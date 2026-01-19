Ο Matt Damon αποκαλύπτει τις οδηγίες του Netflix προς τους δημιουργούς

Σε μια αποκαλυπτική συζήτηση για το μέλλον του κινηματογράφου στην εποχή του streaming, ο Matt Damon αποκάλυψε ότι το Netflix δίνει συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές στους δημιουργούς, προσαρμόζοντας τη δομή των ταινιών στη νέα πραγματικότητα των θεατών που παρακολουθούν με το κινητό στο χέρι. Ο Matt Damon και ο Ben Affleck εμφανίστηκαν πρόσφατα στην εκπομπή «Joe Rogan Experience» με αφορμή την προώθηση της νέας τους ταινίας «The Rip», στην οποία πρωταγωνιστούν και οι δύο για λογαριασμό του Netflix. Οι δύο παλιοί φίλοι και συνεργάτες μίλησαν ανοιχτά για τον τρόπο με τον οποίο η πλατφόρμα επηρεάζει πλέον τη δραματουργία και τη ροή των σύγχρονων ταινιών.

Ο Matt Damon εξήγησε ότι η εμπειρία θέασης στο σπίτι διαφέρει ριζικά από εκείνη της κινηματογραφικής αίθουσας. Όπως ανέφερε, «ο θεατής δίνει ένα πολύ διαφορετικό επίπεδο προσοχής όταν παρακολουθεί μια ταινία στο σπίτι σε σύγκριση με το σινεμά». Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με τον ίδιο, το Netflix ζητά από τους δημιουργούς να μεταφέρουν τις εντυπωσιακές σκηνές δράσης στα πρώτα λεπτά της ταινίας, ώστε να κρατήσουν τον θεατή καθηλωμένο από την αρχή. Ακόμη πιο χαρακτηριστική ήταν η αναφορά του Matt Damon στις συζητήσεις που γίνονται στα παρασκήνια για την επανάληψη της πλοκής. Όπως είπε, «υπάρχουν συζητήσεις για το αν πρέπει να επαναλαμβάνεται η πλοκή τρεις ή τέσσερις φορές μέσα στον διάλογο, επειδή πολλοί άνθρωποι είναι στο κινητό τους την ώρα που βλέπουν την ταινία».

Ο Matt Damon υπενθύμισε τον κλασικό κανόνα της κινηματογραφικής αφήγησης στις ταινίες δράσης, λέγοντας ότι «ο παραδοσιακός τρόπος που μάθαμε να φτιάχνουμε μια ταινία δράσης προβλέπει τρεις μεγάλες σκηνές, μία στην αρχή, μία στη μέση και μία στο τέλος, όπου επενδύεται και το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού». Σήμερα όμως, όπως σημείωσε, οι πλατφόρμες ζητούν «μια μεγάλη σκηνή ήδη στα πρώτα 5 λεπτά, για να μείνει ο θεατής». Στη συζήτηση παρενέβη και ο Ben Affleck, εκφράζοντας μια πιο επιφυλακτική στάση απέναντι στη λεγόμενη συνταγή επιτυχίας του Netflix. Ο Ben Affleck έφερε ως παράδειγμα τη σειρά «Adolescence», τονίζοντας ότι «δεν ακολούθησε κανένα από αυτά και είναι εξαιρετική». Όπως είπε χαρακτηριστικά, «είναι σκοτεινή, τραγική και έντονη, με μεγάλες σιωπές και πλάνα όπου δεν συμβαίνει τίποτα, και παρ’ όλα αυτά λειτουργεί άψογα».

Ο Matt Damon αναγνώρισε ότι τέτοιες περιπτώσεις αποτελούν μάλλον την εξαίρεση, ενώ ο Ben Affleck υποστήριξε ότι η επιτυχία της σειράς αποδεικνύει πως «δεν είναι απαραίτητο να ακολουθείς αυτά τα τεχνάσματα για να ικανοποιήσεις το κοινό». Οι δηλώσεις των δύο ηθοποιών και δημιουργών φωτίζουν μια νέα πραγματικότητα για τη βιομηχανία του κινηματογράφου, όπου η προσοχή του θεατή έχει μετατραπεί σε βασικό παράγοντα διαμόρφωσης της αφήγησης και όπου οι πλατφόρμες καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στην καλλιτεχνική ελευθερία και στις συνήθειες ενός κοινού που παρακολουθεί όλο και πιο συχνά με το βλέμμα στραμμένο στην οθόνη του κινητού.

