Mad Bubble
Mad Bubble
Mad TV News 20.01.2026

Ο Χρήστος Σαντικάι στο OK!: «Η πρώτη προσωπική δουλειά θα είναι όλη δική μου, όπως με ξέρουν τα τελευταία χρόνια»

xristos_santigkai
Ο Χρήστος Σαντικάι στο OK! με τον Θέμη Γεωργαντά μιλάει για τα νέα του τραγούδια, τα live και την πρώτη προσωπική δισκογραφική δουλειά
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο τραγουδιστής Χρήστος Σαντικάι βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή OK! και συμμετείχε στην ενότητα «Themis is Calling», όπου ο Θέμης Γεωργαντάς παίρνει τηλέφωνο αγαπημένους φίλους και τους αιφνιδιάζει, ακολουθούμενης από σύντομα παιχνίδια γρήγορων ερωτήσεων.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη μουσική πορεία του καλλιτέχνη και στα νέα του σχέδια. Παρουσίασε το νέο του τραγούδι «Μια καψούρα έχω», μετά την επιτυχία του «Πρέπει να μείνουμε φίλοι», που συνεχίζει να παίζει δυνατά και να γεμίζει τα live του. Ο ίδιος ανέφερε ότι όποτε τον ψάχνει κανείς, βρίσκεται πάντα σε κάποιο live, αφού εμφανίζεται κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στο Ethos στη Γλυφάδα, ενώ σύντομα θα επιστρέψει και στη Θεσσαλονίκη με εμφανίσεις κάθε Κυριακή.

santikai
https://www.instagram.com/xristos.santikai/

Διάβασε επίσης: H Τάνια Μπρεάζου στο OK!: «Λατρεύω το μυαλό του Γιώργου Αμούτζα»

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι προετοιμάζει την πρώτη προσωπική δισκογραφική δουλειά, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει λίγο πριν το Πάσχα. Όπως είπε, πρόκειται για τη δική του δουλειά, όπως την ξέρουν οι θαυμαστές του τα τελευταία χρόνια, και ελπίζει να την ολοκληρώσει σύντομα. Έξήγησε ότι έχει επικεντρωθεί στο δικό του υλικό και του αρέσει να μοιράζεται τη μουσική του, γιατί ζει από αυτό και θέλει να συνεχίσει να δίνει τραγούδια που ακούγονται.

Στο παιχνίδι των γρήγορων ερωτήσεων, αποκάλυψε με χιούμορ και ειλικρίνεια προσωπικές προτιμήσεις και συνήθειες. Περιέγραψε τον εαυτό του με τρεις λέξεις ως «ήρεμο, ώριμο και πολυφαγά». Όταν τον ρώτησαν για την πιο ένοχη απόλαυσή του, απάντησε «Playstation». Αποκάλυψε ότι το πρώτο του celebrity crush ήταν η γυναίκα του, ότι δεν έχει κάνει ποτέ ghosting και ότι υπάρχει πιθανώς κάποια εφαρμογή στο κινητό του που θα μπορούσε να τον εκθέσει.

Θεωρεί πιο σέξι στοιχείο του τη φωνή του και συμπλήρωσε ότι του αρέσει να μυρίζει σοκολάτα. Το τραγούδι που αφιερώνει σε αυτήν τη φάση είναι το «Μια καψούρα έχω», ενώ στο δίλημμα για το ποιον καλλιτέχνη προτιμά ανάμεσα σε Θοδωρή Φέρη και Νίκο Οικονομόπουλο, επέλεξε τον δεύτερο, χωρίς να μειώσει τη σχέση του με τον Θοδωρή Φέρη.

Διάβασε επίσης: Ο Μελέτης Ηλίας στο OK!: «Δεν το περίμενα ότι το comeback της σειράς θα είχε τόσο μεγάλη επιτυχία»

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
OKI Themis is calling Θέμης Γεωργαντάς. Χρήστος Σαντικάι
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Sylvester Stallone γυμνάζεται σκληρά και γίνεται viral

Ο Sylvester Stallone γυμνάζεται σκληρά και γίνεται viral

20.01.2026
Επόμενο
Balenciaga x Manolo Blahnik: Η συνεργασία που φέρνει την κληρονομιά του οίκου στο σήμερα

Balenciaga x Manolo Blahnik: Η συνεργασία που φέρνει την κληρονομιά του οίκου στο σήμερα

20.01.2026

Δες επίσης

Tech News: Από το Geometry Dash στο iOS 26
Mad TV News

Tech News: Από το Geometry Dash στο iOS 26

19.01.2026
Ο Στρατής Χατζησταματίου στο Talk to Mad: «Το θέατρο είναι η βάση μου και ο χώρος όπου νιώθω πιο ελεύθερος»
Mad TV News

Ο Στρατής Χατζησταματίου στο Talk to Mad: «Το θέατρο είναι η βάση μου και ο χώρος όπου νιώθω πιο ελεύθερος»

19.01.2026
Η Μάγδα Βαρούχα στο Unplugged Stories: Από τα πρώτα βήματα στη σκηνή έως τη δική της μουσική πορεία
Mad TV News

Η Μάγδα Βαρούχα στο Unplugged Stories: Από τα πρώτα βήματα στη σκηνή έως τη δική της μουσική πορεία

19.01.2026
Η Ματίνα Νταρζάνου στο Fitness O’ Clock: Δύναμη, πάθος και η ζωή στην κορυφή του ποδοσφαίρου
Mad TV News

Η Ματίνα Νταρζάνου στο Fitness O’ Clock: Δύναμη, πάθος και η ζωή στην κορυφή του ποδοσφαίρου

16.01.2026
H Τάνια Μπρεάζου στο OK!: «Λατρεύω το μυαλό του Γιώργου Αμούτζα»
Mad TV News

H Τάνια Μπρεάζου στο OK!: «Λατρεύω το μυαλό του Γιώργου Αμούτζα»

16.01.2026
Ο Ορέστης Μήλιος στο Talk to MAD: «Η ανθρώπινη φωνή έχει κάτι μοναδικό που δεν μπορεί να αντικατασταθεί πλήρως από AI»
Mad TV News

Ο Ορέστης Μήλιος στο Talk to MAD: «Η ανθρώπινη φωνή έχει κάτι μοναδικό που δεν μπορεί να αντικατασταθεί πλήρως από AI»

16.01.2026
Ο Εντουάρντο Τεντέσκι στο Spill The Tea: «Εάν πήγαινα στον τελικό με τον Ανέστη, θα ήθελα να κερδίσω εγώ»
Mad TV News

Ο Εντουάρντο Τεντέσκι στο Spill The Tea: «Εάν πήγαινα στον τελικό με τον Ανέστη, θα ήθελα να κερδίσω εγώ»

16.01.2026
Talk to MAD: Η ενέργεια πίσω από τη σκηνή με τη Γιώτα Υφαντόπουλος και τον Γιάννη Αδαμόπουλο
Mad TV News

Talk to MAD: Η ενέργεια πίσω από τη σκηνή με τη Γιώτα Υφαντόπουλος και τον Γιάννη Αδαμόπουλο

13.01.2026
Ο Μελέτης Ηλίας στο OK!: «Δεν το περίμενα ότι το comeback της σειράς θα είχε τόσο μεγάλη επιτυχία»
Mad TV News

Ο Μελέτης Ηλίας στο OK!: «Δεν το περίμενα ότι το comeback της σειράς θα είχε τόσο μεγάλη επιτυχία»

12.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για τις περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες πριν καν ξεκινήσει ! Κύμα προσφυγών για το HD

Στον «αέρα» ο διαγωνισμός για τις περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες πριν καν ξεκινήσει ! Κύμα προσφυγών για το HD

Τηλεθέαση: Πρώτα τα «άλλα» και την εβδομάδα 5 – 11 Ιανουαρίου 2026

Τηλεθέαση: Πρώτα τα «άλλα» και την εβδομάδα 5 – 11 Ιανουαρίου 2026

Top 10: Οι πολλοί είδαν «Survivor»

Top 10: Οι πολλοί είδαν «Survivor»

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΤΗΝ ΑΝOΧΥΡΩΤΗ ΧΩΡΑ! – Η EPPO ερευνά νέα σκάνδαλα: Οι αποκαλύψεις μας του 2018 επιβεβαιώνονται σήμερα!

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΣΤΗΝ ΑΝOΧΥΡΩΤΗ ΧΩΡΑ! – Η EPPO ερευνά νέα σκάνδαλα: Οι αποκαλύψεις μας του 2018 επιβεβαιώνονται σήμερα!

ΔΝΤ: Συναγερμός για την παγκόσμια οικονομία – Το «τελεσίγραφο» Τραμπ για Γροιλανδία, οι δασμοί και η απειλή για τις ελληνικές εξαγωγές

ΔΝΤ: Συναγερμός για την παγκόσμια οικονομία – Το «τελεσίγραφο» Τραμπ για Γροιλανδία, οι δασμοί και η απειλή για τις ελληνικές εξαγωγές

Η Snappi πανηγυρίζει επειδή έπιασε τον μισό στόχο!

Η Snappi πανηγυρίζει επειδή έπιασε τον μισό στόχο!