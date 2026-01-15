Mad Bubble
Η Michelle Williams, ο Cillian Murphy και ο Daniel Craig σε ταινία του Damien Chazelle

Η επόμενη κινηματογραφική δουλειά του δημιουργού του «La La Land» συγκεντρώνει ένα εντυπωσιακό καστ και σηματοδοτεί μια κρίσιμη επιστροφή μετά το «Babylon»
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Michelle Williams προστίθεται επισήμως στο καστ της επόμενης ταινίας του Damien Chazelle, στην οποία έχουν ήδη συνδεθεί τα ονόματα των Cillian Murphy και Daniel Craig. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο κινηματογραφικό σχέδιο χωρίς ακόμη ανακοινωμένο τίτλο, το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του Αμερικανού σκηνοθέτη.

Το σενάριο έχει γραφτεί από τον ίδιο τον Damien Chazelle, ο οποίος θα αναλάβει και τη σκηνοθεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Deadline, η ιστορία της ταινίας εκτυλίσσεται σε ένα σωφρονιστικό ίδρυμα, αν και περισσότερες λεπτομέρειες για την πλοκή παραμένουν προς το παρόν επτασφράγιστο μυστικό. Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν αργότερα μέσα στο έτος.

Η συμμετοχή της Michelle Williams φέρεται να «κλείδωσε» λίγο πριν από την εορταστική περίοδο, ενισχύοντας περαιτέρω το κύρος της παραγωγής. Η βραβευμένη ηθοποιός, με τέσσερις υποψηφιότητες για Όσκαρ, επιστρέφει έτσι σε ένα κινηματογραφικό πρότζεκτ υψηλών απαιτήσεων, πλαισιωμένη από δύο από τους πιο αναγνωρισμένους σύγχρονους πρωταγωνιστές του Χόλιγουντ. Η εμπλοκή των Cillian Murphy και Daniel Craig είχε γίνει γνωστή ήδη από την άνοιξη του 2024, όταν αποκαλύφθηκε ότι οι δύο ηθοποιοί βρίσκονταν σε συζητήσεις για τη συμμετοχή τους.

νέος James Bond

Η νέα αυτή ταινία αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για τον σκηνοθέτη, καθώς έρχεται μετά το «Babylon», την ακριβή και φιλόδοξη αναπαράσταση των πρώτων χρόνων του Χόλιγουντ που κυκλοφόρησε το 2022 και απέτυχε εμπορικά, παρά τη συμμετοχή των Margot Robbie και Brad Pitt. Ο Damien Chazelle έχει παραδεχθεί δημόσια ότι η αποτυχία εκείνης της ταινίας επηρεάζει αναπόφευκτα τις συνθήκες χρηματοδότησης των επόμενων έργων του.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο podcast «Talking Pictures», ο Damien Chazelle είχε δηλώσει ότι «οικονομικά το ‘Babylon’ δεν λειτούργησε καθόλου» και ότι, παρότι προσπαθεί να μη σκέφτεται με αυτούς τους όρους δημιουργικά, «είναι αδύνατο να μην επηρεάζεσαι». Όπως είχε τονίσει, δεν τρέφει αυταπάτες ότι θα εξασφαλίσει σύντομα έναν προϋπολογισμό αντίστοιχο με εκείνον του «Babylon». Με τη Michelle Williams, τον Cillian Murphy και τον Daniel Craig στο επίκεντρο, η νέα ταινία του Damien Chazelle διαμορφώνεται ήδη ως ένα από τα πιο πολυσυζητημένα πρότζεκτ της επόμενης κινηματογραφικής περιόδου, τόσο για το καλλιτεχνικό της βάρος όσο και για τη σημασία της στην πορεία του ίδιου του σκηνοθέτη.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

