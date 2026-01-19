Mad Bubble
Το τρυφερό μήνυμα του Barack Obama για τα γενέθλια της Michelle

Η ανάρτηση στο Instagram και οι ευχές από Julia Roberts και Sharon Stone για την πρώην πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Michelle Obama γιόρτασε τα 62α γενέθλιά της το Σάββατο 17 Ιανουαρίου και ο Barack Obama φρόντισε να μετατρέψει την ημέρα σε δημόσια επίδειξη αγάπης, μοιράζοντας στον λογαριασμό του στο Instagram μια τρυφερή ανάρτηση αφιερωμένη στη σύζυγό του. Ο Barack Obama δημοσίευσε φωτογραφία όπου εμφανίζεται δίπλα στη Michelle Obama, με τους δύο συζύγους χαλαρούς και χαμογελαστούς να κοιτούν τον φακό. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε «χρόνια πολλά στη γυναίκα που φωτίζει κάθε χώρο στον οποίο μπαίνει» και κατέληξε με τη φράση «σε αγαπώ Miche», αποκαλύπτοντας το τρυφερό υποκοριστικό με το οποίο αποκαλεί τη σύζυγό του. Η Michelle Obama δεν άργησε να απαντήσει δημόσια, ευχαριστώντας τον Barack Obama για την αφιέρωση και γράφοντας «σε αγαπώ Barack Obama ευχαριστώ πολύ για τις υπέροχες ευχές γενεθλίων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: H Rihanna αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για 4o παιδί το 2026

Στη φωτογραφία που μοιράστηκε ο Barack Obama, η Michelle Obama εμφανίζεται με τα μαλλιά τραβηγμένα προς τα πίσω και φορώντας μπλε τοπ. Τις τελευταίες εβδομάδες η Michelle Obama είχε εντυπωσιάσει με μια σειρά κομψών εμφανίσεων, ωστόσο για τη συγκεκριμένη ημέρα ο Barack Obama επέλεξε μια πιο λιτή και διακριτική εμφάνιση. Ο Barack Obama φορούσε λευκό πουκάμισο με ανοιχτά τα πρώτα κουμπιά, σε ένα στιγμιότυπο που απέπνεε οικειότητα και ηρεμία. Η ανάρτηση προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων από γνωστές προσωπικότητες της διεθνούς σκηνής. Η Julia Roberts έγραψε «χρόνια πολλά σήμερα και κάθε ημέρα», ενώ η Sharon Stone σχολίασε ότι «αυτή είναι φωτογραφία για κορνίζα». Η Jennifer Hudson πρόσθεσε τις δικές της ευχές, στέλνοντας ένα απλό αλλά θερμό «χρόνια πολλά».

Η ημέρα των γενεθλίων της Michelle Obama εξελίχθηκε έτσι σε μια μικρή γιορτή αγάπης και εκτίμησης, με δεκάδες μηνύματα να κατακλύζουν την ανάρτηση και να αναδεικνύουν τη διαχρονική σχέση του ζευγαριού που εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για την αμερικανική δημόσια ζωή.

Διάβασε επίσης: Ο Barack Obama αποκαλύπτει τα αγαπημένα του τραγούδια για το 2025

