα παιδί. Όταν η Montana Rose Brown δημοσίευσε βίντεο στο Instagram αναρωτώμενη αν το 2026 θα επιλέξει να γίνει ξανά έγκυος, η Rihanna σχολίασε «Περίμενε, άρα δεν είμαι τρελή τότε. Στοίχημα».

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

