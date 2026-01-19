Mad Bubble
Mad Bubble
Celeb News 19.01.2026

Μα τι τους έπιασε; Ο λόγος που οι διάσημοι επιστρέφουν… στο 2016

Πώς το 2026 μετατράπηκε στο νέο 2016 και γιατί χρήστες και celebrities αναβιώνουν εικόνες και στιγμές μιας άλλης ψηφιακής εποχής
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Δέκα χρόνια μετά το 2016, το διαδίκτυο μοιάζει να επιχειρεί μια συλλογική επιστροφή στο παρελθόν, μετατρέποντας τις πρώτες ημέρες του 2026 σε έναν απρόσμενο φόρο τιμής σε μια χρονιά που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στη σύγχρονη ποπ κουλτούρα. Από τις πρώτες ώρες της νέας χρονιάς, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακλύστηκαν από αναρτήσεις που χαρακτήριζαν το 2026 ως «το νέο 2016», συνοδευόμενες από παλιές φωτογραφίες, βίντεο και εικόνες που αναβίωναν το ύφος και τη διάθεση εκείνης της περιόδου.

Η τάση γεννήθηκε σχεδόν ταυτόχρονα με την αλλαγή του χρόνου, όταν χρήστες του Instagram και του TikTok άρχισαν να μοιράζονται στιγμές από το 2016, συχνά με φίλτρα που είχαν κυριαρχήσει τότε, όπως το εμβληματικό φίλτρο του Ρίο ντε Τζανέιρο στο Instagram. Μέσα σε λίγες ώρες, το hashtag 2016 ξεπέρασε τις 1.700.000 αναρτήσεις στο TikTok, αποδεικνύοντας ότι η νοσταλγία εξακολουθεί να αποτελεί ισχυρή κινητήρια δύναμη της ψηφιακής κουλτούρας.

Bella Hadid. Bella Hadid/SnapChat

Διάβασε επίσης: Οι σειρές που θα σε κάνουν να «κολλήσεις» το 2026

Στον πυρήνα της τάσης βρίσκεται η αίσθηση μιας πιο απλής εποχής, όπως την περιγράφουν πολλοί χρήστες. Το 2016 επανέρχεται στη συλλογική μνήμη ως χρονιά λιγότερο φορτισμένη, με πιο αθώα αισθητική και με μια διαφορετική σχέση με τα κοινωνικά δίκτυα, σε μια εποχή πριν την πλήρη κυριαρχία της σημερινής ψηφιακής υπερπληροφόρησης.

Η αναβίωση αυτή δεν περιορίστηκε στους απλούς χρήστες. Σημαντικές παρουσίες της διεθνούς showbiz συμμετείχαν ενεργά στο trend, δημοσιεύοντας υλικό από το προσωπικό τους αρχείο. Η Kendall Jenner, η Ariana Grande και η Taylor Swift εμφανίστηκαν ανάμεσα στα πρόσωπα που μοιράστηκαν στιγμές από εκείνη τη δεκαετία.

Ιδιαίτερη απήχηση είχε η ανάρτηση της Hailey Bieber, η οποία δημοσίευσε βίντεο στο TikTok συγχρονίζοντας τα χείλη της με το τραγούδι «I Want» του MadeinTYO, παρουσία της Kendall Jenner και της Justine Skye.

Στη λεζάντα έγραψε «BBLU 2016», αναφορά στο «Bad B… Link Up», και οι ακόλουθοι κατέκλυσαν τα σχόλια με παλιές φωτογραφίες της παρέας από εκείνη τη χρονιά.

Αντίστοιχα, ο Charlie Puth συμμετείχε στην τάση δημοσιεύοντας βίντεο στο οποίο τραγουδά το «We Don’t Talk Anymore», το τραγούδι που είχε κυκλοφορήσει το 2016 σε συνεργασία με τη Selena Gomez.

Στη λεζάντα έγραψε «Άκουσα ότι ξαναγίναμε 2016», αποτυπώνοντας με μία φράση το πνεύμα της ψηφιακής επιστροφής.

Η αναδρομή στο 2016 συνοδεύτηκε και από την επαναφορά χαρακτηριστικών στιγμών της εποχής, όπως το φίλτρο σκύλου του Snapchat, το bottle flip challenge και τα αξεσουάρ που είχαν κυριαρχήσει στη μόδα, από chokers έως skinny jeans και δαντελένια bralettes. Παράλληλα, τραγούδια όπως «Panda» του Desiigner, «Black Beatles» των Rae Sremmurd, «Lean On» των DJ Snake και Major Lazer, «Starboy» του The Weeknd και «Love Yourself» γνώρισαν νέα άνθηση στο TikTok, λειτουργώντας ως μουσικό υπόβαθρο της νοσταλγικής αφήγησης.

Το 2016 υπήρξε χρονιά με έντονο πολιτιστικό και κοινωνικό αποτύπωμα. Ήταν η χρονιά του Brexit, των προεδρικών εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες και μιας σειράς απωλειών σημαντικών μορφών της τέχνης και του αθλητισμού, όπως ο Alan Rickman, ο Gene Wilder, η Carrie Fisher, ο Prince, ο George Michael και ο Muhammad Ali. Την ίδια χρονιά, το Pokémon Go μετέτρεψε τις πόλεις σε πεδία ψηφιακού κυνηγιού, ενώ το «Lemonade» της Beyoncé και το «Bleachella» της Taylor Swift σφράγισαν τη μουσική και τη μόδα.

Παρά το γεγονός ότι το 2016 είχε συνδεθεί τότε και με αρνητικά γεγονότα, στο συλλογικό ψηφιακό φαντασιακό επιστρέφει σήμερα ως σύμβολο ανεμελιάς και δημιουργικής ελευθερίας. Η τάση του 2026 δείχνει πως, σε περιόδους αβεβαιότητας και ταχύτατων αλλαγών, η επιστροφή σε γνώριμες εικόνες λειτουργεί ως καταφύγιο. Το 2016 μπορεί να απέχει πλέον μια δεκαετία, όμως η δυναμική του παραμένει ζωντανή, αποδεικνύοντας ότι στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή το παρελθόν δεν χάνεται ποτέ, απλώς επιστρέφει με νέο φίλτρο και νέα αφήγηση.

Διάβασε επίσης: Οι 20 πολυαναμενόμενες ταινίες του 2026

