Mad Bubble
Mad Bubble
Streaming News 19.01.2026

Ο Matt Damon αποκαλύπτει τις οδηγίες του Netflix προς τους δημιουργούς

Ο Matt Damon και ο Ben Affleck μιλούν για το πώς η πλατφόρμα αλλάζει τη δομή των ταινιών καθώς οι θεατές παρακολουθούν με το κινητό στο χέρι
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Σε μια αποκαλυπτική συζήτηση για το μέλλον του κινηματογράφου στην εποχή του streaming, ο Matt Damon αποκάλυψε ότι το Netflix δίνει συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές στους δημιουργούς, προσαρμόζοντας τη δομή των ταινιών στη νέα πραγματικότητα των θεατών που παρακολουθούν με το κινητό στο χέρι. Ο Matt Damon και ο Ben Affleck εμφανίστηκαν πρόσφατα στην εκπομπή «Joe Rogan Experience» με αφορμή την προώθηση της νέας τους ταινίας «The Rip», στην οποία πρωταγωνιστούν και οι δύο για λογαριασμό του Netflix. Οι δύο παλιοί φίλοι και συνεργάτες μίλησαν ανοιχτά για τον τρόπο με τον οποίο η πλατφόρμα επηρεάζει πλέον τη δραματουργία και τη ροή των σύγχρονων ταινιών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Matt Damon: Η συνεργασία με τον Clint Eastwood έγινε μάθημα ζωής

Ο Matt Damon εξήγησε ότι η εμπειρία θέασης στο σπίτι διαφέρει ριζικά από εκείνη της κινηματογραφικής αίθουσας. Όπως ανέφερε, «ο θεατής δίνει ένα πολύ διαφορετικό επίπεδο προσοχής όταν παρακολουθεί μια ταινία στο σπίτι σε σύγκριση με το σινεμά». Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, το Netflix ζητά από τους δημιουργούς να μεταφέρουν τις εντυπωσιακές σκηνές δράσης στα πρώτα λεπτά της ταινίας, ώστε να κρατήσουν τον θεατή καθηλωμένο από την αρχή. Ακόμη πιο χαρακτηριστική ήταν η αναφορά του Matt Damon στις συζητήσεις που γίνονται στα παρασκήνια για την επανάληψη της πλοκής. Όπως είπε, «υπάρχουν συζητήσεις για το αν πρέπει να επαναλαμβάνεται η πλοκή τρεις ή τέσσερις φορές μέσα στον διάλογο, επειδή πολλοί άνθρωποι είναι στο κινητό τους την ώρα που βλέπουν την ταινία».

Ο Matt Damon υπενθύμισε τον κλασικό κανόνα της κινηματογραφικής αφήγησης στις ταινίες δράσης, λέγοντας ότι «ο παραδοσιακός τρόπος που μάθαμε να φτιάχνουμε μια ταινία δράσης προβλέπει τρεις μεγάλες σκηνές, μία στην αρχή, μία στη μέση και μία στο τέλος, όπου επενδύεται και το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού». Σήμερα όμως, όπως σημείωσε, οι πλατφόρμες ζητούν «μια μεγάλη σκηνή ήδη στα πρώτα 5 λεπτά, για να μείνει ο θεατής». Στη συζήτηση παρενέβη και ο Ben Affleck, εκφράζοντας μια πιο επιφυλακτική στάση απέναντι στη λεγόμενη συνταγή επιτυχίας του Netflix. Ο Ben Affleck έφερε ως παράδειγμα τη σειρά «Adolescence», τονίζοντας ότι «δεν ακολούθησε κανένα από αυτά και είναι εξαιρετική». Όπως είπε χαρακτηριστικά, «είναι σκοτεινή, τραγική και έντονη, με μεγάλες σιωπές και πλάνα όπου δεν συμβαίνει τίποτα, και παρ’ όλα αυτά λειτουργεί άψογα».

Ο Matt Damon αναγνώρισε ότι τέτοιες περιπτώσεις αποτελούν μάλλον την εξαίρεση, ενώ ο Ben Affleck υποστήριξε ότι η επιτυχία της σειράς αποδεικνύει πως «δεν είναι απαραίτητο να ακολουθείς αυτά τα τεχνάσματα για να ικανοποιήσεις το κοινό». Οι δηλώσεις των δύο ηθοποιών και δημιουργών φωτίζουν μια νέα πραγματικότητα για τη βιομηχανία του κινηματογράφου, όπου η προσοχή του θεατή έχει μετατραπεί σε βασικό παράγοντα διαμόρφωσης της αφήγησης και όπου οι πλατφόρμες καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στην καλλιτεχνική ελευθερία και στις συνήθειες ενός κοινού που παρακολουθεί όλο και πιο συχνά με το βλέμμα στραμμένο στην οθόνη του κινητού.

Διάβασε επίσης: Matt Damon: Η εντυπωσιακή μεταμόρφωση για τo «The Odyssey» – Έχασε 15 κιλά

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
BEN AFFLECK Matt Damon netflix
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Μα τι τους έπιασε; Ο λόγος που οι διάσημοι επιστρέφουν… στο 2016

Μα τι τους έπιασε; Ο λόγος που οι διάσημοι επιστρέφουν… στο 2016

19.01.2026
Επόμενο
Τι και αν έπεσαν τίτλοι τέλους; Το συμπάν του  Stranger Things μεγαλώνει με 2 νέες σειρές

Τι και αν έπεσαν τίτλοι τέλους; Το συμπάν του  Stranger Things μεγαλώνει με 2 νέες σειρές

19.01.2026

Δες επίσης

Τι και αν έπεσαν τίτλοι τέλους; Το συμπάν του  Stranger Things μεγαλώνει με 2 νέες σειρές
Cinema

Τι και αν έπεσαν τίτλοι τέλους; Το συμπάν του  Stranger Things μεγαλώνει με 2 νέες σειρές

19.01.2026
Πέθανε ο Roger Allers, συνδημιουργός του The Lion King, σε ηλικία 76 ετών
Cinema

Πέθανε ο Roger Allers, συνδημιουργός του The Lion King, σε ηλικία 76 ετών

19.01.2026
Η Emilia Clarke έσπασε πλευρά στα γυρίσματα της ταινίας Ponies
Cinema

Η Emilia Clarke έσπασε πλευρά στα γυρίσματα της ταινίας Ponies

19.01.2026
«Emily in Athens;»: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης «επιβεβαίωσε» με τρόπο τη νέα σεζόν
Cinema

«Emily in Athens;»: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης «επιβεβαίωσε» με τρόπο τη νέα σεζόν

19.01.2026
Matt Damon: Η συνεργασία με τον Clint Eastwood έγινε μάθημα ζωής
Cinema

Matt Damon: Η συνεργασία με τον Clint Eastwood έγινε μάθημα ζωής

19.01.2026
Η συμβουλή που δίνει η Sigourney Weaver στους νέους ηθοποιούς
Cinema

Η συμβουλή που δίνει η Sigourney Weaver στους νέους ηθοποιούς

19.01.2026
Η Cate Blanchett  στο καστ του How to Train Your Dragon 2
Cinema

Η Cate Blanchett  στο καστ του How to Train Your Dragon 2

19.01.2026
Ο Joachim Trier κυρίαρχος στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου με το «Sentimental Value»
Cinema

Ο Joachim Trier κυρίαρχος στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου με το «Sentimental Value»

18.01.2026
Η Jennifer Lawrence αποκαλύπτει τον ρόλο που έχασε γιατί… δεν ήταν αρκετά όμορφη
Cinema

Η Jennifer Lawrence αποκαλύπτει τον ρόλο που έχασε γιατί… δεν ήταν αρκετά όμορφη

18.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΤΗΝ ΑΝOΧΥΡΩΤΗ ΧΩΡΑ! – Η EPPO ερευνά νέα σκάνδαλα: Οι αποκαλύψεις μας του 2018 επιβεβαιώνονται σήμερα!

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΤΗΝ ΑΝOΧΥΡΩΤΗ ΧΩΡΑ! – Η EPPO ερευνά νέα σκάνδαλα: Οι αποκαλύψεις μας του 2018 επιβεβαιώνονται σήμερα!

Μάνος Κρανίδης: Γιατί το ρεύμα στην Ελλάδα παραμένει ακριβό και ποιες είναι οι λύσεις που δεν εφαρμόζονται

Μάνος Κρανίδης: Γιατί το ρεύμα στην Ελλάδα παραμένει ακριβό και ποιες είναι οι λύσεις που δεν εφαρμόζονται

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Το πόρισμα για το FIR Αθηνών και η σιωπηλή κρίση της ψηφιακής διακυβέρνησης

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Το πόρισμα για το FIR Αθηνών και η σιωπηλή κρίση της ψηφιακής διακυβέρνησης