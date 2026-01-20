Η Teyana Taylor εντυπωσιαζει με φόρεμα από ανακυκλωμένα εξαρτήματα πιάνου

Η Teyana Taylor πραγματοποίησε την πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση έπειτα από αρκετά χρόνια στο «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon», λιγότερο από μία εβδομάδα μετά τη βράβευσή της με Χρυσή Σφαίρα Β Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «One Battle After Another». Η ηθοποιός και τραγουδίστρια επέλεξε να συνδυάσει τη μουσική επιστροφή της με δύο ιδιαίτερα εντυπωσιακές ενδυματολογικές προτάσεις που τράβηξαν αμέσως τα βλέμματα.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της με τον Jimmy Fallon, όπου μίλησε για το νέο album «Escape Room» και για τη νέα της ταινία δράσης θρίλερ «The Rip», η Teyana Taylor εμφανίστηκε με γκρι δημιουργία Mugler από τη συλλογή Άνοιξη Καλοκαίρι 2026. Το σύνολο είχε σχεδιαστεί από τους Wayman Bannerman και Micah McDonald και αποτελούνταν από μεταξωτή μπλούζα με μακριά μανίκια, επάνω από την οποία φορέθηκε ματ crop top με halter ντεκολτέ και ασορτί μίντι φούστα με ενσωματωμένα hip pads.

Λίγο αργότερα, για τη ζωντανή ερμηνεία του τραγουδιού «Hard Part» μαζί με τον Lucky Daye, η Teyana Taylor άλλαξε εμφάνιση, διατηρώντας μόνο τα παπούτσια. Αυτή τη φορά εμφανίστηκε με εντυπωσιακό κρεμ φόρεμα, κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ανακυκλωμένα εξαρτήματα πιάνου. Το φόρεμα σχεδιάστηκε από τον Λονδρέζο καλλιτέχνη Maximilian Raynor και δημιουργήθηκε από υλικό προερχόμενο από απορρίμματα πιάνου της εταιρείας Hainsworth Signature Fabrics.

Η δημιουργία παρέπεμπε στη μορφή παραδοσιακής πανοπλίας, σε μια πιο ρευστή και εύθραυστη εκδοχή, ισορροπώντας ανάμεσα στη δομή και την απαλότητα. Η αισθητική της εμφάνισης συνδέθηκε άμεσα με το συναισθηματικό περιεχόμενο της μπαλάντας που ερμήνευσε η Teyana Taylor, αναδεικνύοντας τον διάλογο ανάμεσα στη μουσική και τη μόδα. Ο Maximilian Raynor χαρακτήρισε τη συνεργασία «στιγμή που δύσκολα πιστεύεις ότι συμβαίνει» και ευχαρίστησε δημόσια την Teyana Taylor για τη στήριξη σε νέους σχεδιαστές, γράφοντας ότι «δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερος άνθρωπος για να φορέσει αυτό το φόρεμα».

