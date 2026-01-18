O Leonardo DiCaprio διατυπώνει δυσοίωνες προβλέψεις για το μέλλον των cinema

Ο Leonardo DiCaprio αναρωτιέται αν το κοινό εξακολουθεί να έχει όρεξη για τις σκοτεινές αίθουσες και φοβάται ότι οι κινηματογράφοι κινδυνεύουν να γίνουν χώροι για λίγους

Ο Leonardo DiCaprio εκφράζει ανοιχτά την ανησυχία του για το μέλλον της κινηματογραφικής εμπειρίας, σε μια περίοδο κατά την οποία η βιομηχανία του θεάματος αλλάζει με ταχύτητα που, όπως ο ίδιος παραδέχεται, δεν αφήνει περιθώρια για βεβαιότητες. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εφημερίδα The Times of London, ο βραβευμένος ηθοποιός έθεσε το ερώτημα αν το κοινό εξακολουθεί να έχει πραγματικά την επιθυμία να επισκέπτεται τα σινεμά ή αν αυτά κινδυνεύουν να μετατραπούν σε χώρους περιορισμένης απήχησης. Μιλώντας στο περιθώριο ειδικής προβολής της ταινίας «One Battle After Another» στο Λονδίνο, ο Leonardo DiCaprio δεν έκρυψε τον προβληματισμό του. «Αναρωτιέμαι αν οι άνθρωποι έχουν ακόμα την όρεξη για τις κινηματογραφικές αίθουσες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι υπάρχει ο κίνδυνος οι κινηματογράφοι να καταλήξουν «σαν τα jazz bars, μικροί χώροι για συγκεκριμένο κοινό». Η δήλωση αυτή συνοψίζει τον φόβο ότι η συλλογική εμπειρία της μεγάλης οθόνης ενδέχεται να χάσει τη μαζικότητά της.

Ο Leonardo DiCaprio περιέγραψε τη σημερινή κατάσταση ως μια μετάβαση που συντελείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα. «Όλα αλλάζουν με αστραπιαίο ρυθμό. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια τεράστια μετάβαση», τόνισε. Όπως εξήγησε, αρχικά τα ντοκιμαντέρ εξαφανίστηκαν σχεδόν ολοκληρωτικά από τις αίθουσες, ενώ πλέον και τα δραματικά έργα έχουν περιορισμένο χρόνο προβολής, καθώς μεγάλο μέρος του κοινού επιλέγει να περιμένει να τα δει στις πλατφόρμες streaming. «Δεν ξέρω πού θα καταλήξει όλο αυτό», συμπλήρωσε με ειλικρίνεια. Παρά τις αμφιβολίες του, ο Leonardo DiCaprio δεν εγκαταλείπει την ελπίδα του για το μέλλον του κινηματογράφου. «Ελπίζω να υπάρξουν αρκετοί αληθινοί οραματιστές που θα βρουν την ευκαιρία να κάνουν μοναδικά πράγματα και να τα δούμε στις κινηματογραφικές αίθουσες», δήλωσε, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι το αν αυτό θα συμβεί παραμένει ανοιχτό ερώτημα.

Ο Leonardo DiCaprio έχει επανειλημμένα τοποθετηθεί ως υπερασπιστής της κινηματογραφικής ακεραιότητας και της ανθρώπινης δημιουργίας. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο περιοδικό Time, άσκησε κριτική στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στον κινηματογράφο, εκφράζοντας τη θέση ότι η τεχνολογία αυτή δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ανθρώπινο παράγοντα. «Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο ενίσχυσης για έναν νέο δημιουργό ώστε να κάνει κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί», ανέφερε, για να προσθέσει όμως ότι «οτιδήποτε θεωρείται αυθεντικά τέχνη πρέπει να προέρχεται από τον άνθρωπο».

Ο Leonardo DiCaprio συνέχισε με ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από τη μουσική, περιγράφοντας τη γοητεία αλλά και τη φθαρτότητα των ψηφιακών μιξαρισμάτων. «Ακούς αυτά τα mashups και σκέφτεσαι πόσο εντυπωσιακά είναι. Αλλά μετά έχουν τα 15 λεπτά δημοσιότητάς τους και χάνονται μέσα στον ψηφιακό θόρυβο. Δεν έχουν ρίζες. Δεν έχουν ανθρωπιά, όσο λαμπρά κι αν ακούγονται», σημείωσε.

Οι τοποθετήσεις του Leonardo DiCaprio έρχονται σε μια στιγμή που το Χόλιγουντ αναζητά νέο βηματισμό, ανάμεσα στη δύναμη των πλατφορμών και στη διαχρονική αξία της κινηματογραφικής αίθουσας. Οι φόβοι του δεν διατυπώνονται ως τελεσίδικη πρόβλεψη, αλλά ως προειδοποίηση για έναν πολιτισμό που καλείται να αποφασίσει αν θα συνεχίσει να επενδύει στη συλλογική εμπειρία της μεγάλης οθόνης ή αν θα την αφήσει να συρρικνωθεί σε έναν χώρο για λίγους εκλεκτούς.

