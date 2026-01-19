Mad Bubble
Πέθανε ο Roger Allers, συνδημιουργός του The Lion King, σε ηλικία 76 ετών

Ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος που σημάδεψε την αναγέννηση του animation της Disney αφήνει πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Roger Allers, ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της σύγχρονης ιστορίας του animation και συνσκηνοθέτης της εμβληματικής ταινίας «The Lion King», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στον κόσμο του κινηματογράφου και ιδιαίτερα στην οικογένεια της Disney.

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε ο Dave Bossert, έμπειρος επόπτης οπτικών εφέ και στενός συνεργάτης του, ο οποίος αποχαιρέτησε δημόσια τον φίλο του με λόγια βαθιάς συγκίνησης. Όπως έγραψε, «είμαι βαθιά συντετριμμένος από την είδηση ότι ο φίλος μας Roger Allers ξεκίνησε το επόμενο ταξίδι του. Ανταλλάσσαμε μηνύματα μόλις την περασμένη εβδομάδα, ενώ ταξίδευε στην Αίγυπτο, και αυτό κάνει την απώλεια να μοιάζει ακόμη πιο αληθινή και σκληρή. Ο Roger Allers ήταν ένας εξαιρετικά χαρισματικός καλλιτέχνης και κινηματογραφιστής, ένας πραγματικός πυλώνας της αναγέννησης του animation της Disney».

Ο Roger Allers υπήρξε συνσκηνοθέτης του «The Lion King» μαζί με τον Rob Minkoff, μιας ταινίας που θεωρείται μέχρι σήμερα μία από τις κορυφαίες δημιουργίες στο κατάλογο των κινουμένων σχεδίων της Disney. Η ταινία κυκλοφόρησε το 1994 και σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία, συγκεντρώνοντας 771 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως στην αρχική κινηματογραφική της διαδρομή. Το ριμέικ του 2019 ξεπέρασε τα 1.6 δισεκατομμύρια δολάρια και συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο εμπορικές ταινίες όλων των εποχών.

Πέρα από το «The Lion King», ο Roger Allers υπέγραψε τη σκηνοθεσία της ταινίας «Open Season» το 2006 και της μικρού μήκους δημιουργίας «The Little Matchgirl», η οποία έφτασε μέχρι την υποψηφιότητα για Όσκαρ. Παράλληλα, εργάστηκε ως σεναριογράφος και υπεύθυνος ανάπτυξης ιστορίας σε σημαντικές παραγωγές της Disney, ανάμεσα στις οποίες τα «Aladdin», «The Emperor’s New Groove» και «Brother Bear», ενώ συνέβαλε και στην ταινία «The Lion King 1 1/2».

Η απώλεια του Roger Allers σηματοδοτεί το τέλος μιας σημαντικής διαδρομής στη χρυσή εποχή του animation, αφήνοντας πίσω έναν δημιουργό που συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης κινηματογραφικής αφήγησης και στη δημιουργία έργων που συνεχίζουν να συγκινούν μικρούς και μεγάλους σε ολόκληρο τον κόσμο.

