20.01.2026

Γιάννης Παπαμιχαήλ – Ελένη Κολτζή: Χώρισαν μετά από 1 χρόνο γάμου

Ο ίδιος αποκάλυψε τον χωρισμό μέσα από σχόλιο στα social media
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Οριστικό τέλος φαίνεται πως μπήκε στον γάμο του Γιάννη Παπαμιχαήλ με την Ελένη Κολτζή. Οι δυο τους είχαν επισημοποιήσει τη σχέση τους με πολιτικό γάμο, που πραγματοποιήθηκε στην Πινακοθήκη Πειραιά το μεσημέρι της Τρίτης 4 Ιουνίου, έπειτα από επτά μήνες κοινής πορείας.

Παρόλα αυτά, η έγγαμη ζωή τους δεν διήρκεσε περισσότερο από έναν χρόνο. Την αποκάλυψη του χωρισμού έκανε ο ίδιος ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ.

https://www.instagram.com/john_papamichail/?hl=el

Διάβασε επίσης: Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Η ημερομηνία και το μέρος του γάμου τους

Συγκεκριμένα, αφορμή στάθηκε ένα σχόλιο που δέχτηκε σε ανάρτησή του στο Facebook, όπου γυναίκα χρήστη τον ρώτησε αν η σύζυγός του συμφωνεί με όσα δημοσιεύει και αν περνούν αρκετό χρόνο μαζί. Η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη, καθώς γνωστοποίησε ότι το ζευγάρι έχει τραβήξει χωριστούς δρόμους εδώ και έξι μήνες.

Διάβασε επίσης: Χωρισμός μετά από 8 χρόνια γάμου για τον Στράτο Τζώρτζογλου και τη Σοφία Μαριόλα

