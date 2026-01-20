Ο Χρήστος Σαντικάι στο OK!: «Η πρώτη προσωπική δουλειά θα είναι όλη δική μου, όπως με ξέρουν τα τελευταία χρόνια»

Ο Χρήστος Σαντικάι στο OK! με τον Θέμη Γεωργαντά μιλάει για τα νέα του τραγούδια, τα live και την πρώτη προσωπική δισκογραφική δουλειά

Ο τραγουδιστής Χρήστος Σαντικάι βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή OK! και συμμετείχε στην ενότητα «Themis is Calling», όπου ο Θέμης Γεωργαντάς παίρνει τηλέφωνο αγαπημένους φίλους και τους αιφνιδιάζει, ακολουθούμενης από σύντομα παιχνίδια γρήγορων ερωτήσεων.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη μουσική πορεία του καλλιτέχνη και στα νέα του σχέδια. Παρουσίασε το νέο του τραγούδι «Μια καψούρα έχω», μετά την επιτυχία του «Πρέπει να μείνουμε φίλοι», που συνεχίζει να παίζει δυνατά και να γεμίζει τα live του. Ο ίδιος ανέφερε ότι όποτε τον ψάχνει κανείς, βρίσκεται πάντα σε κάποιο live, αφού εμφανίζεται κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στο Ethos στη Γλυφάδα, ενώ σύντομα θα επιστρέψει και στη Θεσσαλονίκη με εμφανίσεις κάθε Κυριακή.

Διάβασε επίσης: H Τάνια Μπρεάζου στο OK!: «Λατρεύω το μυαλό του Γιώργου Αμούτζα»

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι προετοιμάζει την πρώτη προσωπική δισκογραφική δουλειά, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει λίγο πριν το Πάσχα. Όπως είπε, πρόκειται για τη δική του δουλειά, όπως την ξέρουν οι θαυμαστές του τα τελευταία χρόνια, και ελπίζει να την ολοκληρώσει σύντομα. Έξήγησε ότι έχει επικεντρωθεί στο δικό του υλικό και του αρέσει να μοιράζεται τη μουσική του, γιατί ζει από αυτό και θέλει να συνεχίσει να δίνει τραγούδια που ακούγονται.

Στο παιχνίδι των γρήγορων ερωτήσεων, αποκάλυψε με χιούμορ και ειλικρίνεια προσωπικές προτιμήσεις και συνήθειες. Περιέγραψε τον εαυτό του με τρεις λέξεις ως «ήρεμο, ώριμο και πολυφαγά». Όταν τον ρώτησαν για την πιο ένοχη απόλαυσή του, απάντησε «Playstation». Αποκάλυψε ότι το πρώτο του celebrity crush ήταν η γυναίκα του, ότι δεν έχει κάνει ποτέ ghosting και ότι υπάρχει πιθανώς κάποια εφαρμογή στο κινητό του που θα μπορούσε να τον εκθέσει.

Θεωρεί πιο σέξι στοιχείο του τη φωνή του και συμπλήρωσε ότι του αρέσει να μυρίζει σοκολάτα. Το τραγούδι που αφιερώνει σε αυτήν τη φάση είναι το «Μια καψούρα έχω», ενώ στο δίλημμα για το ποιον καλλιτέχνη προτιμά ανάμεσα σε Θοδωρή Φέρη και Νίκο Οικονομόπουλο, επέλεξε τον δεύτερο, χωρίς να μειώσει τη σχέση του με τον Θοδωρή Φέρη.

Διάβασε επίσης: Ο Μελέτης Ηλίας στο OK!: «Δεν το περίμενα ότι το comeback της σειράς θα είχε τόσο μεγάλη επιτυχία»

Δες κι αυτό…