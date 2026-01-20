Mad Bubble
Mad Bubble
Fashion 20.01.2026

Η Teyana Taylor εντυπωσιαζει με φόρεμα από ανακυκλωμένα εξαρτήματα πιάνου

Λίγες ημέρες μετά τη Χρυσή Σφαίρα η διάσημη καλλιτέχνις επιστρέφει δυναμικά στην τηλεόραση με δύο εμφανίσεις υψηλής αισθητικής και οικολογικού συμβολισμού
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Teyana Taylor πραγματοποίησε την πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση έπειτα από αρκετά χρόνια στο «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon», λιγότερο από μία εβδομάδα μετά τη βράβευσή της με Χρυσή Σφαίρα Β Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «One Battle After Another». Η ηθοποιός και τραγουδίστρια επέλεξε να συνδυάσει τη μουσική επιστροφή της με δύο ιδιαίτερα εντυπωσιακές ενδυματολογικές προτάσεις που τράβηξαν αμέσως τα βλέμματα.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της με τον Jimmy Fallon, όπου μίλησε για το νέο album «Escape Room» και για τη νέα της ταινία δράσης θρίλερ «The Rip», η Teyana Taylor εμφανίστηκε με γκρι δημιουργία Mugler από τη συλλογή Άνοιξη Καλοκαίρι 2026. Το σύνολο είχε σχεδιαστεί από τους Wayman Bannerman και Micah McDonald και αποτελούνταν από μεταξωτή μπλούζα με μακριά μανίκια, επάνω από την οποία φορέθηκε ματ crop top με halter ντεκολτέ και ασορτί μίντι φούστα με ενσωματωμένα hip pads.

www.instagram.com/maximilianraynor

Διάβασε επίσης: Η σχεδόν γυμνή Teyana Taylor έκλεψε την παράσταση στην εκδήλωση TIME100 Next 2025

Λίγο αργότερα, για τη ζωντανή ερμηνεία του τραγουδιού «Hard Part» μαζί με τον Lucky Daye, η Teyana Taylor άλλαξε εμφάνιση, διατηρώντας μόνο τα παπούτσια. Αυτή τη φορά εμφανίστηκε με εντυπωσιακό κρεμ φόρεμα, κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ανακυκλωμένα εξαρτήματα πιάνου. Το φόρεμα σχεδιάστηκε από τον Λονδρέζο καλλιτέχνη Maximilian Raynor και δημιουργήθηκε από υλικό προερχόμενο από απορρίμματα πιάνου της εταιρείας Hainsworth Signature Fabrics.

Η δημιουργία παρέπεμπε στη μορφή παραδοσιακής πανοπλίας, σε μια πιο ρευστή και εύθραυστη εκδοχή, ισορροπώντας ανάμεσα στη δομή και την απαλότητα. Η αισθητική της εμφάνισης συνδέθηκε άμεσα με το συναισθηματικό περιεχόμενο της μπαλάντας που ερμήνευσε η Teyana Taylor, αναδεικνύοντας τον διάλογο ανάμεσα στη μουσική και τη μόδα. Ο Maximilian Raynor χαρακτήρισε τη συνεργασία «στιγμή που δύσκολα πιστεύεις ότι συμβαίνει» και ευχαρίστησε δημόσια την Teyana Taylor για τη στήριξη σε νέους σχεδιαστές, γράφοντας ότι «δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερος άνθρωπος για να φορέσει αυτό το φόρεμα».

Διάβασε επίσης: Τι έλεγε ο Leonardo DiCaprio και έγινε viral;  Η Teyana Taylor απαντά

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
album Mugler Teyana Taylor
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Πόρτα κλείνει στο πρόσωπο της Rihanna και η αντίδρασή της «τρελαίνει» τα social media

Πόρτα κλείνει στο πρόσωπο της Rihanna και η αντίδρασή της «τρελαίνει» τα social media

20.01.2026
Επόμενο
Μπλε lip gloss: Γιατί ορκίζονται σε αυτό οι beauty influencers

Μπλε lip gloss: Γιατί ορκίζονται σε αυτό οι beauty influencers

20.01.2026

Δες επίσης

Boss energy: Τα 3 ζώδια που γεννήθηκαν για να είναι αρχηγοί
Life

Boss energy: Τα 3 ζώδια που γεννήθηκαν για να είναι αρχηγοί

20.01.2026
Kρυολόγημα: Γιατί κάποιοι το περνούν ελαφρά και άλλοι υποφέρουν
Life

Kρυολόγημα: Γιατί κάποιοι το περνούν ελαφρά και άλλοι υποφέρουν

20.01.2026
Τα fashion trends που λατρεύουν οι Ευρωπαίες για τις χειμερινές τους αποδράσεις
Fashion

Τα fashion trends που λατρεύουν οι Ευρωπαίες για τις χειμερινές τους αποδράσεις

20.01.2026
Μπλε lip gloss: Γιατί ορκίζονται σε αυτό οι beauty influencers
Beauty

Μπλε lip gloss: Γιατί ορκίζονται σε αυτό οι beauty influencers

20.01.2026
Balenciaga x Manolo Blahnik: Η συνεργασία που φέρνει την κληρονομιά του οίκου στο σήμερα
Fashion

Balenciaga x Manolo Blahnik: Η συνεργασία που φέρνει την κληρονομιά του οίκου στο σήμερα

20.01.2026
Armani Men’s Fall/Winter 26-27: Βελούδα, κασμίρ και ιριδίζουσες λεπτομέρειες
Fashion

Armani Men’s Fall/Winter 26-27: Βελούδα, κασμίρ και ιριδίζουσες λεπτομέρειες

20.01.2026
Valentino Garavani: Ο άνθρωπος που έβαψε κόκκινα τα όνειρα των κομψότερων γυναικών
Fashion

Valentino Garavani: Ο άνθρωπος που έβαψε κόκκινα τα όνειρα των κομψότερων γυναικών

20.01.2026
Τα skincare συστατικά που πρέπει να αποφεύγεις να συνδυάζεις
Beauty

Τα skincare συστατικά που πρέπει να αποφεύγεις να συνδυάζεις

20.01.2026
Jennifer Lawrence: Ο κανόνας των 15 λεπτών που κρατά ζωντανό τον γάμο της
Life

Jennifer Lawrence: Ο κανόνας των 15 λεπτών που κρατά ζωντανό τον γάμο της

20.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για τις περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες πριν καν ξεκινήσει ! Κύμα προσφυγών για το HD

Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για τις περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες πριν καν ξεκινήσει ! Κύμα προσφυγών για το HD

Τηλεθέαση: Πρώτα τα «άλλα» και την εβδομάδα 5 – 11 Ιανουαρίου 2026

Τηλεθέαση: Πρώτα τα «άλλα» και την εβδομάδα 5 – 11 Ιανουαρίου 2026

Top 10: Οι πολλοί είδαν «Survivor»

Top 10: Οι πολλοί είδαν «Survivor»

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΤΗΝ ΑΝOΧΥΡΩΤΗ ΧΩΡΑ! – Η EPPO ερευνά νέα σκάνδαλα: Οι αποκαλύψεις μας του 2018 επιβεβαιώνονται σήμερα!

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΤΗΝ ΑΝOΧΥΡΩΤΗ ΧΩΡΑ! – Η EPPO ερευνά νέα σκάνδαλα: Οι αποκαλύψεις μας του 2018 επιβεβαιώνονται σήμερα!

Μάνος Κρανίδης: Γιατί το ρεύμα στην Ελλάδα παραμένει ακριβό και ποιες είναι οι λύσεις που δεν εφαρμόζονται

Μάνος Κρανίδης: Γιατί το ρεύμα στην Ελλάδα παραμένει ακριβό και ποιες είναι οι λύσεις που δεν εφαρμόζονται

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Το πόρισμα για το FIR Αθηνών και η σιωπηλή κρίση της ψηφιακής διακυβέρνησης

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Το πόρισμα για το FIR Αθηνών και η σιωπηλή κρίση της ψηφιακής διακυβέρνησης