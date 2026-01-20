Γιάννης Κουκουράκης: Η αποκάλυψη που έκανε για την επιστροφή του στο «Grand Hotel» του ΑΝΤ1

Καλεσμένος στο «The 2Night Show» του ΑΝΤ1 βρέθηκε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου ο Γιάννης Κουκουράκης, παραχωρώντας μια συνέντευξη με προσωπικές εξομολογήσεις και αποκαλύψεις. Ο ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί στη δημοφιλή σειρά «Grand Hotel», μίλησε τόσο για την προσωπική του διαδρομή όσο και για τις εξελίξεις στη σειρά.

Αναφερόμενος στη χρονιά που πέρασε, ο Γιάννης Κουκουράκης σημείωσε πως το 2025 ήταν απαιτητικό και ιδιαίτερα κουραστικό, ωστόσο έκλεισε με θετικό πρόσημο και άνοιξε τον δρόμο για ένα όμορφο 2026. Όπως εξομολογήθηκε, αυτή η περίοδος τον έφερε αντιμέτωπο με τα όριά του, τόσο σε ψυχικό όσο και σε σωματικό επίπεδο, γεγονός που τον βοήθησε να κατανοήσει καλύτερα την ανθρώπινη φύση. Παραδέχτηκε ότι για ένα διάστημα απομακρύνθηκε από τη γνωστή αισιοδοξία του, το «ροζ συννεφάκι» όπως το χαρακτήρισε, για να επιστρέψει τελικά ξανά σε αυτή τη στάση ζωής που του ταιριάζει και τον εκφράζει.

Μιλώντας για τις προτεραιότητές του, τόνισε πως το σημαντικότερο για εκείνον είναι να παραμένει πιστός στις αξίες του και να έχει καθαρή συνείδηση. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι πλέον θέλει να αφιερώνει περισσότερο χρόνο στους ανθρώπους του, αναγνωρίζοντας πως τα προηγούμενα χρόνια είχε ρίξει όλο του το βάρος στη δουλειά, αφήνοντας πίσω τις προσωπικές σχέσεις.





Σε ερώτηση για το φλερτ που δέχεται μέσω των social media, ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι νιώθει άβολα και δεν γνωρίζει πώς να το διαχειριστεί. Όπως είπε, χρησιμοποιεί το Instagram αποκλειστικά για επαγγελματικούς λόγους και δεν έχει μπει ποτέ στη διαδικασία να απαντήσει σε προσωπικά μηνύματα, παρότι εκτιμά και σέβεται την αγάπη που του δείχνει ο κόσμος.





Κλείνοντας, αναφέρθηκε στον ρόλο του στο «Grand Hotel», χωρίς να αποκαλύψει λεπτομέρειες για τις εξελίξεις. Τόνισε ωστόσο πως το σενάριο τον κερδίζει, καθώς συνδυάζει ρεαλισμό και έντονο συναίσθημα, ενώ υπογράμμισε ότι οι γρήγοροι ρυθμοί και η φιλοσοφία της σειράς είναι στοιχεία που τον κάνουν να νιώθει δημιουργικά γεμάτος. «Δεν θα αποκαλύψω κάτι. Η αλήθεια είναι ότι διαβάζοντας το σενάριο μου αρέσει αυτό που διαβάζω, με αφορά. Αυτό είναι πάντα το κριτήριο και γνώμονας, γίνονται ενδιαφέρον πράγματα. Υπάρχει μια δόση ρεαλισμού, αυτό μου αρέσει στο Grand Hotel, αλλά υπάρχει και μια προσέγγιση από όλη την ομάδα στην απόδοση της ιστορίας κάνει και πεταρίζει η καρδούλα μου, είναι της φιλοσοφίας μου. Οι εξελίξεις σε μια καθημερινή σειρά είναι γρήγορες, δεν μπορώ να πω κάτι για τις ιστορίες», είπε χαρακτηριστικά.





