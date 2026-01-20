Mad Bubble
Μπλε lip gloss: Γιατί ορκίζονται σε αυτό οι beauty influencers

Το blue lip gloss επιστρέφει από τα ’90s και γίνεται το απόλυτο beauty trend του 2026, χαρίζοντας φυσικό όγκο και λάμψη
Μαρία Χατζηγιάννη

Τι θα γινόταν αν το μυστικό για πιο γεμάτα και λαμπερά χείλη κρυβόταν σε ένα μοναδικό χρώμα; Αυτή είναι η υπόσχεση του μπλε lip gloss, του νέου προϊόντος ομορφιάς που υπόσχεται να αναδείξει φυσικά τα χείλη.

Στη δεκαετία του ’90, το blue lip gloss ήταν ήδη ένα αναγνωρισμένο μυστικό των makeup artists. Το χρησιμοποιούσαν για να τονίζουν τα χείλη διάσημων fashion και pop icons όπως η Kate Moss και η Naomi Campbell. Το ψυχρό του χρώμα δεν ήταν απλώς μια παιχνιδιάρικη επιλογή, ήταν ένα έξυπνο οπτικό τρικ που αιχμαλωτίζει το φως και προσθέτει ένταση στα χείλη.

https://www.instagram.com/devacassel/

Σε μια εποχή που κυριαρχούσαν οι γυαλιστερές και καθρεφτίζουσες υφές, ενσάρκωνε την εμμονή με τη λάμψη πριν αυτή γίνει mainstream. Το μπλε, σχεδόν αόρατο όταν εφαρμόζεται, εξουδετερώνει τους πολύ θερμούς τόνους, αφήνοντας τα χείλη να φαίνονται πιο καθαρά, λεία και σμιλευμένα. Ήταν ένα σύμβολο μοντέρνας και ελαφρώς επαναστατικής ομορφιάς, που φλέρταρε με τη minimal και futurist αισθητική της δεκαετίας, αποδεικνύοντας ότι τα ’90s ήταν μπροστά από την εποχή τους στον χώρο του beauty.

Σήμερα, το μπλε lip gloss επιστρέφει και αποτελεί το νέο trend για όσες θέλουν πιο γεμάτα χείλη με φυσικό αποτέλεσμα. Το μυστικό είναι να επιλέξετε ένα διάφανο, σχεδόν υδατώδες gloss που δημιουργεί φωτεινό πέπλο αντί για έντονο χρώμα. Εφαρμοσμένο στο κέντρο των χειλιών, χαρίζει διακριτικό αλλά σύγχρονο όγκο, ενώ ο παγωμένος υποτόνος του αιχμαλωτίζει το φως.

@not_another_hanna What’s your fav blue gloss?! @KIKO Milano #makeup #beauty #lipgloss #makeupreview ♬ original sound – Another Hanna


Για ένα πιο σύγχρονο look, συνδυάστε το με καθαρό, φυσικό πρόσωπο, αφήνοντας τα χείλη να γίνουν το κεντρικό σημείο του μακιγιάζ. Ταιριάζει επίσης με γυμνά ή ελαφρώς ιριδίζοντα μάτια σε μαργαριταρένιες ή απαλές ασημένιες αποχρώσεις. Για τις πιο τολμηρές, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως top coat πάνω από nude ή ψυχρές καφέ αποχρώσεις, δημιουργώντας ένα vintage ombré εφέ που κερδίζει τα βλέμματα.

Το μπλε lip gloss δεν είναι απλώς ένα προϊόν, αλλά η απόλυτη πινελιά για λαμπερά, αιθέρια και γεμάτα χείλη το 2026, συνδυάζοντας την κλασική αισθητική των ’90s με το σύγχρονο avant-garde beauty.

3 προϊόντα να αγοράσεις

MAC cosmetics

NYX Professional Makeup

Rem Beauty

