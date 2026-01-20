Mad Bubble
Mad Bubble
Fashion 20.01.2026

Balenciaga x Manolo Blahnik: Η συνεργασία που φέρνει την κληρονομιά του οίκου στο σήμερα

Η Pre-Fall 2026 συλλογή του Balenciaga παρουσιάζει τη συνεργασία με τον Manolo Blahnik, συνδυάζοντας την κληρονομιά του οίκου με τη διαχρονική κομψότητα
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Pre-Fall 2026 συλλογή του οίκου Balenciaga, με τίτλο Body and Being, φέρνει στο προσκήνιο την εξερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στο ένδυμα και το ανθρώπινο σώμα, ενώ παράλληλα σηματοδοτεί την ολοένα πιο προσωπική σφραγίδα του Pierpaolo Piccioli ως καλλιτεχνικού διευθυντή. Η παρουσίαση της συλλογής δεν πέρασε απαρατήρητη, κυρίως χάρη σε μια αποκάλυψη που ξεχώρισε: την exclusive συνεργασία του Balenciaga με τον διάσημο σχεδιαστή υποδημάτων Manolo Blahnik.

Η συνεργασία αυτή ενσωματώνει στοιχεία κληρονομιάς του Cristóbal Balenciaga και της προηγούμενης εποχής Demna, ενώ παράλληλα αποτυπώνει την αισθητική του Piccioli, με έμφαση στη λεπτομέρεια και την τεχνική. Η capsule συλλογή περιλαμβάνει τρία νέα σχέδια υποδημάτων, με ψηλά κοψίματα εμπνευσμένα από το γυναικείο σώμα, σατέν υφές και κομψά κρύσταλλα. Η signature απόχρωση Balenciaga grey κυριαρχεί στην επένδυση των παπουτσιών, ενώ τα σχέδια περιλαμβάνουν ένα mule με χαμηλό τακούνι και ένα slingback με δύο διαφορετικά, ψηλότερα τακούνια.

Σύμφωνα με το statement της συλλογής, πρόκειται για μια «ανταλλαγή βασισμένη σε κοινές αξίες και αμοιβαίο θαυμασμό για την παράδοση της υψηλής ραπτικής», που αναδεικνύει τη δέσμευση του οίκου Balenciaga στη δεξιοτεχνία και την ιδιαίτερη προσέγγιση του Piccioli. Ο Manolo Blahnik, από την πλευρά του, δήλωσε πως η συνεργασία αποτελεί προσωπική εκπλήρωση ονείρου ζωής, καθώς η σύνδεσή του με τον Cristóbal Balenciaga και την ισπανική του κουλτούρα είναι βαθιά ριζωμένη.

Η Pre-Fall 2026 συλλογή Body and Being και η capsule συνεργασία με τον Manolo Blahnik όχι μόνο ανανεώνουν το στιλιστικό λεξιλόγιο του Balenciaga, αλλά υπογραμμίζουν και τη σημασία του χρόνου και της αφοσίωσης στη δημιουργία, υπενθυμίζοντας πως η μόδα είναι μια συνεχής ισορροπία ανάμεσα στην κληρονομιά και τη σύγχρονη αισθητική.

