Armani Men’s Fall/Winter 26-27: Βελούδα, κασμίρ και ιριδίζουσες λεπτομέρειες

Ο Leo Dell’Orco αναλαμβάνει τη σκυτάλη, παντρεύοντας την κληρονομιά του Armani με μια νέα ματιά, μέσα από βελούδα, κασμίρια και διαχρονική κομψότητα

Η φετινή ανδρική συλλογή του Giorgio Armani στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου δεν ήταν απλώς μια παρουσίαση ρούχων, ήταν μια στιγμή ιστορικής σημασίας, ένα φόρο τιμής στον ίδιο τον θρύλο που δημιούργησε τον μύθο της μινιμαλιστικής, αιώνιας κομψότητας.

Η λέξη «2026», που εμφανιζόταν συνεχώς στην πασαρέλα και αλλάζει ανάλογα με την οπτική γωνία, ήταν η ιδανική μεταφορά για το ύφος της συλλογής: αμετάβλητη στην ουσία, αλλά διαρκώς ανανεωμένη στην αντίληψη, σαν να καθρεφτίζει το πνεύμα του ίδιου του Giorgio Armani.

Η δημιουργική διεύθυνση του Leo Dell’Orco, που πρόσφατα ανακοίνωσε τον γιο του, Gianluca, ως συνεργάτη του, παραμένει πιστή στις αξίες που όρισαν τον οίκο. Τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες, η αφοσίωση στον κομψό, διαχρονικό σχεδιασμό και η προσοχή στη λεπτομέρεια καθόρισαν την ταυτότητα του Armani, τώρα, η ίδια αυστηρή αισθητική φωτίζεται από νέα αντανακλάσματα, υπογραμμίζοντας την έννοια της συνεχούς εξέλιξης. Το σκηνικό της επίδειξης, με ρητές αναφορές στις iconic πασαρέλες των ’80s, θύμιζε στιγμές που ακόμα ζουν μέσα από το ντοκιμαντέρ του Martin Scorsese, Made in Milan.

Η συλλογή συνδυάζει την αυστηρή ραπτική με μια ανανεωμένη άνεση. Βελούδα, κρεπ, chenille και μετάξι κινούνται με κάθε βήμα, ενώ κασμίρια και ματ δέρματα δημιουργούν φυσική ιριδίζουσα αίσθηση, συνδυάζοντας την πολυτέλεια με τη φρεσκάδα. Η χρωματική παλέτα, διακριτική αλλά τολμηρή, μετατρέπει κλασικά γκρι, μπλε και μαύρα σε κομψές πινελιές από πράσινο ελιάς, αμέθυστο και λάπις λάζουλι, που βρίσκουν θέση ακόμη και σε γραβάτες και καρφίτσες, ολοκληρώνοντας φουσκωτά blousons, χαμηλοκουμπωμένα σακάκια, tailored πουκάμισα και επιβλητικά παλτό.

Η καινοτομία της συλλογής δεν σταματά εκεί. H συνεργασία με τον ιταλικό οίκο Alanui για το après-ski και τα πλεκτά ήταν μια έκπληξη που προσδίδει νέα διάσταση στη συλλογή. Μαλακά, υφασμάτινα πλεκτά με γεωμετρικά jacquard μοτίβα, διαθέσιμα σε ανδρική και γυναικεία έκδοση, αποδεικνύουν ότι η κληρονομιά του Armani μπορεί να συναντήσει τη φρεσκάδα και την ανεπιτήδευτη άνεση χωρίς να χάνει τη φινέτσα της.

Στο τέλος, η συλλογή των Armani Men’s Fall/Winter 2026-2027 αποδεικνύει ότι η διαχρονικότητα και η ανανέωση μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά. Κάθε κομμάτι, από το μεταξωτό denim μέχρι τα βελούδινα shearling παλτό, μοιάζει προορισμένο να γίνει κλασικό, ενώ ταυτόχρονα αφήνει χώρο για νέο φως και προσωπικό στίγμα του Leo Dell’Orco. Μια συλλογή που τιμά το παρελθόν, αλλά κοιτάζει αποφασιστικά το μέλλον, και αποδεικνύει πως το πνεύμα του Giorgio Armani ζει μέσα από κάθε ραφή, κάθε ύφασμα, κάθε λεπτομέρεια.

