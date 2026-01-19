Mad Bubble
Τα χρώματα που θα «εκτοξεύσουν» τη ντουλάπα σου το 2026

gkri_outfit

Οι ουδέτερες αποχρώσεις αποτελούν τη βάση κάθε σύγχρονης γκαρνταρόμπας, όμως τα έντονα χρώματα παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση κομψών και ενδιαφερόντων συνόλων. Τα χρώματα προστίθενται με μελετημένο τρόπο, είτε μέσα από statement κομμάτια όπως παλτό και πλεκτά, είτε με μικρές πινελιές σε αξεσουάρ όπως τσάντες και κασκόλ, αναδεικνύοντας το προσωπικό στυλ.

Το 2025 παρατηρήθηκε μια αύξηση στη χρήση ζωντανών αποχρώσεων, από butter yellow και ώχρα μέχρι χακί, ενώ οι προβλέψεις για το 2026 δείχνουν ότι αυτά τα χρώματα θα συνεχίσουν να συνδυάζονται με κλασικά ουδέτερα, φέρνοντας ζωντάνια και φρεσκάδα σε κάθε εμφάνιση, ακόμα και τους πιο κρύους μήνες του χρόνου.

xristougenniatiko_outfit
https://www.instagram.com/amaliefischer/

Κρεμ

Οι απαλές κρεμ αποχρώσεις προσφέρουν φρεσκάδα και ευκολία στη χρήση, ειδικά κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Από εκρού τζιν έως πλεκτά και φορέματα, αυτή η απόχρωση προσθέτει βάθος στα σύνολα, αντικαθιστώντας τις πιο βαριές σκούρες επιλογές. Παλτό και αξεσουάρ σε κρεμ χρώμα αποτελούν κομμάτια-κλειδιά για κάθε κομψή εμφάνιση.

krem
https://www.instagram.com/annelauremais/

Σοκολατί

Το σοκολατί έχει καθιερωθεί ως βασικό ουδέτερο χρώμα με πλούτο και βάθος. Από παλτό και πλεκτά μέχρι τσάντες και παπούτσια, η γκάμα του καφέ φέρνει ζεστασιά στα χειμερινά σύνολα και συνεχίζει να κυριαρχεί στις τάσεις του 2026, μαζί με αποχρώσεις καφέ και καμήλας για την άνοιξη.

sokolati
https://www.instagram.com/chloe_harrouche_/?hl=en

Vintage γκρι

Το βαθύ γκρι είναι μια σταθερή επιλογή για κάθε ντουλάπα, από πλεκτά και πανωφόρια μέχρι tailored παντελόνια. Αυτή η πλούσια απόχρωση αντικαθιστά τα πιο casual γκρι, προσδίδοντας κομψότητα και πολυπλοκότητα στα σύνολα.

gkri_poulover
https://www.instagram.com/cvseev/

Βαθύ μαύρο

Το μαύρο παραμένει η πιο αξιόπιστη επιλογή για καθημερινή κομψότητα. Από μικρά μαύρα φορέματα έως κομψά παλτό και αξεσουάρ, το μαύρο επιτρέπει άπειρους συνδυασμούς, δημιουργώντας μονοχρωμίες ή αντιθέσεις και εξασφαλίζοντας διαχρονικότητα.

xristougenna_outfit
https://www.instagram.com/amalielundbek/

Black cherry

Το βαθύ μπουρντό ή μαύρο κεράσι είναι μια σκούρα, εκλεπτυσμένη απόχρωση που προσθέτει ένταση και πολυπλοκότητα στα σύνολα. Συνδυάζεται εύκολα με ουδέτερους τόνους και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ρούχα ή αξεσουάρ για να δώσει μία πιο δραματική και κομψή πινελιά.

burgundy_outfit
https://www.instagram.com/chlce/

Πράσινο

Το πράσινο, σε αποχρώσεις χακί και ελιάς, κάνει δυναμική επιστροφή και φέρνει έναν φυσικό, οργανικό τόνο στα σύνολα. Πρόκειται για μια χρωματική τάση που συνδυάζεται εύκολα και προσδίδει φρεσκάδα, ιδανική για την άνοιξη αλλά και τους υπόλοιπους μήνες, σε ρούχα και αξεσουάρ.

prasino_fashion
https://www.instagram.com/juliesfi/

