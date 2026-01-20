Mad Bubble
Σχέσεις 20.01.2026

Jennifer Lawrence: Ο κανόνας των 15 λεπτών που κρατά ζωντανό τον γάμο της

Πώς η Jennifer Lawrence και ο Cooke Maroney βρήκαν την ισορροπία ενώ είναι δύο εντελώς διαφορετικοί χαρακτήρες
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η συνύπαρξη δύο ανθρώπων με αντίθετους χαρακτήρες μπορεί να είναι πηγή έλξης αλλά και δοκιμασία αντοχής για μια σχέση. Η Jennifer Lawrence μίλησε ανοιχτά για αυτή τη λεπτή ισορροπία, αποκαλύπτοντας με ειλικρίνεια πώς η ίδια και ο σύζυγός της Cooke Maroney κατάφεραν να βρουν έναν απλό αλλά ουσιαστικό τρόπο να προστατεύσουν τον γάμο τους. Η Jennifer Lawrence, η οποία πρωταγωνιστεί στην ταινία «Die My Love», ήταν καλεσμένη στο podcast SmartLess. Εκεί περιέγραψε τη βασική διαφορά που τη χωρίζει από τον Cooke Maroney, τονίζοντας ότι πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικές προσωπικότητες. «Παντρεύτηκα κάποιον που είναι το ακριβώς αντίθετό μου», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε, ο Cooke Maroney διακρίνεται για την αυστηρή του οργάνωση και την ανάγκη του για τάξη. «Είναι απίστευτα οργανωμένος. Όλα είναι τακτοποιημένα. Για παράδειγμα, πρέπει να κρατάω τις πόρτες της ντουλάπας κλειστές και έχω συγκεκριμένες μικρές υποχρεώσεις που προσπαθώ να κάνω με πολλή συνέπεια», είπε η Jennifer Lawrence.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Jennifer Lawrence αποκαλύπτει τον ρόλο που έχασε γιατί… δεν ήταν αρκετά όμορφη

Η σχέση της Jennifer Lawrence με τον Cooke Maroney ξεκίνησε το 2017 και ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2019. Τον Φεβρουάριο του 2022 υποδέχθηκαν το πρώτο τους παιδί, έναν γιο με το όνομα Cy. Τον Μάρτιο του 2025 η οικογένειά τους μεγάλωσε ξανά, χωρίς ωστόσο το ζευγάρι να έχει δημοσιοποιήσει το όνομα του δεύτερου παιδιού τους. Η άφιξη των παιδιών, όπως παραδέχτηκε η Jennifer Lawrence, ανέδειξε ακόμη περισσότερο τη σημασία της οργάνωσης στην καθημερινότητα του σπιτιού τους. «Τώρα το καταλαβαίνω», εξήγησε. «Τα παιδιά έχουν πολύ αυστηρό πρόγραμμα. Για παράδειγμα, το πρωινό είναι στις 7.30». Παρότι ο Cooke Maroney φαίνεται να διαχειρίζεται με άνεση το απαιτητικό οικογενειακό ωράριο, η ίδια παραδέχτηκε με χιούμορ ότι εξακολουθεί να δυσκολεύεται να ακολουθήσει απόλυτα αυτή την πειθαρχία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Για να αποφύγουν εντάσεις και να μη νιώθει διαρκώς εγκλωβισμένη σε ένα πλαίσιο που της είναι ξένο, το ζευγάρι κατέληξε σε μια κοινή συμφωνία. «Μάθαμε ότι για να διατηρήσουμε τον γάμο μας, χρειάζεται να έχω ένα περιθώριο 15 λεπτών», αποκάλυψε η Jennifer Lawrence. Ένας μικρός χρόνος ανοχής, που λειτουργεί ως ανάσα ελευθερίας μέσα σε ένα αυστηρά οργανωμένο πρόγραμμα. Με άλλα λόγια η Jennifer Lawrence και ο Cooke Maroney έχουν συμφωνήσει ότι στο αυστηρό καθημερινό τους πρόγραμμα, εκείνη έχει πάντα ένα χρονικό περιθώριο ανοχής 15 λεπτών. Αν αργήσει, αν δεν είναι έτοιμη στην ώρα της ή αν χρειαστεί λίγο παραπάνω χρόνο για να προσαρμοστεί στις υποχρεώσεις της ημέρας, αυτό δεν θεωρείται πρόβλημα ούτε αφορμή έντασης. Είναι ένας συνειδητός συμβιβασμός που επιτρέπει στη Jennifer Lawrence να μη νιώθει πίεση και στον Cooke Maroney να διατηρεί τη δομή που χρειάζεται.

Η Jennifer Lawrence περιέγραψε αυτόν τον κανόνα ως μια πρακτική μορφή συμβιβασμού, που επιτρέπει και στους δύο να συνυπάρχουν χωρίς να αλλοιώνουν τον χαρακτήρα τους. Σε έναν κόσμο όπου οι απαιτήσεις της καθημερινότητας και της οικογένειας συχνά δοκιμάζουν τις σχέσεις, το ζευγάρι δείχνει ότι ακόμη και μια φαινομενικά απλή συμφωνία μπορεί να αποτελέσει θεμέλιο σταθερότητας. Σε τελική ανάλυση, η Jennifer Lawrence και ο Cooke Maroney αποδεικνύουν ότι η μακροχρόνια συντροφικότητα δεν βασίζεται στην απόλυτη ομοιότητα, αλλά στην κατανόηση και στον σεβασμό των διαφορών. Και, όπως φαίνεται, καμιά φορά ένα τέταρτο της ώρας αρκεί για να κρατήσει μια σχέση σε ισορροπία.

Διάβασε επίσης: Το χιουμοριστικό σχόλιο της Jennifer Lawrence για την υποψηφιότητα της Emma Stone στα Actor Awards

20.01.2026

