Τα skincare συστατικά που πρέπει να αποφεύγεις να συνδυάζεις

Στη σημερινή βιομηχανία ομορφιάς, οι επιλογές για προϊόντα περιποίησης είναι αμέτρητες, με φόρμουλες που υπόσχονται θαυματουργά αποτελέσματα για κάθε τύπο επιδερμίδας. Ωστόσο, η ποικιλία αυτή μπορεί να σε μπερδέψει, ειδικά αν δεν ξέρεις πώς να συνδυάσεις σωστά τα ενεργά συστατικά τους.

Το να επιλέγεις προϊόντα χωρίς να διαβάζεις προσεκτικά τις ετικέτες ή να κατανοείς τη δράση τους συχνά οδηγεί σε απογοητευτικά αποτελέσματα ή ακόμα και σε ερεθισμούς. Μία σωστή ρουτίνα περιποίησης πρέπει να σέβεται τον τύπο του δέρματός σου και να λαμβάνει υπόψη τη συμβατότητα των συστατικών μεταξύ τους.

Βιταμίνη C & Ρετινόλη

Η Βιταμίνη C προσφέρει αντιοξειδωτική προστασία και είναι ιδανική για πρωινή χρήση, ενώ η Ρετινόλη ενισχύει την ανανέωση των κυττάρων και δουλεύει καλύτερα τη νύχτα. Αν τα χρησιμοποιήσεις μαζί, μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό, γιατί η διαφορετική σύσταση και το pH τους δεν συνεργάζονται σωστά.

Ρετινόλη & ΑΗΑ/ΒΗΑ

Τα οξέα όπως το γλυκολικό ή το σαλικυλικό απολεπίζουν το δέρμα, ενώ η Ρετινόλη διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου. Ο συνδυασμός τους μπορεί να προκαλέσει κοκκινίλες, καψίματα ή ξηρότητα και ταυτόχρονα να μειώσει την αποτελεσματικότητα και των δύο.

Βιταμίνη C & ΑΗΑ/ΒΗΑ

Η Βιταμίνη C λειτουργεί σε χαμηλό pH, ενώ τα ΑΗΑ και ΒΗΑ απαιτούν υψηλότερο pH για να δρουν σωστά. Αν τα χρησιμοποιήσεις μαζί, η δράση της Βιταμίνης C μειώνεται και μπορεί να εμφανιστεί ξεφλούδισμα ή ευαισθησία.

