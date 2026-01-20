Mad Bubble
Brooklyn Beckham: «Δεν θέλω να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου»

Η δημόσια εξομολόγηση του πρωτότοκου γιου των David και Victoria Beckham ρίχνει φως στη μακρόχρονη ρήξη
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Brooklyn Beckham επιβεβαίωσε για πρώτη φορά δημοσίως ότι δεν επιθυμεί να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με την οικογένειά του, αποκαλύπτοντας με εκτενή ανάρτηση στο Instagram τις βαθιές ρωγμές που, όπως υποστηρίζει, σημάδεψαν την προσωπική και οικογενειακή του ζωή. Οι φήμες για ένταση στους κόλπους της οικογένειας Beckham κυκλοφορούν εδώ και χρόνια. Η απουσία του Brooklyn Beckham και της συζύγου του Nicola Peltz από σημαντικές οικογενειακές εκδηλώσεις, η εξαφάνιση κοινών αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι πληροφορίες για αποστολή εξώδικης επιστολής προς τους γονείς του είχαν ήδη ενισχύσει την εικόνα μιας σοβαρής ρήξης.

Με τη δημόσια τοποθέτησή του, ο 26χρονος επιχειρηματίας επιβεβαιώνει ανοιχτά τη σύγκρουση και στρέφεται ευθέως κατά των David Beckham και Victoria Beckham, κατηγορώντας τους ότι προσπάθησαν να υπονομεύσουν τον γάμο του με τη Nicola Peltz και ότι για χρόνια διαχειρίζονταν την εικόνα της οικογένειας με όρους δημοσιότητας και εμπορικής προβολής.

«Έμεινα σιωπηλός για χρόνια και έκανα κάθε προσπάθεια να κρατήσω αυτά τα θέματα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Δυστυχώς, όμως, οι γονείς μου και η ομάδα τους συνέχισαν να απευθύνονται στον Τύπο, αφήνοντάς μου μόνο μία επιλογή, να μιλήσω ο ίδιος και να πω την αλήθεια για κάποια από τα ψέματα που δημοσιεύτηκαν», αναφέρει στην αρχή της δήλωσής του.

Σε άλλο σημείο ξεκαθαρίζει τη στάση του απέναντι σε κάθε ενδεχόμενο επαναπροσέγγισης. «Δεν θέλω να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου. Δεν με ελέγχουν πια, για πρώτη φορά στη ζωή μου υπερασπίζομαι τον εαυτό μου», σημειώνει, προσθέτοντας ότι από τη στιγμή που απομακρύνθηκε από το οικογενειακό περιβάλλον η έντονη αγχώδης κατάσταση που τον συνόδευε επί χρόνια έχει υποχωρήσει.

Ο Brooklyn Beckham καταγγέλλει ότι οι γονείς του επιχείρησαν επανειλημμένα να παρέμβουν στη σχέση του με τη Nicola Peltz ήδη πριν από τον γάμο τους. Υποστηρίζει ότι η Victoria Beckham ακύρωσε την κατασκευή του νυφικού την τελευταία στιγμή, ότι δέχθηκε πιέσεις να παραχωρήσει τα δικαιώματα στο όνομά του λίγο πριν από την τελετή και ότι χαρακτηρίστηκε «κακός» επειδή επέλεξε να τιμήσει ηλικιωμένους συγγενείς στο τραπέζι του ζευγαριού.

Ιδιαίτερα αιχμηρές είναι οι αναφορές στα γεγονότα της γαμήλιας δεξίωσης. Ο Brooklyn Beckham περιγράφει ότι κατά τον πρώτο χορό, ο οποίος είχε προγραμματιστεί ως ρομαντική στιγμή με τη σύζυγό του, κλήθηκε στη σκηνή από τον Marc Anthony και βρέθηκε να χορεύει με τη μητέρα του μπροστά σε 500 καλεσμένους. «Δεν ένιωσα ποτέ στη ζωή μου μεγαλύτερη αμηχανία και ταπείνωση», αναφέρει, εξηγώντας ότι το ζευγάρι σκέφτηκε ακόμη και την ανανέωση των όρκων του για να δημιουργήσει νέες, πιο ευχάριστες αναμνήσεις.

Ο ίδιος καταγγέλλει επίσης ότι η Nicola Peltz έχει δεχθεί συστηματική απαξίωση από μέλη της οικογένειας Beckham, ότι γυναίκες από το παρελθόν του προσκαλούνταν σκόπιμα σε οικογενειακές συγκεντρώσεις και ότι σε επίσκεψη στο Λονδίνο για τα γενέθλια του David Beckham απομονώθηκαν επί ημέρες στο ξενοδοχείο χωρίς ουσιαστική επαφή. Κεντρικό άξονα της κριτικής του αποτελεί η κατηγορία ότι οι γονείς του θέτουν πάνω από όλα την εικόνα και τα εμπορικά συμφέροντα. «Η οικογένειά μου βάζει πάνω από όλα τη δημόσια προβολή και τις συνεργασίες. Το Brand Beckham έρχεται πρώτο. Η οικογενειακή αγάπη μετριέται με τις αναρτήσεις και τις φωτογραφίες», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο Brooklyn Beckham τονίζει ότι η απόφασή του δεν υπαγορεύεται από τρίτους. «Η αφήγηση ότι η σύζυγός μου με ελέγχει είναι εντελώς λανθασμένη. Εγώ ελεγχόμουν από τους γονείς μου για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου. Τώρα θέλω μόνο ειρήνη, ιδιωτικότητα και ευτυχία για τη δική μας οικογένεια», αναφέρει. Εκπρόσωποι της οικογένειας Beckham, σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα, έχουν δεχθεί αιτήματα για σχόλιο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν προβεί σε επίσημη τοποθέτηση.

