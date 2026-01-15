Τι έλεγε ο Leonardo DiCaprio και έγινε viral;  Η Teyana Taylor απαντά

Η Teyana Taylor αποκαλύπτει ότι η συζήτηση αφορούσε το «KPop Demon Hunters» και εξηγεί πώς γεννήθηκε η πιο πολυσυζητημένη στιγμή της βραδιάς

Ο Leonardo DiCaprio μπορεί να μην ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει βραβείο στις Χρυσές Σφαίρες του 2026, ωστόσο κατάφερε να κερδίσει την προσοχή του κοινού με έναν διαφορετικό τρόπο. Ένα στιγμιότυπο κατά τη διάρκεια διαφημιστικού διαλείμματος, στο οποίο ο ηθοποιός εμφανίζεται να συνομιλεί με έντονη εκφραστικότητα με άτομο εκτός πλάνου, έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες, προκαλώντας πλήθος εικασιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το μυστήριο γύρω από το ποιος ήταν ο συνομιλητής του Leonardo DiCaprio και τι ακριβώς έλεγε λύθηκε από την ίδια την Teyana Taylor. Η ηθοποιός, συμπρωταγωνίστρια του Leonardo DiCaprio στην ταινία «One Battle After Another», επιβεβαίωσε σε συνέντευξή της στο Access Hollywood ότι εκείνη ήταν το πρόσωπο με το οποίο συνομιλούσε ο ηθοποιός στο βίντεο.

Διάβασε επίσης: Τιμητική διάκριση για Leonardo DiCaprio Sean Penn και Benicio Del Toro

Η Teyana Taylor, η οποία κέρδισε Χρυσή Σφαίρα για τον Β Γυναικείο Ρόλο, δήλωσε ότι η ίδια ήταν τόσο φορτισμένη από την ένταση και τη χαρά της βραδιάς, ώστε δεν θυμάται με απόλυτη ακρίβεια κάθε λεπτομέρεια της συζήτησης. Όπως ανέφερε, «ήμουν τόσο απορροφημένη από όσα συνέβαιναν εκείνη τη μέρα, που νομίζω πως μιλούσαμε για το “KPop Demon Hunters”, αλλά δεν μπορώ να το πω με σιγουριά».

Το viral βίντεο οδήγησε δεκάδες χρήστες των κοινωνικών δικτύων να επιχειρήσουν ανάγνωση χειλιών, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι ο Leonardo DiCaprio αναφερόταν στο «θέμα της K pop». Η ερμηνεία αυτή ενισχύθηκε από το γεγονός ότι εκείνη τη στιγμή στην τελετή προβαλλόταν ενότητα αφιερωμένη στο animation «KPop Demon Hunters», το οποίο κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού για το τραγούδι «Golden».

Η Teyana Taylor εξήγησε ότι η ίδια πανηγύριζε με ενθουσιασμό τη βράβευση, καθώς τα παιδιά της αγαπούν την ταινία. «Ήμουν πολύ χαρούμενη όταν κέρδισαν, γιατί τα παιδιά μου λατρεύουν το “KPop Demon Hunters”. Χόρευα και ο Leonardo DiCaprio με είδε να διασκεδάζω. Εκεί ξεκίνησε όλη αυτή η συζήτηση που κατέληξε στο viral βίντεο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η ηθοποιός παραδέχθηκε ότι δεν είχε αντιληφθεί πως η στιγμή καταγραφόταν από τις κάμερες. Όπως είπε, «δεν ήξερα ότι εκείνη τη στιγμή μας τραβούσαν. Πιθανότατα γελούσα και ανταποκρινόμουν χωρίς καν να έχω πλήρη επίγνωση του τι ακριβώς έλεγε».

Σύμφωνα με την Teyana Taylor, η έντονη και παιχνιδιάρικη συμπεριφορά του Leonardo DiCaprio δεν την εξέπληξε, καθώς γνωρίζει την προσωπικότητά του εδώ και χρόνια. Θυμήθηκε μάλιστα ότι είχαν γνωριστεί για πρώτη φορά σε πάρτι γενεθλίων της Diana Ross, πολύ πριν συνεργαστούν στην ταινία του Paul Thomas Anderson. «Είναι άνθρωπος που περνάει καλά και μεταδίδει αυτή την ενέργεια», σημείωσε, προσθέτοντας ότι τον θεωρεί πια σχεδόν οικογένεια. Η αποκάλυψη αυτή έδωσε τέλος στις φήμες και επιβεβαίωσε ότι πίσω από τις υπερβολικές γκριμάτσες και τις ζωηρές χειρονομίες του Leonardo DiCaprio δεν κρυβόταν κάποιο παρασκήνιο, αλλά μια αυθόρμητη, ανάλαφρη συζήτηση για μια κινηματογραφική στιγμή που εκείνη τη βραδιά είχε ενθουσιάσει το κοινό.

We simply need to know who Leonardo DiCaprio was talking to during the commercial break at the #GoldenGlobes pic.twitter.com/iX0h0RDtPj — Entertainment Tonight (@etnow) January 12, 2026

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Από τις Χρυσές Σφαίρες στα Όσκαρ, οι μάχες που μόλις άνοιξαν

Δες κι αυτό…