Η ακραία μέθοδος του Leonardo DiCaprio που άλλαξε την καριέρα του

Το ταλέντο και οι εμβληματικοί ρόλοι δεν προκύπτουν πάντα τυχαία. Πίσω από τη διαδρομή του Leonardo DiCaprio, ενός από τους πιο αναγνωρισμένους ηθοποιούς της γενιάς του, κρύβεται μια συνειδητή και επίπονη διαδικασία αυτομόρφωσης που ξεκίνησε ήδη από την εφηβεία του. Ο ίδιος μίλησε ανοιχτά για αυτή τη μέθοδο σε πρόσφατη συνέντευξή του, φωτίζοντας μια λιγότερο γνωστή πτυχή της πορείας του. Ο Leonardo DiCaprio παραχώρησε συνέντευξη στο Konbini, σε κοινή εμφάνιση με τον σκηνοθέτη Paul Thomas Anderson. Εκεί εξήγησε πώς αποφάσισε σε πολύ νεαρή ηλικία να αποκτήσει βαθιά γνώση της ιστορίας του κινηματογράφου. «Όταν ήμουν 16 ετών, έδωσα στον εαυτό μου έναν χρόνο για να εκπαιδευτώ στην ιστορία του σινεμά, γιατί κατευθυνόμουν προς τον κινηματογράφο και άφηνα πίσω μου την τηλεόραση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Leonardo DiCaprio.

Αν και συχνά δεν θυμόμαστε, ο Leonardo DiCaprio ξεκίνησε την καριέρα του από την τηλεόραση, με εμφανίσεις σε σειρές όπως «The New Lassie» το 1989 και «Santa Barbara» το 1990. Ωστόσο, οι φιλοδοξίες του ξεπερνούσαν από νωρίς αυτό το πλαίσιο. «Είπα στον εαυτό μου ότι δεν πήγα στο πανεπιστήμιο ούτε σε σχολή κινηματογράφου και ότι έπρεπε να μάθω μόνος μου», εξήγησε. «Έτσι παρακολουθούσα 4 ή 5 ταινίες την ημέρα για έναν ολόκληρο χρόνο, προσπαθώντας να απορροφήσω ό,τι μπορούσα».

Ανάμεσα στις ταινίες που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στον Leonardo DiCaprio, ξεχωρίζει το «Midnight Run» του Martin Brest με πρωταγωνιστές τον Robert De Niro και τον Charles Grodin. «Και οι δύο είναι απολύτως καταπληκτικοί. Είναι ένα road movie με απίστευτη ένταση», θυμήθηκε ο ηθοποιός. «Το είχα δει με τον πατέρα μου. Για μένα τότε ήταν μια ταινία για μεγάλους, αλλά καταλάβαινα το χιούμορ. Μου προκάλεσε κάτι πολύ έντονο».

Η σχέση του Leonardo DiCaprio με τον κινηματογράφο παραμένει μέχρι σήμερα βαθιά βιωματική. Ο ίδιος παρακολουθεί ακόμη πολλές ταινίες είτε από καθαρή αγάπη για το σινεμά είτε ως προετοιμασία για νέους ρόλους. Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα της ερμηνείας του Al Pacino στο «Dog Day Afternoon» του Sidney Lumet, την οποία μελέτησε εντατικά πριν τα γυρίσματα της ταινίας «One Battle After Another» του Paul Thomas Anderson. «Το είδα 3 ή 4 φορές πριν ξεκινήσω, γιατί η φρενήρης ενέργεια και οι αυτοσχεδιασμοί του είναι απίστευτοι», σημείωσε.

Από τον Jack Dawson στο «Titanic» έως τον Jordan Belfort στο «The Wolf of Wall Street», η πορεία του Leonardo DiCaprio δείχνει ότι πίσω από κάθε ερμηνευτική κορύφωση κρύβεται σκληρή δουλειά και αφοσίωση. Η εικόνα του ηθοποιού που διαμορφώθηκε μέσα από ατελείωτες ώρες θέασης σε βιντεοκλάμπ μοιάζει σήμερα να εξηγεί γιατί ο ίδιος θεωρείται ένας από τους πιο απαιτητικούς και συνειδητοποιημένους δημιουργούς του σύγχρονου Χόλιγουντ.

