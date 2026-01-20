Mad Bubble
Valentino Garavani: Οι μούσες και οι φίλοι αποχαιρετούν τον σχεδιαστή

valentino
Διάσημες μούσες, φίλοι και προσωπικότητες της διεθνούς σκηνής μόδας εκφράζουν τη θλίψη τους και αποχαιρετούν τον Valentino Garavani
Μαρία Χατζηγιάννη

Με παγκόσμια θλίψη και βαθιά συγκίνηση έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του Valentino Garavani, του ανθρώπου που ταύτισε το όνομά του με την ίδια την έννοια της κομψότητας. Ο εμβληματικός Ιταλός σχεδιαστής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών, κλείνοντας οριστικά ένα κεφάλαιο που σημάδεψε όσο λίγα την ιστορία της μόδας και σφράγισε αισθητικά τον 20ό και τον 21ο αιώνα.

Ο Valentino δεν υπήρξε απλώς ένας δημιουργός ενδυμάτων, αλλά ο αρχιτέκτονας ενός ολόκληρου οράματος ομορφιάς, όπου η θηλυκότητα, η πολυτέλεια και η διαχρονικότητα συνυπήρχαν με απόλυτη αρμονία. Η παρακαταθήκη του, από το θρυλικό Rosso Valentino έως τις σιωπηλές, άψογες γραμμές της υψηλής ραπτικής, παραμένει ανεκτίμητη. Φίλοι, συνεργάτες και μούσες από τον χώρο της τέχνης και της διεθνούς σκηνής τον αποχαιρετούν με λόγια αγάπης, αποδεικνύοντας πως ο Valentino δεν έντυσε μόνο σώματα, αλλά και όνειρα που θα συνεχίσουν να ζουν πέρα από τον χρόνο.

valentino
https://www.instagram.com/maisonvalentino/

Διάβασε επίσης: Πέθανε ο Valentino Garavani: Ο «Αυτοκράτορας» της ιταλικής μόδας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών

Donatella Versace

«Σήμερα χάσαμε έναν αληθινό δημιουργό, που θα θυμόμαστε πάντα για την τέχνη του. Οι σκέψεις μου είναι με τον Giancarlo που δεν έφυγε ποτέ από το πλευρό του όλα αυτά τα χρόνια. Δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ»

https://www.instagram.com/donatella_versace/

Coco Rocha

«Ήμουν τυχερή που γνώρισα τον Valentino, όχι μόνο ως τον εμβληματικό Ιταλό δημιουργό υψηλής ραπτικής, αλλά ως μια ζεστή, γενναιόδωρη παρουσία που διαμόρφωσε τη μόδα με χάρη, πειθαρχία και ομορφιά. Η παρακαταθήκη του συνεχίζεται μέσα από την σεμνότητα, την κομψότητα και την πεποίθηση που χαρακτήριζαν τόσο τον άνθρωπο όσο και το έργο του».

valentino
https://www.instagram.com/cocorocha/

Gwyneth Paltrow

«Ήμουν τόσο τυχερή που γνώρισα και αγάπησα τον Valentino, που γνώρισα τον αληθινό άνθρωπο, στην ιδιωτική του ζωή. Τον άνθρωπο που ήταν ερωτευμένος με την ομορφιά, την οικογένειά του, τις μούσες του, τους φίλους του. Τα σκυλιά του, τους κήπους του και μια καλή ιστορία από το Χόλιγουντ. Τον αγάπησα πάρα πολύ. Μου άρεσε που με παρότρυνε πάντα “να βάζω έστω λίγη μάσκαρα” όταν ερχόμουν για δείπνο. Λάτρευα το σκανταλιάρικο γέλιο του».

valentino
https://www.instagram.com/gwynethpaltrow/

Cindy Crawford

«Είμαι συντετριμμένη από την είδηση του θανάτου του Valentino. Υπήρξε αληθινός μετρ της τέχνης του και θα είμαι για πάντα ευγνώμων για τα χρόνια που είχα το προνόμιο να συνεργαστώ στενά μαζί του».

valentino
https://www.instagram.com/cindycrawford/

Sarah Jessica Parker

«Tόσες πολλές αναμνήσεις. Τόσο χαρούμενη που θυμάμαι. Φυσικά, εύχομαι να είχα περισσότερα. Για το εξαιρετικό ταλέντο σας, την γενναιοδωρία σας και την αγάπη σας για όλα τα όμορφα πράγματα, είμαστε όλοι πιο τυχεροί για τις μεγαλειώδεις χειρονομίες που μοιραστήκατε με τον κόσμο».

sarah_jessica_parker
https://www.instagram.com/sarahjessicaparker/

Linda Evangelista

«Κύριε Valentino, σας ευχαριστώ για τις τόσες υπέροχες αναμνήσεις όχι μόνο της συνεργασίας μαζί σας, αλλά της ευκαιρίας να βιώσετε το ταλέντο και την κομψότητα σας από πρώτο χέρι. Αναπαύσου εν ειρήνη».

linda_evangelista
https://www.instagram.com/lindaevangelista/

Διάβασε επίσης: Valentino Garavani: Ο άνθρωπος που έβαψε κόκκινα τα όνειρα των κομψότερων γυναικών

