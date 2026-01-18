Mad Bubble
Mad Bubble
Screen News 18.01.2026

O Leonardo DiCaprio διατυπώνει δυσοίωνες προβλέψεις για το μέλλον των cinema

Ο Leonardo DiCaprio αναρωτιέται αν το κοινό εξακολουθεί να έχει όρεξη για τις σκοτεινές αίθουσες και φοβάται ότι οι κινηματογράφοι κινδυνεύουν να γίνουν χώροι για λίγους
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Leonardo DiCaprio εκφράζει ανοιχτά την ανησυχία του για το μέλλον της κινηματογραφικής εμπειρίας, σε μια περίοδο κατά την οποία η βιομηχανία του θεάματος αλλάζει με ταχύτητα που, όπως ο ίδιος παραδέχεται, δεν αφήνει περιθώρια για βεβαιότητες. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα The Times of London, ο βραβευμένος ηθοποιός έθεσε το ερώτημα αν το κοινό εξακολουθεί να έχει πραγματικά την επιθυμία να επισκέπτεται τα σινεμά ή αν αυτά κινδυνεύουν να μετατραπούν σε χώρους περιορισμένης απήχησης. Μιλώντας στο περιθώριο ειδικής προβολής της ταινίας «One Battle After Another» στο Λονδίνο, ο Leonardo DiCaprio δεν έκρυψε τον προβληματισμό του. «Αναρωτιέμαι αν οι άνθρωποι έχουν ακόμα την όρεξη για τις κινηματογραφικές αίθουσες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι υπάρχει ο κίνδυνος οι κινηματογράφοι να καταλήξουν «σαν τα jazz bars, μικροί χώροι για συγκεκριμένο κοινό». Η δήλωση αυτή συνοψίζει τον φόβο ότι η συλλογική εμπειρία της μεγάλης οθόνης ενδέχεται να χάσει τη μαζικότητά της.

Διάβασε επίσης: Ο Leonardo DiCaprio αποκαλύπτει τον λόγο που κρύβει το πρόσωπό του

Ο Leonardo DiCaprio περιέγραψε τη σημερινή κατάσταση ως μια μετάβαση που συντελείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα. «Όλα αλλάζουν με αστραπιαίο ρυθμό. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια τεράστια μετάβαση», τόνισε. Όπως εξήγησε, αρχικά τα ντοκιμαντέρ εξαφανίστηκαν σχεδόν ολοκληρωτικά από τις αίθουσες, ενώ πλέον και τα δραματικά έργα έχουν περιορισμένο χρόνο προβολής, καθώς μεγάλο μέρος του κοινού επιλέγει να περιμένει να τα δει στις πλατφόρμες streaming. «Δεν ξέρω πού θα καταλήξει όλο αυτό», συμπλήρωσε με ειλικρίνεια. Παρά τις αμφιβολίες του, ο Leonardo DiCaprio δεν εγκαταλείπει την ελπίδα του για το μέλλον του κινηματογράφου. «Ελπίζω να υπάρξουν αρκετοί αληθινοί οραματιστές που θα βρουν την ευκαιρία να κάνουν μοναδικά πράγματα και να τα δούμε στις κινηματογραφικές αίθουσες», δήλωσε, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι το αν αυτό θα συμβεί παραμένει ανοιχτό ερώτημα.

Ο Leonardo DiCaprio έχει επανειλημμένα τοποθετηθεί ως υπερασπιστής της κινηματογραφικής ακεραιότητας και της ανθρώπινης δημιουργίας. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο περιοδικό Time, άσκησε κριτική στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον κινηματογράφο, εκφράζοντας τη θέση ότι η τεχνολογία αυτή δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ανθρώπινο παράγοντα. «Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο ενίσχυσης για έναν νέο δημιουργό ώστε να κάνει κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί», ανέφερε, για να προσθέσει όμως ότι «οτιδήποτε θεωρείται αυθεντικά τέχνη πρέπει να προέρχεται από τον άνθρωπο».

Ο Leonardo DiCaprio συνέχισε με ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από τη μουσική, περιγράφοντας τη γοητεία αλλά και τη φθαρτότητα των ψηφιακών μιξαρισμάτων. «Ακούς αυτά τα mashups και σκέφτεσαι πόσο εντυπωσιακά είναι. Αλλά μετά έχουν τα 15 λεπτά δημοσιότητάς τους και χάνονται μέσα στον ψηφιακό θόρυβο. Δεν έχουν ρίζες. Δεν έχουν ανθρωπιά, όσο λαμπρά κι αν ακούγονται», σημείωσε.

www.imdb.com

Οι τοποθετήσεις του Leonardo DiCaprio έρχονται σε μια στιγμή που το Χόλιγουντ αναζητά νέο βηματισμό, ανάμεσα στη δύναμη των πλατφορμών και στη διαχρονική αξία της κινηματογραφικής αίθουσας. Οι φόβοι του δεν διατυπώνονται ως τελεσίδικη πρόβλεψη, αλλά ως προειδοποίηση για έναν πολιτισμό που καλείται να αποφασίσει αν θα συνεχίσει να επενδύει στη συλλογική εμπειρία της μεγάλης οθόνης ή αν θα την αφήσει να συρρικνωθεί σε έναν χώρο για λίγους εκλεκτούς.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Leonardo DiCaprio: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν θα μπορέσει ποτέ να κάνει τέχνη»

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
cinema Leonardo DiCaprio One Battle After Another σινεμά
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο λόγος που η ζάχαρη στα ροφήματα βλάπτει περισσότερο από τα γλυκά

Ο λόγος που η ζάχαρη στα ροφήματα βλάπτει περισσότερο από τα γλυκά

17.01.2026
Επόμενο
Οι 3 τάσεις στα κολάν που θα σε κάνουν να δεις με άλλο μάτι το πιο διαχρονικό basic

Οι 3 τάσεις στα κολάν που θα σε κάνουν να δεις με άλλο μάτι το πιο διαχρονικό basic

18.01.2026

Δες επίσης

Η Bella Hadid θέλει μόνιμη παρουσία στην υποκριτική
Cinema

Η Bella Hadid θέλει μόνιμη παρουσία στην υποκριτική

18.01.2026
Τα teaser του Avengers: Doomsday ξεπέρασαν το 1 δισ. προβολές
Cinema

Τα teaser του Avengers: Doomsday ξεπέρασαν το 1 δισ. προβολές

17.01.2026
Sophie Turner και Kit Harington: Ξανά μαζί στο θρίλερ The Dreadful (Video)
Cinema

Sophie Turner και Kit Harington: Ξανά μαζί στο θρίλερ The Dreadful (Video)

17.01.2026
28 Χρόνια Μετά: Ξεκίνησε δυναμικά στο box office με 2,1 εκατ δολάρια
Cinema

28 Χρόνια Μετά: Ξεκίνησε δυναμικά στο box office με 2,1 εκατ δολάρια

17.01.2026
Το σχόλιο του Ashton Kutcher για τη Demi Moore μετά τον χωρισμό
Cinema

Το σχόλιο του Ashton Kutcher για τη Demi Moore μετά τον χωρισμό

16.01.2026
Η 2η σεζόν της σειράς The Pitt σαρώνει σε τηλεθέαση
Cinema

Η 2η σεζόν της σειράς The Pitt σαρώνει σε τηλεθέαση

16.01.2026
Sophie Turner: Στο φως η πρώτη φωτογραφία της ως Lara Croft
Cinema

Sophie Turner: Στο φως η πρώτη φωτογραφία της ως Lara Croft

16.01.2026
Πάνω από 160 σε αριθμό: Οι πιο hot σειρές και ταινίες του Netflix που έρχονται το 2026
Cinema

Πάνω από 160 σε αριθμό: Οι πιο hot σειρές και ταινίες του Netflix που έρχονται το 2026

16.01.2026
Το Hollywood κάνει απόβαση στην Ελλάδα για τη νέα ταινία του Damien Chazelle
Cinema

Το Hollywood κάνει απόβαση στην Ελλάδα για τη νέα ταινία του Damien Chazelle

16.01.2026
Τραπεζάκι σαλονιού: Πώς θα το διακοσμήσεις σαν να είσαι ειδικός

Τραπεζάκι σαλονιού: Πώς θα το διακοσμήσεις σαν να είσαι ειδικός

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα ζώδια που θα κάνουν μέχρι και μάγια για να εκδικηθούν έναν πρώην

Αυτά είναι τα ζώδια που θα κάνουν μέχρι και μάγια για να εκδικηθούν έναν πρώην

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

9 hacks για να πετυχαίνεις κάθε μέρα τον στόχο των 10.000 βημάτων

9 hacks για να πετυχαίνεις κάθε μέρα τον στόχο των 10.000 βημάτων

Στις «Τυπολογίες» την Κυριακή με «Παρόν»: Φάκελος περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες

Στις «Τυπολογίες» την Κυριακή με «Παρόν»: Φάκελος περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες

Αποκλειστική παγκόσμια συμφωνία Sony Pictures Entertainment-Netflix

Αποκλειστική παγκόσμια συμφωνία Sony Pictures Entertainment-Netflix

Το κοινό ψάχνει για ελληνικές ταινίες στους κινηματογράφους

Το κοινό ψάχνει για ελληνικές ταινίες στους κινηματογράφους

Μέγαρο Μαξίμου: Σε τροχιά αποδρομής – Όταν η επικοινωνία παύει να καλύπτει την πολιτική ουσία

Μέγαρο Μαξίμου: Σε τροχιά αποδρομής – Όταν η επικοινωνία παύει να καλύπτει την πολιτική ουσία

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται