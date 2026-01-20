Mad Bubble
Beauty 20.01.2026

Τα skincare συστατικά που πρέπει να αποφεύγεις να συνδυάζεις

Μάσκα
Ισχυρά συστατικά, αναπάντεχες αντιδράσεις και η επιδερμίδα στο επίκεντρο μιας δυνατής ρουτίνας περιποίησης
Μαρία Χατζηγιάννη

Στη σημερινή βιομηχανία ομορφιάς, οι επιλογές για προϊόντα περιποίησης είναι αμέτρητες, με φόρμουλες που υπόσχονται θαυματουργά αποτελέσματα για κάθε τύπο επιδερμίδας. Ωστόσο, η ποικιλία αυτή μπορεί να σε μπερδέψει, ειδικά αν δεν ξέρεις πώς να συνδυάσεις σωστά τα ενεργά συστατικά τους.

Το να επιλέγεις προϊόντα χωρίς να διαβάζεις προσεκτικά τις ετικέτες ή να κατανοείς τη δράση τους συχνά οδηγεί σε απογοητευτικά αποτελέσματα ή ακόμα και σε ερεθισμούς. Μία σωστή ρουτίνα περιποίησης πρέπει να σέβεται τον τύπο του δέρματός σου και να λαμβάνει υπόψη τη συμβατότητα των συστατικών μεταξύ τους.

skincare
Pinterest

Βιταμίνη C & Ρετινόλη

Η Βιταμίνη C προσφέρει αντιοξειδωτική προστασία και είναι ιδανική για πρωινή χρήση, ενώ η Ρετινόλη ενισχύει την ανανέωση των κυττάρων και δουλεύει καλύτερα τη νύχτα. Αν τα χρησιμοποιήσεις μαζί, μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό, γιατί η διαφορετική σύσταση και το pH τους δεν συνεργάζονται σωστά.

winter_skincare
Pinterest

Ρετινόλη & ΑΗΑ/ΒΗΑ

Τα οξέα όπως το γλυκολικό ή το σαλικυλικό απολεπίζουν το δέρμα, ενώ η Ρετινόλη διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου. Ο συνδυασμός τους μπορεί να προκαλέσει κοκκινίλες, καψίματα ή ξηρότητα και ταυτόχρονα να μειώσει την αποτελεσματικότητα και των δύο.

skincare
Pinterest

Βιταμίνη C & ΑΗΑ/ΒΗΑ

Η Βιταμίνη C λειτουργεί σε χαμηλό pH, ενώ τα ΑΗΑ και ΒΗΑ απαιτούν υψηλότερο pH για να δρουν σωστά. Αν τα χρησιμοποιήσεις μαζί, η δράση της Βιταμίνης C μειώνεται και μπορεί να εμφανιστεί ξεφλούδισμα ή ευαισθησία.

